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Haberler Galeri EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞI SON DAKİKA | Cevdet Yılmaz açıkladı: SSK, Bağkur ve memur emeklileri için yeni maaş düzenlemesi sinyali
Giriş Tarihi: 12.01.2024 19:23 Güncelleme Tarihi: 12.01.2024 19:26

EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞI SON DAKİKA | Cevdet Yılmaz açıkladı: SSK, Bağkur ve memur emeklileri için yeni maaş düzenlemesi sinyali

EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞI SON DAKİKA HABERLERİ: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "En düşük emekli aylığı ne kadar olacak?" sorularına yanıt niteliğinde açıklamalarda bulundu. Cevdet Yılmaz, Kabine Toplantısı ve ardından konunun Meclis'te görüşüleceğini söylerken, SSK ve Bağkur emeklileri ile memur emeklileri arasındaki maaş dengelenmesi için yapılacak çalışmalara da açıklık getirdi. Cevdet Yılmaz, kanuni bir düzenlemeye ihtiyaç olduğunu belirtti. Yılmaz, çalışma hayatını ilgilendiren düzenlemelere de parantez açtı. İşte son dakika emekli maaşı haberleri...

EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞI SON DAKİKA | Cevdet Yılmaz açıkladı: SSK, Bağkur ve memur emeklileri için yeni maaş düzenlemesi sinyali

"En düşük emekli aylığı ne kadar olacak" sorusu gündemdeki yerini korurken Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan çok önemli son dakika açıklamaları geldi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sosyal adaleti sağlama, daha düşük gelirlileri destekleme yaklaşımlarının devam ettiğini belirterek, "Bugüne kadar nasıl çalışanların, emeklilerin yanında olduysak bundan sonra da olmaya devam edeceğiz." dedi.

EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞI SON DAKİKA | Cevdet Yılmaz açıkladı: SSK, Bağkur ve memur emeklileri için yeni maaş düzenlemesi sinyali

Yılmaz, Dolmabahçe Çalışma Ofisi'ndeki "Orta Vadeli Program ve Makroekonomik Görünüm" programında, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

'ÇALIŞAN VE EMEKLİLERİ ENFLASYONA EZDİRMEMEK ANA PRENSİP'

SSK ve Bağkur emekli aylıklarına ilişkin bir soru üzerine Yılmaz, çalışanları ve emeklileri enflasyona ezdirmemenin ana prensipleri olduğunu, imkanlar oluştukça çalışanlara ve emeklilere destek olduklarını söyledi.

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EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞI SON DAKİKA | Cevdet Yılmaz açıkladı: SSK, Bağkur ve memur emeklileri için yeni maaş düzenlemesi sinyali

Yılmaz, çalışanlara, emeklilere destek olma ana prensiplerinin hiçbir zaman değişmediğini vurgulayarak, "Bunu yaparken tabii ki gerçekçi bir şekilde imkanlarımıza da bakmak durumundayız." diye konuştu.

EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞI SON DAKİKA | Cevdet Yılmaz açıkladı: SSK, Bağkur ve memur emeklileri için yeni maaş düzenlemesi sinyali

SSK VE BAĞKUR EMEKLİLERİ İLE MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİ MAAŞLARI İÇİN YENİ DÜZENLEME SİNYALİ

SSK ve Bağkur emeklileri ile memur ve memur emeklilerinin maaşlarında yaşanan artışın bu dönem biraz daha farklılaştığını bildiren Yılmaz, SSK ve Bağkur emeklileri ile memur emeklileri arasındaki dengelenme konusunda bir kanuni düzenlemeye ihtiyaç olduğunu belirtti. Sosyal adaleti sağlama, daha düşük gelirlileri destekleme yaklaşımlarının devam ettiğini dile getiren Cevdet Yılmaz, şöyle devam etti:

EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞI SON DAKİKA | Cevdet Yılmaz açıkladı: SSK, Bağkur ve memur emeklileri için yeni maaş düzenlemesi sinyali

EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞI ÇALIŞMASI

"En düşük emekli aylığı alanlara dönük olarak da ne yapabiliriz diye çalışıyoruz. Bunlar, önümüzdeki günlerde Kabine'de ele alınacaktır diye düşünüyorum, ardından da Meclis'imizin takdirine sunulacaktır. Henüz bir tarih bilmiyorum ama uygun bir zamanlamayla yapılacaktır elbette."

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