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  • Emekliye 2.127 TL geliyor! En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte ocak zammı ile ilgili son bilgiler...

Emekliye 2.127 TL geliyor! En düşük maaşı ne kadar olacak? İşte ocak zammı ile ilgili son bilgiler...

Emekliler için ocak ayı adım adım yaklaşırken, maaş zammı için yeni bilgiler de gelmeye devam ediyor. 2019'u zam ve ikramiyelerle kazançlı geçiren emekliler için ise en önemli veri yılın 2. yarısında gerçekleşecek enflasyon oranı. Buna göre SSK ve Bağ-Kur emeklileri için 2 farklı tahminde bulunuluyor. En düşük maaş 2000'den önce emekli olan SSK'lılar için 2 bin 127 esnaf emeklisi için ise 1797 TL'ye ulaşacak. İşte emekli maaşları ile ilgili tüm detaylar...

Giriş Tarihi: 03.11.2019 09:42 Güncelleme Tarihi: 03.11.2019 09:43
Emekliye 2.127 TL geliyor! En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte ocak zammı ile ilgili son bilgiler...

SSK ve Bağ-Kur emeklileri Ocak'taki enflasyon zammını merakla bekliyor. 2019'un ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşecek enflasyon oranında zam alacak SSK ve Bağ-Kur'lular için 2 farklı tahmin bulunuyor

Emekliye 2.127 TL geliyor! En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte ocak zammı ile ilgili son bilgiler...

Hem Yeni Ekonomi Programı'ndaki hem Merkez Bankası'nın enflasyon tahmini zam oranının yüzde 6.65 olabileceğini gösterirken, son beklenti anketi ise yüzde 7.3'lük oranı ortaya koyuyor.

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Emekliye 2.127 TL geliyor! En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte ocak zammı ile ilgili son bilgiler...

Bu tahminler doğrultusunda taban maaşları hesapladı. Buna göre; en düşük esnaf emeklisi aylığı bin 675 liradan bin 786 ya da bin 797 liraya yükselecek.

Emekliye 2.127 TL geliyor! En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte ocak zammı ile ilgili son bilgiler...

Bağ- Kur tarım emeklilerinin bin 249 lira olan taban aylığı da bin 332 veya bin 340 lira olacak.

Emekliye 2.127 TL geliyor! En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte ocak zammı ile ilgili son bilgiler...

2000'den önce olan SSK'lılarda en düşük aylık ise 2 bin lirayı aşacak.

Emekliye 2.127 TL geliyor! En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte ocak zammı ile ilgili son bilgiler...

Bin 982 lira olan taban aylık, 2 bin 114 ya da 2 bin 127 liraya ulaşacak. 2000'den önce olan SSK'lılarda en düşük aylık da bin 268 lirayı bulabilecek.
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Emekliye 2.127 TL geliyor! En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte ocak zammı ile ilgili son bilgiler...
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