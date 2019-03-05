Milyonlarca emekliye müjdeli haber! Ek ödemelerin arttırılması gündemde

Türkiye'de 12 milyonu aşkın emekli bulunuyor. Özellikle son dönemde yapılan zamlar ile birlikte maaşlarda ciddi artışlar yaşandı. Senede iki defa enflasyon bağlı olarak maaş artışı yaşayan bireyler, aynı zamanda iki bayramda da biner liralık ikramiyelerin sahibi oluyorlar. Bu gelişmelerin yanı sıra tüm emeklilere verilen ek ödemelerin artması gündeme geldi. Bu isteğin gerçekleşmesi durumunda ise SSK ve Bağ-Kur ek ödemelerinde 42 ile 269 lira arasında artış yaşanacak. İşte emekliye verilecek ek ödemeler ile ilgili tüm gelişmeler…