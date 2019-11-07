En çok para biriktiren iller! Hangi il ne kadar tasarruf yaptı?

Türk halkı ne kadar tasarruf ediyor, Hiç merak ettiniz mi? En fazla tasarruf yapan ilimiz neresi? En az tasarruf miktarına sahip şehrimiz hangisi? İşte bu soruların cevabı belli oldu. Türkiye'de tasarruf mevduatları, yılın 9 ayında 2018'in aynı dönemine göre yüzde 14,8 artarak 1 trilyon 351,4 milyar liraya yükselirken, kişi başı tasarruf miktarı 16 bin 480 lira oldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerinden derlenen bilgilere göre, Türkiye'de tasarruf mevduatları, eylül sonu itibarıyla geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 14,8 arttı ve 1 trilyon 351 milyar 431 milyon 439 bin lira düzeyinde gerçekleşti. Geçen yıl için nüfusu 82 milyonu aşan Türkiye'de, böylece kişi başına ortalama tasarruf miktarı da 16 bin 480 lira olarak hesaplandı.