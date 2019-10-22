Emekliye 413 lira zam geliyor! Emeklinin ocak zammı ne kadar olacak? İşte detaylar...

Buna göre, 2019 yılı enflasyonu yüzde 12.69 olarak gerçekleşebilecek. Bu durumda 2019'un ikinci yarısındaki enflasyon yani yaklaşık 9 milyon SSK ve Bağ- Kur emeklisinin zam oranı yüzde 7.3 olacak.