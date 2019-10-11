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  • Emekliye 3'lü zam geliyor! Emekli ocak zammı ile maaşlar ne kadar olacak? İşte ayrıntılar...

Emekliye 3'lü zam geliyor! ocak zammı ile maaşlar ne kadar olacak? İşte ayrıntılar...

Ekim ayının ortalarına gelinmesi ile birlikte ocak ayında maaşlarına yapılacak zamlarla ilgili araştırmalarda hız kazandı. Ocak ayının gelmesini merakla bekleyen vatandaşlar yılın ikinci yarısındaki enflasyon oranlarının temel alınarak oluşturulacağı zamlı maaşları hesaplarında görebilecekler. Ocak zammı ile beraber ek ödemeleri de artacak olan tüm emeklilerin yanısıra emekli doktorlara üçüncü bir zam daha gelecek, ilave ödeme 1901 TL ile - 2486 TL arasında olacak. İşte emekli ocak zammı ile ilgili yeni detaylar...

Giriş Tarihi: 11.10.2019 09:31 Güncelleme Tarihi: 11.10.2019 09:33
Emekliye 3'lü zam geliyor! Emekli ocak zammı ile maaşlar ne kadar olacak? İşte ayrıntılar...

Emeklilerin gözü-kulağı ocak ayında. Ocak zammı ile birlikte tüm emeklilerin hem maaşları hem de her ay verilen ek ödemeleri artacak.

Emekliye 3'lü zam geliyor! Emekli ocak zammı ile maaşlar ne kadar olacak? İşte ayrıntılar...

Ayrıca doktorlar, üçüncü bir zam daha alacak ve ilave ödemeleri yükselecek.

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Emekliye 3'lü zam geliyor! Emekli ocak zammı ile maaşlar ne kadar olacak? İşte ayrıntılar...

EMEKLİYE YENİ ZAM

Ocak'ta SSK ve Bağ-Kur emeklileri 6 aylık enflasyon oranında zam alırken, memur emeklilerine yüzde 4 artış ve fark verilecek.

Emekliye 3'lü zam geliyor! Emekli ocak zammı ile maaşlar ne kadar olacak? İşte ayrıntılar...

Yeni Ekonomi Programı'ndaki enflasyon tahminine göre SSK ve Bağ-Kur'lular yüzde 6.65, memur emeklileri ise yüzde 4 + yüzde 1.65 zam alabilecek.

Emekliye 3'lü zam geliyor! Emekli ocak zammı ile maaşlar ne kadar olacak? İşte ayrıntılar...

Ayrıca maaşın yüzde 4'ü-5'i oranındaki ek ödemenin tutarı da yeni aylıklar üzerinden hesaplanacağı için yükselecek.

Emekliye 3'lü zam geliyor! Emekli ocak zammı ile maaşlar ne kadar olacak? İşte ayrıntılar...

Sandığı kapsamındaki emekli doktorlara ise üçüncü bir zam daha olacak. Uzmanların 2 bin 353 lira olan aylık ilave ödemesi; 2 bin 486 liraya çıkacak.

Emekliye 3'lü zam geliyor! Emekli ocak zammı ile maaşlar ne kadar olacak? İşte ayrıntılar...

Uzman olmayanın ilave ödemesi de bin 901 lira olacak.


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