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  • Emekliye büyük müjde! SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin ek ödemelerinde artış olacak

Emekliye büyük müjde! ve emeklilerinin ek ödemelerinde artış olacak

Milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisine büyük müjde! Emeklilere her ay verilen ek ödemenin arttırılması gündeme geldi. Türkiye Emekliler Derneği'nin 'Ek ödemeler maaşın yüzde 9'u olsun' demesinin ardından yapılan hesaplama ile SSK ve Bağ-Kur'lulağrın ek ödemesinde 42 ila 269 lira arasında artış olacak. Peki, ek ödemelerin arttırılmasıyla birlikte emekli maaşları ne kadar olacak? İşte 13 milyona yakın emekliyi heyecanla ve merakla beklediği o detaylar...

Giriş Tarihi: 04.03.2019 08:25 Güncelleme Tarihi: 04.03.2019 08:35
Emekliye büyük müjde! SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin ek ödemelerinde artış olacak

13 milyona yakın emekliye müjdeli haber geliyor. Emeklileri, Ocak zammının ardından Temmuz artışı bekliyor. Tüm emeklilerin maaşına Temmuz'da zam yapılırken, bununla birlikte ek ödeme tutarları da yükselecek.

Emekliye büyük müjde! SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin ek ödemelerinde artış olacak

Her ay maaşın yüzde 4'ü, 5'i oranında olan ek ödemenin tutarı, Temmuz'da yeni aylıklar üzerinden hesaplanacağından artacak.

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Emekliye büyük müjde! SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin ek ödemelerinde artış olacak

Ayrıca halen bin 224 lira 81 kuruşun altındaki maaşlara yüzde 5 oranında ek ödeme verilirken, bu sınır yükselecek.

Emekliye büyük müjde! SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin ek ödemelerinde artış olacak

Ayrıca ek ödeme oranının yüzde 4-5'ten yüzde 8-9'a çıkarılması da gündemde.

Emekliye büyük müjde! SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin ek ödemelerinde artış olacak

Türkiye Emekliler Derneği'nin gündeme taşıdığı talep hayata geçerse, ve emeklilerinin ek ödeme tutarlarında 42 ile 269 lira arasında artış yaşanacak.

Emekliye büyük müjde! SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin ek ödemelerinde artış olacak

Halen en düşük aylığı net bin 71 lira 88 kuruş.

Emekliye büyük müjde! SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin ek ödemelerinde artış olacak

Buna göre en düşük ek ödeme tutarı da (maaşın yüzde 5'i) 53,60 lira.

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