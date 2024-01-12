EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞI SON DAKİKA | Cevdet Yılmaz açıkladı: SSK, Bağkur ve memur emeklileri için yeni maaş düzenlemesi sinyali

SSK VE BAĞKUR EMEKLİLERİ İLE MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİ MAAŞLARI İÇİN YENİ DÜZENLEME SİNYALİ

SSK ve Bağkur emeklileri ile memur ve memur emeklilerinin maaşlarında yaşanan artışın bu dönem biraz daha farklılaştığını bildiren Yılmaz, SSK ve Bağkur emeklileri ile memur emeklileri arasındaki dengelenme konusunda bir kanuni düzenlemeye ihtiyaç olduğunu belirtti. Sosyal adaleti sağlama, daha düşük gelirlileri destekleme yaklaşımlarının devam ettiğini dile getiren Cevdet Yılmaz, şöyle devam etti: