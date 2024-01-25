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Haberler Galeri Emekliye yeni ek zamla hesaplar değişti! Kim ne kadar alacak? İşte milyonların merak ettiği o tablo
Giriş Tarihi: 25.01.2024 06:54 Güncelleme Tarihi: 25.01.2024 06:59

Emekliye yeni ek zamla hesaplar değişti! Kim ne kadar alacak? İşte milyonların merak ettiği o tablo

Milyonlarca işçi, çiftçi, esnaf emeklisi, dul-yetim aylıklarına üçüncü zamda son dokunuş Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan geldi. SSK ve Bağ-Kur emekli aylıkları Ocak 2024 itibariyle 11.68 refah payıyla birlikte 6 aylık artış oranı yüzde 49.25'e yükseltildi. Sigorta girişi 2000 öncesi en düşük emekli işçi aylığı 7 bin 616 liradan 11 bin 366 liraya çıktı.

HAZAL ATEŞ
Emekliye yeni ek zamla hesaplar değişti! Kim ne kadar alacak? İşte milyonların merak ettiği o tablo

SSK, Bağ-Kur emeklisinin yüzde 37.57 olan enflasyon zammı Erdoğan'ın 5 puan eklemesiyle önce yüzde 42.6'ya, son talimatla da yüzde 49.25'e çıkarıldı. Ekonomi yönetimi ücret artışına ilişkin etki analizini Başkan Erdoğan'la paylaşırken, 6 puanlık ikinci ek zammın maliyeti yaklaşık 50 milyar lira hesaplandı.

Emekliye yeni ek zamla hesaplar değişti! Kim ne kadar alacak? İşte milyonların merak ettiği o tablo

Emekliye üçüncü zamma ilişkin yasal düzenlemeyi Başkan Erdoğan'ın imzalamasının ardından Resmi Gazete'de yayımlanacak ve gelecek hafta itibariyle emeklilerin ek ödemeleri hesaba geçecek. Kök aylıklar ilave zam sonrası yeniden hesaplanacak. Yeni zamla birlikte 10 bin liranın üzerinde kalan emekli sayısı da arttı. Örneğin 6 bin 900 lira kök aylığı olan emekli yeni zamla birlikte 3 bin 398 lira artışla 10 bin 298 lira alacak.

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Emekliye yeni ek zamla hesaplar değişti! Kim ne kadar alacak? İşte milyonların merak ettiği o tablo

EK ZAM HAFTAYA HESAPTA

Yüzde 37.57 zam sonrası kök aylığı 7500 liranın altında kalanlar yasal düzenleme yapılıncaya kadar 7500 lira alırken yüzde 49.25'lik artışla 11 bin 193 lira alacak. Yeni zamla birlikte oluşan 3 bin 693 liralık fark ise yasal düzenlemenin ardından en geç gelecek hafta hesaplara yatırılacak.

Emekliye yeni ek zamla hesaplar değişti! Kim ne kadar alacak? İşte milyonların merak ettiği o tablo

Kök aylığı 10 bin lira seviyesinde olan bir emeklinin yeni aylığı 14 bin 925 lira, 12 bin 500 lira olanın 18 bin 656 lira, 15 bin lira olanın 22 bin 387 lira, 20 bin lira olanın da 29 bin 850 lira olacak.

Emekliye yeni ek zamla hesaplar değişti! Kim ne kadar alacak? İşte milyonların merak ettiği o tablo

İŞÇİ, ÇİFTÇİ, ESNAFIN KÖK AYLIĞI

SSK (2000 öncesi) 7 bin 616 lira olan emekli aylığı yüzde 49.25 artışla 7 bin 616 liradan 11 bin 366 liraya, kök aylığı 6 bin 818 lira olan en düşük Bağ-Kur emeklisinin aylığı da 10 bin 175 liraya çıktı. Bağ-Kur tarım işçilerinin kök aylığı da 5 bin 420 liradan 8 bin 89 liraya çıkarken bu tutar da 10 bin liraya tamamlanacak.

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