Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Emekliye fark göründü

Temmuz'da memur emeklilerine enflasyon farkı göründü. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam tahminleri de yükseldi.

Giriş Tarihi: 21.03.2018 09:42 Güncelleme Tarihi: 21.03.2018 09:44
  • 1
  • 10
Emekliye fark göründü
Emekliye fark göründü

Emeklilerin Temmuz zammı şekillenmeye başladı. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranının, memur emeklilerinin fark alıp almayacağının ortaya çıkması için ilk 6 aylık enflasyon verileri beklenirken, uzmanların tahminleri ipuçları veriyor.

  • 2
  • 10
Emekliye fark göründü
Emekliye fark göründü

Memur emeklilerine enflasyon farkı çıkması kuvvetli bir ihtimal olarak görülürken, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zammı için de tahminler yükseldi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
  • 3
  • 10
Emekliye fark göründü
Emekliye fark göründü

2 TAHMİN VAR

Geçtiğimiz yılın sonuna doğru yayımlanan 2018 Yılı Programı'nda enflasyon tahminleri doğrultusunda SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Temmuz ayı zammının yüzde 4.02 olabileceği, memur emeklilerine de yüzde 3.5'lik toplu sözleşme artışına ilaveten yüzde 0.02'lik enflasyon farkı çıkabileceği kaydedilmişti.

  • 4
  • 10
Emekliye fark göründü
Emekliye fark göründü

Ancak sonrasında gelen açıklamalar ile hem Merkez Bankası'nın hem de uzmanların enflasyon tahminlerini yükseltmesi, emeklilerin zam oranlarının artabileceğini gösterdi.

  • 5
  • 10
Emekliye fark göründü
Emekliye fark göründü

UZMANLAR HESAPLADI

Uzmanlara göre; ilk 6 aylık enflasyon, dolayısıyla SSK ve Bağ- Kur emeklilerinin Temmuz zammının oranı yüzde 4.5 ya da yüzde 5 olarak gerçekleşebilir.

  • 6
  • 10
Emekliye fark göründü
Emekliye fark göründü

Bu tahminler gerçekleşirse, memur emeklileri de enflasyon farkı alabilecek.

  • 7
  • 10
Emekliye fark göründü
Emekliye fark göründü

Çünkü memur emeklilerinin fark alabilmesi için ilk 6 aylık enflasyonun yüzde 4'ü aşması gerekiyor.

BİZE ULAŞIN