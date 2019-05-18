Emekliye yüzde 6.7 zam geliyor! Emekli Temmuz zammı ne kadar olacak?

Emekli vatandaşlar heyecanla Temmuz ayında yapılacak zamları bekliyor. Hem Ramazan Bayramı ikramiyesi hem de Temmuz zammından yararlanacak olan vatandaşlar bu yazı kazançlı geçirecek. Milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisine oluşacak enflasyon oranına göre yüzde 6.7 zam yapılması bekleniyor. Buna göre en düşük emekli maaşı esnaf için 1702 TL, 2000 yılı öncesi emekli olanlar için ise 1940 TL'ye çıkacak. İşte söz konusu emekli Temmuz zammı ile ilgili son bilgiler ve vatandaşların merak ettiği soruların yanıtları...