Emekliye 2.127 TL geliyor! En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte ocak zammı ile ilgili son bilgiler...
Emekliye 2.127 TL geliyor! En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte ocak zammı ile ilgili son bilgiler...
Emekliler için ocak ayı adım adım yaklaşırken, emekli maaş zammı için yeni bilgiler de gelmeye devam ediyor. 2019'u zam ve ikramiyelerle kazançlı geçiren emekliler için ise en önemli veri yılın 2. yarısında gerçekleşecek enflasyon oranı. Buna göre SSK ve Bağ-Kur emeklileri için 2 farklı tahminde bulunuluyor. En düşük maaş 2000'den önce emekli olan SSK'lılar için 2 bin 127 esnaf emeklisi için ise 1797 TL'ye ulaşacak. İşte emekli maaşları ile ilgili tüm detaylar...
Giriş Tarihi: 03.11.2019
09:42
Güncelleme Tarihi: 03.11.2019
09:43
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