Emekliye yeni ek zamla hesaplar değişti! Kim ne kadar alacak? İşte milyonların merak ettiği o tablo

İŞÇİ, ÇİFTÇİ, ESNAFIN KÖK AYLIĞI



SSK (2000 öncesi) 7 bin 616 lira olan emekli aylığı yüzde 49.25 artışla 7 bin 616 liradan 11 bin 366 liraya, kök aylığı 6 bin 818 lira olan en düşük Bağ-Kur emeklisinin aylığı da 10 bin 175 liraya çıktı. Bağ-Kur tarım işçilerinin kök aylığı da 5 bin 420 liradan 8 bin 89 liraya çıkarken bu tutar da 10 bin liraya tamamlanacak.



