Emekliye çifte maaş müjdesi! Emekliye ek 601 lira maaş
Emekliye çifte maaş müjdesi! Emekliye ek 601 lira maaş
Türkiye'de yaşayan milyonlarca SSK ve Bağ-Kur'lu vatandaşın taban emekli maaşı yapılan iyileştirmelerle bin liraya yükseldi. Emeklilerin maaşları devlet tarafından yapılan düzenlemelerle tek tek artırılırken, bu konuda emeklinin 65 yaşını dolduran eşi de gerekli şarta sahipse emekli maaşına ek 601 lira yaşlılık maaşından yararlanararak çifte maaş imkanına kavuşuyor. İşte en düşük emekli maaşı ne kadar oldu? Güncel emekli maaşları? gibi soruların cevapları...