Emekliye ek 450 TL promosyon! 2020 emekli promosyonları ne kadar?

Emekliler ikinci promosyon heyecanı yaşıyor. Yeni promosyonu almaya hazırlanan emekliler, ilkine göre daha yüksek ödeme beklentisi taşıyor. Bankaların Sosyal Güvenlik Kurumu ile masaya oturarak halen maaşa göre 300, 375 ve 450 lira olan taban promosyonu artırması beklenirken; Türkiye Bankalar Birliği'nden "Birliğin bu konuda herhangi bir çalışması veya görüşmesi bulunmamaktadır" açıklaması geldi.