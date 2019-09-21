Türkiye'nin en iyi haber sitesi
  • Haberler
  • Galeri
  • Emekliye yeni ek zam geliyor! En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

Emekliye yeni ek zam geliyor! En düşük ?

12.3 milyonu aşkın SSK ve Bağ-Kur emeklisini yakından ilgilendiren ocak zammı ile ilgili ilk bilgiler gelmeye başlarken, vatandaşların da konuyla ilgili araştırmaları hız kazanıyor. Emekliye ocak zammının ardından maaşlarla beraber ek ödeme miktarı da yükselecek. Öte yandan, yüzde 4-5 arasında hesaplanan ek ödeme miktarının artması gündemde. Peki en düşük ? Emekli ne kadar ek ödeme alacak? İşte tüm detaylar...

Giriş Tarihi: 21.09.2019 09:51 Güncelleme Tarihi: 21.09.2019 09:52
Emekliye yeni ek zam geliyor! En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

Emekli vatandaşların gözü kulağı ocak zammında. Emeklilere 6 aylık enflasyona göre şekillenecek oranda zam yapılacak. Memur emeklilerine ise yüzde 4 zam ve 2019'un ikinci yarısındaki enflasyon yüzde 5'i aşarsa fark yansıtılacak.

Emekliye yeni ek zam geliyor! En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

Merkez Bankası'nın tahminine göre SSK ve Bağ- Kur'luların zammı yüzde 8.46, memur emeklilerinin ise yüzde 3.46 enflasyon farkıyla yüzde 7.46 olacak.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Emekliye yeni ek zam geliyor! En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

Beklenti anketinde ise artış SSK ve Bağ-Kur'lular için yüzde 8.52, memur emeklileri için yüzde 7.52 olarak tahmin ediliyor. Ocak'ta maaşlar artacağı için ek ödeme tutarları da yükselecek.

Emekliye yeni ek zam geliyor! En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

Maaşın yüzde 4'ü-5'i oranında olan ek ödeme, yeni aylıktan hesaplanacağı için artacak. Yüzde 5 ek ödemeden yararlanma sınırı da değişecek.

Emekliye yeni ek zam geliyor! En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

Halen maaşı bin 298 liranın altında olanlara yüzde 5 oranında ek ödeme verilirken, bu sınır Ocak'ta yükselecek. Ayrıca ek ödeme oranlarının artırılması gündemde.

Emekliye yeni ek zam geliyor! En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

Türkiye Emekliler Derneği, vergi iadesinin yerine gelen ek ödemenin günümüzde düşük kaldığını belirterek, "Oran en az yüzde 8 olmalı" diyor.

Emekliye yeni ek zam geliyor! En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

Bu talep hayata geçerse emeklilere her ay maaşlarının yüzde 4-5'i yerine yüzde 8'i oranında ek ödeme verilecek. Emeklilerin büyük çoğunluğunun ek ödeme tutarı ikiye katlanacak.

BİZE ULAŞIN