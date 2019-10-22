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  • Emekliye 413 lira zam geliyor! Emeklinin ocak zammı ne kadar olacak? İşte detaylar...

Emekliye 413 lira zam geliyor! Emeklinin ocak zammı ne kadar olacak? İşte detaylar...

Emeklinin zam ayı olan ocak yaklaştıkça vatandaşların konuyla ilgili araştırmaları da hız kazanıyor. Merkez'in yaptığı beklenti anketi, enflasyon tahminiyle ocak zammının ilk ipucunu verdi. Yılın ikinci yarısındaki enflasyon oranlarının baz alınarak gerçekleştiği emekli zammı 10 milyona yakın emekliyi ilgilendiriyor. Söz konusu ankete göre ocak zammı yüzde 7.3 olarak tahmin ediliyor. Böylece maaşlarda 86 ile 413 lira arasında artış olacak. Peki en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte emekli zammı ile ilgili son haber...

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Giriş Tarihi: 22.10.2019 09:41 Güncelleme Tarihi: 22.10.2019 09:46
Emekliye 413 lira zam geliyor! Emeklinin ocak zammı ne kadar olacak? İşte detaylar...

SSK ve Bağ- Kur emeklileri zam oranını belirlediği için enflasyonu merakla beklerken; 2019 yılına ilişkin Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) tahminleri ipuçlarını veriyor.

Emekliye 413 lira zam geliyor! Emeklinin ocak zammı ne kadar olacak? İşte detaylar...

Buna göre, 2019 yılı enflasyonu yüzde 12.69 olarak gerçekleşebilecek. Bu durumda 2019'un ikinci yarısındaki enflasyon yani yaklaşık 9 milyon SSK ve Bağ- Kur emeklisinin zam oranı yüzde 7.3 olacak.

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Emekliye 413 lira zam geliyor! Emeklinin ocak zammı ne kadar olacak? İşte detaylar...

Maaşlarda ise 86,28 ile 413,24 lira arasında artış gerçekleşecek.

Emekliye 413 lira zam geliyor! Emeklinin ocak zammı ne kadar olacak? İşte detaylar...

NASIL OLACAK

SSK ve Bağ-Kur'lularda halen en düşük aylığı bin 181 lira. Bu maaş Ocak zammı yüzde 7.3 olursa bin 268 liraya çıkacak.

Emekliye 413 lira zam geliyor! Emeklinin ocak zammı ne kadar olacak? İşte detaylar...

En yüksek aylığı ise halen 5 bin 660 lira 77 kuruş seviyesinde bulunuyor.

Emekliye 413 lira zam geliyor! Emeklinin ocak zammı ne kadar olacak? İşte detaylar...

Bu aylık yüzde 7.3'lük artışa göre 6 bin 74 lira 1 kuruşa yükselecek.

Emekliye 413 lira zam geliyor! Emeklinin ocak zammı ne kadar olacak? İşte detaylar...

Emekliler kesin zam oranını 3 Ocak'ta öğrenecek. Aynı ay içerisinde zamlı maaşlar emeklilere ödenecek.

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