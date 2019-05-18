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  • Emekliye yüzde 6.7 zam geliyor! Emekli Temmuz zammı ne kadar olacak?

Emekliye yüzde 6.7 zam geliyor! Temmuz zammı ne kadar olacak?

vatandaşlar heyecanla Temmuz ayında yapılacak zamları bekliyor. Hem Ramazan Bayramı ikramiyesi hem de Temmuz zammından yararlanacak olan vatandaşlar bu yazı kazançlı geçirecek. Milyonlarca ve emeklisine oluşacak enflasyon oranına göre yüzde 6.7 zam yapılması bekleniyor. Buna göre esnaf için 1702 TL, 2000 yılı öncesi emekli olanlar için ise 1940 TL'ye çıkacak. İşte söz konusu ile ilgili son bilgiler ve vatandaşların merak ettiği soruların yanıtları...

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Giriş Tarihi: 18.05.2019 09:44 Güncelleme Tarihi: 18.05.2019 10:10
Emekliye yüzde 6.7 zam geliyor! Emekli Temmuz zammı ne kadar olacak?

Türkiye'de yaşayan emekliler için Temmuz zammı adım adım yaklaşırken, bu süreçte vatandaşlar da intenet üzerinden araştırmlarını hızlandırmaya başladı.

Emekliye yüzde 6.7 zam geliyor! Emekli Temmuz zammı ne kadar olacak?

Yaklaşık 9 milyon ve emeklisi zam oranını gösterecek ilk 6 aylık enflasyon verisini merakla bekliyor.

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Emekliye yüzde 6.7 zam geliyor! Emekli Temmuz zammı ne kadar olacak?

Bu tahmin gerçekleşirse, en düşük aylığı bin 200 lirayı bulacak.

Emekliye yüzde 6.7 zam geliyor! Emekli Temmuz zammı ne kadar olacak?

Merkez Bankası'nın son anketinden bu yılın ilk yarısında gerçekleşecek enflasyon, yani ve Bağ- Kur emeklilerinin zam oranı için yüzde 6.7 tahmini çıktı.

Emekliye yüzde 6.7 zam geliyor! Emekli Temmuz zammı ne kadar olacak?

EN DÜŞÜK BAĞKUR ESNAF EMEKLİ MAAŞI

Eğer Temmuz zammı yüzde 6.7 olursa, en düşük esnaf emeklisi aylığı bin 595 liradan bin 702 liraya çıkacak.

Emekliye yüzde 6.7 zam geliyor! Emekli Temmuz zammı ne kadar olacak?

BAĞKUR TARIM EMEKLİ MAAŞI

tarım emeklilerinde de halen bin 189 lira olan en düşük aylık yüzde 6.7 artışla bin 269 liraya yükselecek.

Emekliye yüzde 6.7 zam geliyor! Emekli Temmuz zammı ne kadar olacak?

'lılarda ise en düşük aylık 2000'den önce olanlarda bin 818 liradan bin 940 liraya, 2000'den sonra emekli olanlarda bin 125 liradan bin 200 liraya ulaşacak.

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