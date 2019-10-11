Emekliye 3'lü zam geliyor! Emekli ocak zammı ile maaşlar ne kadar olacak? İşte ayrıntılar...
Emekliye 3'lü zam geliyor! Emekli ocak zammı ile maaşlar ne kadar olacak? İşte ayrıntılar...
Ekim ayının ortalarına gelinmesi ile birlikte ocak ayında emekli maaşlarına yapılacak zamlarla ilgili araştırmalarda hız kazandı. Ocak ayının gelmesini merakla bekleyen vatandaşlar yılın ikinci yarısındaki enflasyon oranlarının temel alınarak oluşturulacağı zamlı maaşları hesaplarında görebilecekler. Ocak zammı ile beraber ek ödemeleri de artacak olan tüm emeklilerin yanısıra emekli doktorlara üçüncü bir zam daha gelecek, ilave ödeme 1901 TL ile - 2486 TL arasında olacak. İşte emekli ocak zammı ile ilgili yeni detaylar...
Giriş Tarihi: 11.10.2019
09:31
Güncelleme Tarihi: 11.10.2019
09:33
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