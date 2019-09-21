Emekliye yeni ek zam geliyor! En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

12.3 milyonu aşkın SSK ve Bağ-Kur emeklisini yakından ilgilendiren ocak zammı ile ilgili ilk bilgiler gelmeye başlarken, vatandaşların da konuyla ilgili araştırmaları hız kazanıyor. Emekliye ocak zammının ardından maaşlarla beraber ek ödeme miktarı da yükselecek. Öte yandan, yüzde 4-5 arasında hesaplanan ek ödeme miktarının artması gündemde. Peki en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Emekli ne kadar ek ödeme alacak? İşte tüm detaylar...
Giriş Tarihi: 21.09.2019
09:51
Güncelleme Tarihi: 21.09.2019
09:52