Emekliye 355 TL zam! Emekliye intibak düzenlemesi ve ek ödeme ne kadar olacak?
Emekliye 355 TL zam! Emekliye intibak düzenlemesi ve ek ödeme ne kadar olacak?
Emekli maaşları ile ilgili yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Milyonlarca emekli merakla intibak haberini bekliyor. Özellikle 2000'den sonra emekli olan SSK ve Bağ-Kur'lular ile kurum farkı nedeniyle maaşı düşük kalan memur emekliler 'emekliye intibak düzenlemesi' 'emekliye ek ödeme ve zam ne kadar olacak' sorgulamalarını internet üzerinden yapıyor. Eğer talepler hayata geçerse emekli maaşlarında 355 liraya kadar zam ve memur emeklilerine de ek ödeme yapılacak. İşte emekliye intibak ve ek ödeme ile ilgili tüm detaylar...
Giriş Tarihi: 22.08.2019
11:08
Güncelleme Tarihi: 22.08.2019
11:26