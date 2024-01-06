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Haberler Galeri En düşük emekli aylığında iki formül masada! Refah payında son dokunuş Başkan Erdoğan’dan
Giriş Tarihi: 06.01.2024 06:41 Güncelleme Tarihi: 06.01.2024 08:19

En düşük emekli aylığında iki formül masada! Refah payında son dokunuş Başkan Erdoğan’dan

SSK, Bağ-Kur emeklisinin gözü refah payı olarak yapılacak ek zamma çevrildi. Emekli Sandığı emeklileri ile SSK, Bağ-Kur emeklileri arasında oluşan 11.68 puanlık zam farkının giderilmesi bekleniyor. Emekli zammı düzenlemelerinin gelecek hafta Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklaması bekleniyor. SSK emeklilerinin 17-26 Ocak, Bağ-Kur emeklilerinin de 25-28 Ocak'ta aylıklarını enflasyon ve refah payı ile birlikte alması öngörülüyor.

HAZAL ATEŞ
En düşük emekli aylığında iki formül masada! Refah payında son dokunuş Başkan Erdoğan’dan

Asgari ücretli yüzde 49.11, memur ve memur emeklileri yeni yıl için yüzde 49.25 zamma hak kazanırken, işçi ve esnaf emeklileri için bu oran yüzde 37.57 oldu.

En düşük emekli aylığında iki formül masada! Refah payında son dokunuş Başkan Erdoğan’dan

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, SSK, Bağ-Kur emeklilerine refah payı verilmesi için alternatifli bir çalışma yaptı. Çalışma, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a sunulacak.

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En düşük emekli aylığında iki formül masada! Refah payında son dokunuş Başkan Erdoğan’dan

Ekonomi yönetiminin bütçe olanakları, enflasyonla mücadele programını dikkate alarak emeklilere refah payı verilmesi yönünde bir çalışma yaptığı belirtiliyor.

En düşük emekli aylığında iki formül masada! Refah payında son dokunuş Başkan Erdoğan’dan

Emekliler arasındaki zam farkı geçmiş yıllarda da gündeme gelirken bu genellikle 1-2 puan düzeyinde kalıyordu. Bugün ise Emekli Sandığı emeklileri ile SSK, Bağ-Kur emeklileri arasındaki zam farkı 11.68 puanlık bir zam farkı bulunuyor.

En düşük emekli aylığında iki formül masada! Refah payında son dokunuş Başkan Erdoğan’dan

EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞI ARTIYOR

Geçen yıl benzer bir formülle tüm kesimlere yüzde 30 zam yapılmıştı. En düşük maaşta eşitleme yapılmış ve refah payı uygulanmıştı.

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