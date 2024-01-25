Giriş Tarihi: 25.01.2024 06:54
Güncelleme Tarihi: 25.01.2024
06:59
Emekliye yeni ek zamla hesaplar değişti! Kim ne kadar alacak? İşte milyonların merak ettiği o tablo
Milyonlarca işçi, çiftçi, esnaf emeklisi, dul-yetim aylıklarına üçüncü zamda son dokunuş Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan geldi. SSK ve Bağ-Kur emekli aylıkları Ocak 2024 itibariyle 11.68 refah payıyla birlikte 6 aylık artış oranı yüzde 49.25'e yükseltildi. Sigorta girişi 2000 öncesi en düşük emekli işçi aylığı 7 bin 616 liradan 11 bin 366 liraya çıktı.