Emekliye 2.500 TL promosyon! Emekli promosyonları ne zaman verilecek?

Emeklilerin şu sıralar gözü-kulağı banka promosyonunda. Milyonlarca emekli ilk promosyonu alırken verdiği 3 yıllık taahhüt süresini doldurdu ya da doldurmak üzere. Hal böyle olunca; emekli maaş pastasındaki payını artırmak isteyen özel bankalar da kampanyalara hız verdi.