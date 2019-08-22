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  • Emekliye 355 TL zam! Emekliye intibak düzenlemesi ve ek ödeme ne kadar olacak?

Emekliye 355 TL zam! Emekliye intibak düzenlemesi ve ek ödeme ne kadar olacak?

maaşları ile ilgili yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Milyonlarca emekli merakla intibak haberini bekliyor. Özellikle 2000'den sonra emekli olan 'lular ile kurum farkı nedeniyle maaşı düşük kalan memur emekliler 'emekliye intibak düzenlemesi' ' ve zam ne kadar olacak' sorgulamalarını internet üzerinden yapıyor. Eğer talepler hayata geçerse emekli maaşlarında 355 liraya kadar zam ve memur emeklilerine de ek ödeme yapılacak. İşte emekliye intibak ve ek ödeme ile ilgili tüm detaylar...

Giriş Tarihi: 22.08.2019 11:08 Güncelleme Tarihi: 22.08.2019 11:26
Emekliye 355 TL zam! Emekliye intibak düzenlemesi ve ek ödeme ne kadar olacak?

Milyonlarca emeklinin gözü intibakta. emeklileri 355 liraya varan zam yolunu açacak intibak düzenlemesi beklentisi taşıyor.

Emekliye 355 TL zam! Emekliye intibak düzenlemesi ve ek ödeme ne kadar olacak?

Meslektaşına göre düşük maaş alan memur emeklileri de kurum farkı kaynaklı farkın giderilmesini istiyor. 2000'den önce olan 2 milyon kişiye yapılan intibak zammı, 2000 ve sonrasında emekli olanları da beklentiye sokmuştu.

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Emekliye 355 TL zam! Emekliye intibak düzenlemesi ve ek ödeme ne kadar olacak?

Bunun için yargı süreci başlatılmış; Anayasa Mahkemesi ise Meclis'i adres göstermişti. Emekliler, intibak için Meclis'in açılacağı 1 Ekim'i bekliyor. Eğer intibak çıkarsa, 5 milyon emeklinin maaşı değişecek.

Emekliye 355 TL zam! Emekliye intibak düzenlemesi ve ek ödeme ne kadar olacak?

HER AY İLAVE ÖDEME

Memur emeklilerinin intibak talebi ise Memur-Sen tarafından hükümete iletildi. Talep ile aynı unvanlı kadro ya da görevden olanlar arasında kurum farklılığı kaynaklı farkının giderilmesi hedefleniyor.

Emekliye 355 TL zam! Emekliye intibak düzenlemesi ve ek ödeme ne kadar olacak?

Düşük maaş sahiplerine aradaki fark kadar ilave ödeme gerçekleştirilmesi isteniyor.

Emekliye 355 TL zam! Emekliye intibak düzenlemesi ve ek ödeme ne kadar olacak?

Eğer bu talep hayata geçerse, aynı görevden olmuş kişiler arasındaki kurum kaynaklı maaş farkı kapatılacak.

Emekliye 355 TL zam! Emekliye intibak düzenlemesi ve ek ödeme ne kadar olacak?
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