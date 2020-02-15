Emekliye ek 450 TL promosyon! 2020 emekli promosyonları ne kadar?
Emekliye ek 450 TL promosyon! 2020 emekli promosyonları ne kadar?
Türkiye'deki milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisi bankaların sunduğu promosyon imkanına kavuşmayı bekliyor. Emekliler için ek gelir niteliğinde olan promosyon için yüksek ödeme beklentisi taşınıyor. Bankalar emekli müşterileri için kendi kampanyalarını oluştururken, son gelişmeler de yakından takip ediliyor. Peki bankaların promosyon ücretleri ne kadar? İşte emekli maaşları hakkında tüm detaylar...
Giriş Tarihi: 15.02.2020
10:52
Güncelleme Tarihi: 15.02.2020
10:53
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