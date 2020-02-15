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  • Emekliye ek 450 TL promosyon! 2020 emekli promosyonları ne kadar?

Emekliye ek 450 TL promosyon! 2020 promosyonları ne kadar?

Türkiye'deki milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisi bankaların sunduğu promosyon imkanına kavuşmayı bekliyor. Emekliler için ek gelir niteliğinde olan promosyon için yüksek ödeme beklentisi taşınıyor. Bankalar müşterileri için kendi kampanyalarını oluştururken, son gelişmeler de yakından takip ediliyor. Peki bankaların promosyon ücretleri ne kadar? İşte emekli maaşları hakkında tüm detaylar...

Giriş Tarihi: 15.02.2020 10:52 Güncelleme Tarihi: 15.02.2020 10:53
Emekliye ek 450 TL promosyon! 2020 emekli promosyonları ne kadar?

Emekliler ikinci promosyon heyecanı yaşıyor. Yeni promosyonu almaya hazırlanan emekliler, ilkine göre daha yüksek ödeme beklentisi taşıyor. Bankaların Sosyal Güvenlik Kurumu ile masaya oturarak halen maaşa göre 300, 375 ve 450 lira olan taban promosyonu artırması beklenirken; Türkiye Bankalar Birliği'nden "Birliğin bu konuda herhangi bir çalışması veya görüşmesi bulunmamaktadır" açıklaması geldi.

Emekliye ek 450 TL promosyon! 2020 emekli promosyonları ne kadar?

Bu açıklama, bankaların taban promosyonda toplu olarak artışa gitmeyeceği şeklinde yorumlandı. Ancak isteyen banka, promosyon tutarında artışa gidebilecek.

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Emekliye ek 450 TL promosyon! 2020 emekli promosyonları ne kadar?

ÇOĞU 450 TL VERİYOR

Halen bankaların büyük bölümü, bin lira aylık alanlara 300, bin ile 2 bin lira arasında aylık alanlara 375, 2 bin lira üzeri aylık alanlara ise 450 lira olan taban promosyonu ödüyor.

Emekliye ek 450 TL promosyon! 2020 emekli promosyonları ne kadar?

Ancak bazı bankalar, düzenledikleri kampanyalarla ek ürünler kullananlara promosyonu bin 250 liraya çıkarırken; müşteri getirenlere de getirdikleri kişi başına 100-125-150 lira gibi tutarlarda ödeme yapıyor.

Emekliye ek 450 TL promosyon! 2020 emekli promosyonları ne kadar?

Maaşını taşıyıp, yanında 10 emekliyi de getiren, 2 bin 500 liraya varan ödeme alabiliyor. Emekliler, taban promosyonun artırılmasını beklerken, dernekleri de bankalarla masaya oturmak istiyordu.

Emekliye ek 450 TL promosyon! 2020 emekli promosyonları ne kadar?

ŞARTLARA DİKKAT!

Bazı bankalar kampanyalarla promosyon tutarını artırırken, doğru seçim önem taşıyor. Sadece tanıtım cümlelerine bakarak değil, ödemeyi almak için istenen şartların detaylarına bakarak karar vermek gerekiyo

Emekliye ek 450 TL promosyon! 2020 emekli promosyonları ne kadar?

Bu nedenle taahhüdünüzü vermeden önce yüksek promosyon için sizden istenenleri iyice inceleyin. Yüksek tutarlar için banka çok fazla istekte bulunabiliyor.

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