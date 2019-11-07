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  • En çok para biriktiren iller! Hangi il ne kadar tasarruf yaptı?

En çok para biriktiren iller! Hangi il ne kadar tasarruf yaptı?

Türk halkı ne kadar tasarruf ediyor, Hiç merak ettiniz mi? En fazla tasarruf yapan ilimiz neresi? En az tasarruf miktarına sahip şehrimiz hangisi? İşte bu soruların cevabı belli oldu. 'de tasarruf mevduatları, yılın 9 ayında 2018'in aynı dönemine göre yüzde 14,8 artarak 1 trilyon 351,4 milyar liraya yükselirken, kişi başı tasarruf miktarı 16 bin 480 lira oldu. Türkiye İstatistik Kurumu () ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu () verilerinden derlenen bilgilere göre, Türkiye'de tasarruf mevduatları, eylül sonu itibarıyla geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 14,8 arttı ve 1 trilyon 351 milyar 431 milyon 439 bin lira düzeyinde gerçekleşti. Geçen yıl için nüfusu 82 milyonu aşan Türkiye'de, böylece kişi başına ortalama tasarruf miktarı da 16 bin 480 lira olarak hesaplandı.

Giriş Tarihi: 07.11.2019 06:48 Güncelleme Tarihi: 07.11.2019 07:02
En çok para biriktiren iller! Hangi il ne kadar tasarruf yaptı?

İşte Türk halkının 2019 yılı başından itibaren il il kişi başı birikim rakamları... (Kişi Başı Tasarruf Mevduatı (TL))

En çok para biriktiren iller! Hangi il ne kadar tasarruf yaptı?

ŞIRNAK

Ocak-Eylül 2019: 2.156

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En çok para biriktiren iller! Hangi il ne kadar tasarruf yaptı?


MUŞ

Ocak-Eylül 2019: 2.213

AĞRI

Ocak-Eylül 2019: 2.231

En çok para biriktiren iller! Hangi il ne kadar tasarruf yaptı?

BİTLİS

Ocak-Eylül 2019: 2.409

ŞANLIURFA

Ocak-Eylül 2019: 2.645

HAKKARİ

Ocak-Eylül 2019: 2.265

En çok para biriktiren iller! Hangi il ne kadar tasarruf yaptı?

VAN

Ocak-Eylül 2019: 2.733

SİİRT

Ocak-Eylül 2019: 3.071

KİLİS

Ocak-Eylül 2019: 3.886

En çok para biriktiren iller! Hangi il ne kadar tasarruf yaptı?

MARDİN

Ocak-Eylül 2019: 3.403

ERZURUM

Ocak-Eylül 2019: 3.956

BATMAN

Ocak-Eylül 2019: 4.066

En çok para biriktiren iller! Hangi il ne kadar tasarruf yaptı?

DİYARBAKIR

Ocak-Eylül 2019: 4.209

ADIYAMAN

Ocak-Eylül 2019: 4.393

KARS

Ocak-Eylül 2019:4.463

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