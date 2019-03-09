Türkiye'nin en iyi haber sitesi

  • Haberler
  • Galeri
  • Emekliye çifte maaş müjdesi! Emekliye ek 601 lira maaş

Emekliye çifte maaş müjdesi! Emekliye ek 601 lira maaş

Türkiye'de yaşayan milyonlarca ve 'lu vatandaşın taban maaşı yapılan iyileştirmelerle bin liraya yükseldi. Emeklilerin maaşları devlet tarafından yapılan düzenlemelerle tek tek artırılırken, bu konuda emeklinin 65 yaşını dolduran eşi de gerekli şarta sahipse emekli maaşına ek 601 lira yaşlılık maaşından yararlanararak çifte maaş imkanına kavuşuyor. İşte ne kadar oldu? Güncel emekli maaşları? gibi soruların cevapları...

TAKVİM Ekonomi galerileri
Giriş Tarihi: 09.03.2019 09:53 Güncelleme Tarihi: 09.03.2019 10:03
Emekliye çifte maaş müjdesi! Emekliye ek 601 lira maaş

Emeklilerin gelirleri birbiri ardına yapılan düzenlemelerle artırılırken, sosyal destek uygulamaları hanelerine ekstra kazancın girmesinin yolunu da açıyor. İşte emekliye çifte maaş...

Emekliye çifte maaş müjdesi! Emekliye ek 601 lira maaş

Ayrıca bayram ikramiyesinin evde bakım desteğine engel olmaması için yasa çıkarıldı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Emekliye çifte maaş müjdesi! Emekliye ek 601 lira maaş

Maaşları yılda 2 kez artırılan emekliler 3 yılda bir promosyon ve yılda 2 kez biner lira ikramiyeden yararlanırken; 65 yaşını dolduran eşleri de şartları sağlıyorsa 601,57 liralık aylığı alabiliyor.

Emekliye çifte maaş müjdesi! Emekliye ek 601 lira maaş

65 yaş aylığında kişinin kendisinin ve eşinin gelirine bakılıyor. Bu yıl bu aylıktan yararlanmak için kişi başı gelir sınırı 609,67 liraya çıktı.

Emekliye çifte maaş müjdesi! Emekliye ek 601 lira maaş

Yani kişinin kendisinin ve eşinin aylık gelir toplamı bin 219 lira 34 kuruşun altındaysa 65 yaş aylığı bağlanabiliyor.

Emekliye çifte maaş müjdesi! Emekliye ek 601 lira maaş

65 yaşını dolduran, hiçbir sosyal güvencesi bulunmayan ve gelir şartına uyan kişiler, bu aylıktan yararlanabiliyor.

Emekliye çifte maaş müjdesi! Emekliye ek 601 lira maaş

NASIL ALINIYOR?

Son düzenlemelerle ve emeklilerinde taban maaş ek ödeme dahil bin liraya çıkarıldı.

BİZE ULAŞIN