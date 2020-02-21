Emekliye 2.500 TL promosyon! Emekli promosyonları ne zaman verilecek?
Emekliye 2.500 TL promosyon! Emekli promosyonları ne zaman verilecek?
Türkiye'deki milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisi bankaların vereceği promosyonlara kilitlenmiş durumda. Promosyon bankalara ve emeklilerin verdiği taahhütlere göre farklılık gösteriyor. Öte yandan bankaya emekli müşteri getirenlere de ekstra promosyon imkanı tanınıyor. Konuyla ilgili araştırmalarını sürdüren vatandaşlar da internet üzerinden 'emekli promosyonları ne kadar?' 'emekli promosyonları ne zaman ödenecek?' sorularının yanıtlarını arıyor. İşte emekli maaş ve promosyonlarıyla ilgili son detaylar...
Giriş Tarihi: 21.02.2020
09:44
Güncelleme Tarihi: 21.02.2020
09:46
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