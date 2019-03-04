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Emekliye büyük müjde! SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin ek ödemelerinde artış olacak

Emekliye büyük müjde! SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin ek ödemelerinde artış olacak

Milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisine büyük müjde! Emeklilere her ay verilen ek ödemenin arttırılması gündeme geldi. Türkiye Emekliler Derneği'nin 'Ek ödemeler maaşın yüzde 9'u olsun' demesinin ardından yapılan hesaplama ile SSK ve Bağ-Kur'lulağrın ek ödemesinde 42 ila 269 lira arasında artış olacak. Peki, ek ödemelerin arttırılmasıyla birlikte emekli maaşları ne kadar olacak? İşte 13 milyona yakın emekliyi heyecanla ve merakla beklediği o detaylar...

Giriş Tarihi: 04.03.2019 08:25 Güncelleme Tarihi: 04.03.2019 08:35 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





