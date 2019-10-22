Emekliye 413 lira zam geliyor! Emeklinin ocak zammı ne kadar olacak? İşte detaylar...
Emekliye 413 lira zam geliyor! Emeklinin ocak zammı ne kadar olacak? İşte detaylar...
Emeklinin zam ayı olan ocak yaklaştıkça vatandaşların konuyla ilgili araştırmaları da hız kazanıyor. Merkez'in yaptığı beklenti anketi, enflasyon tahminiyle emekli ocak zammının ilk ipucunu verdi. Yılın ikinci yarısındaki enflasyon oranlarının baz alınarak gerçekleştiği emekli zammı 10 milyona yakın emekliyi ilgilendiriyor. Söz konusu ankete göre ocak zammı yüzde 7.3 olarak tahmin ediliyor. Böylece maaşlarda 86 ile 413 lira arasında artış olacak. Peki en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte emekli zammı ile ilgili son haber...