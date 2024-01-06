Giriş Tarihi: 06.01.2024 06:41
Güncelleme Tarihi: 06.01.2024
08:19
En düşük emekli aylığında iki formül masada! Refah payında son dokunuş Başkan Erdoğan’dan
SSK, Bağ-Kur emeklisinin gözü refah payı olarak yapılacak ek zamma çevrildi. Emekli Sandığı emeklileri ile SSK, Bağ-Kur emeklileri arasında oluşan 11.68 puanlık zam farkının giderilmesi bekleniyor. Emekli zammı düzenlemelerinin gelecek hafta Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklaması bekleniyor. SSK emeklilerinin 17-26 Ocak, Bağ-Kur emeklilerinin de 25-28 Ocak'ta aylıklarını enflasyon ve refah payı ile birlikte alması öngörülüyor.