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  • Emekliye 2.500 TL promosyon! Emekli promosyonları ne zaman verilecek?

Emekliye 2.500 TL promosyon! promosyonları ne zaman verilecek?

Türkiye'deki milyonlarca SSK ve bankaların vereceği promosyonlara kilitlenmiş durumda. Promosyon bankalara ve emeklilerin verdiği taahhütlere göre farklılık gösteriyor. Öte yandan bankaya müşteri getirenlere de ekstra promosyon imkanı tanınıyor. Konuyla ilgili araştırmalarını sürdüren vatandaşlar da internet üzerinden 'emekli promosyonları ne kadar?' 'emekli promosyonları ne zaman ödenecek?' sorularının yanıtlarını arıyor. İşte emekli maaş ve promosyonlarıyla ilgili son detaylar...

Giriş Tarihi: 21.02.2020 09:44 Güncelleme Tarihi: 21.02.2020 09:46
Emekliye 2.500 TL promosyon! Emekli promosyonları ne zaman verilecek?

Emeklilerin şu sıralar gözü-kulağı banka promosyonunda. Milyonlarca ilk promosyonu alırken verdiği 3 yıllık taahhüt süresini doldurdu ya da doldurmak üzere. Hal böyle olunca; emekli maaş pastasındaki payını artırmak isteyen özel bankalar da kampanyalara hız verdi.

Emekliye 2.500 TL promosyon! Emekli promosyonları ne zaman verilecek?

Bazı bankalar 2017'de belirlenen, maaşa göre 300, 375 ve 450 lira olan taban promosyon tutarlarını uygulamaya devam ederken; bazıları da tutarı artırdı.

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Emekliye 2.500 TL promosyon! Emekli promosyonları ne zaman verilecek?

Maaşını taşıyıp, 1 ya da 2 bankacılık ürünü kullananlar bin 250 liraya varan promosyon alırken, getirilen başına 100-125-150 lira veriliyor. Bu şekilde 2 bin 500 liraya varan ödeme vaad ediliyor. İşte sorularınızın yanıtları:

Emekliye 2.500 TL promosyon! Emekli promosyonları ne zaman verilecek?

ÖDEME ALMANIN ŞARTI VAR MI?

Emeklinin seçtiği bankaya '3 yıl maaşımı sizden alacağım' taahhüdünü vermesi yeterli. Yani taban promosyon tutarlarını almak için başkaca şart yok.

Emekliye 2.500 TL promosyon! Emekli promosyonları ne zaman verilecek?

Ancak bazı bankalar, düzenledikleri kampanyalarla bazı şartları karşılayan emeklilere daha yüksek promosyon ödüyor.

Emekliye 2.500 TL promosyon! Emekli promosyonları ne zaman verilecek?

İKİNCİ PROMOSYON NE ZAMAN ÖDENECEK?

İkinci ödemeler 3 yıllık taahhüt süresi dolunca yapılacak. Promosyon 2017'nin Şubat sonunda başlamıştı. Yani taahhüt süreleri bu aydan itibaren dolmaya başladı.

Emekliye 2.500 TL promosyon! Emekli promosyonları ne zaman verilecek?

İlk promosyonu Mart 2017'de alan bu yılın Mart ayında, Mayıs 2017'de alan bu yılın Mayıs ayında ikinci ödeme için başvurabilecek.


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