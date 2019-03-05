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  • Milyonlarca emekliye müjdeli haber! Ek ödemelerin arttırılması gündemde

Milyonlarca emekliye müjdeli haber! Ek ödemelerin arttırılması gündemde

'de 12 milyonu aşkın bulunuyor. Özellikle son dönemde yapılan zamlar ile birlikte maaşlarda ciddi artışlar yaşandı. Senede iki defa enflasyon bağlı olarak maaş artışı yaşayan bireyler, aynı zamanda iki bayramda da biner liralık ikramiyelerin sahibi oluyorlar. Bu gelişmelerin yanı sıra tüm emeklilere verilen ek ödemelerin artması gündeme geldi. Bu isteğin gerçekleşmesi durumunda ise SSK ve Bağ-Kur ek ödemelerinde 42 ile 269 lira arasında artış yaşanacak. İşte emekliye verilecek ek ödemeler ile ilgili tüm gelişmeler…

Giriş Tarihi: 05.03.2019 19:18 Güncelleme Tarihi: 05.03.2019 19:20
Milyonlarca emekliye müjdeli haber! Ek ödemelerin arttırılması gündemde

Emeklileri, Ocak zammının ardından Temmuz artışı bekliyor. Tüm emeklilerin maaşına Temmuz'da zam yapılırken, bununla birlikte tutarları da yükselecek.

Milyonlarca emekliye müjdeli haber! Ek ödemelerin arttırılması gündemde

Her ay maaşın yüzde 4'ü, 5'i oranında olan ek ödemenin tutarı, Temmuz'da yeni aylıklar üzerinden hesaplanacağından artacak.

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Milyonlarca emekliye müjdeli haber! Ek ödemelerin arttırılması gündemde

Ayrıca halen bin 224 lira 81 kuruşun altındaki maaşlara yüzde 5 oranında verilirken, bu sınır yükselecek.

Milyonlarca emekliye müjdeli haber! Ek ödemelerin arttırılması gündemde

Ayrıca oranının yüzde 4-5'ten yüzde 8-9'a çıkarılması da gündemde.

Milyonlarca emekliye müjdeli haber! Ek ödemelerin arttırılması gündemde

Emekliler Derneği'nin gündeme taşıdığı talep hayata geçerse, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin tutarlarında 42 ile 269 lira arasında artış yaşanacak..

Milyonlarca emekliye müjdeli haber! Ek ödemelerin arttırılması gündemde

Halen en düşük aylığı net bin 71 lira 88 kuruş.

Milyonlarca emekliye müjdeli haber! Ek ödemelerin arttırılması gündemde

Buna göre en düşük tutarı da (maaşın yüzde 5'i) 53,60 lira.

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