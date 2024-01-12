EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞI SON DAKİKA | Cevdet Yılmaz açıkladı: SSK, Bağkur ve memur emeklileri için yeni maaş düzenlemesi sinyali

Giriş Tarihi: 12.01.2024 19:23
Güncelleme Tarihi: 12.01.2024
19:26
EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞI SON DAKİKA HABERLERİ: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "En düşük emekli aylığı ne kadar olacak?" sorularına yanıt niteliğinde açıklamalarda bulundu. Cevdet Yılmaz, Kabine Toplantısı ve ardından konunun Meclis'te görüşüleceğini söylerken, SSK ve Bağkur emeklileri ile memur emeklileri arasındaki maaş dengelenmesi için yapılacak çalışmalara da açıklık getirdi. Cevdet Yılmaz, kanuni bir düzenlemeye ihtiyaç olduğunu belirtti. Yılmaz, çalışma hayatını ilgilendiren düzenlemelere de parantez açtı. İşte son dakika emekli maaşı haberleri...