En stressiz meslekler belli oldu! İşte o meslekler...

Günümüzün baş edilmesi en zor ve insanı en çok etkileyen sorunu olan stres yaşamımızın bir parçası olmuş durumda. Gerek evde, gerek trafikte, gerekse iş yerinde stres hep bizimle. Ancak stres seviyesi diğer mesleklere göre çok daha az olan meslekler de var. İşte bu mesleklerin listesi... Ekonomist İş piyasalarındaki gelişmeleri, değişimleri yakından takip eden ekonomistler, en stressiz mesleklerden biri. İstatistik Uzmanı İstatistik uzmanlığı Türkiye'de çok ilgi gören ve kolay iş bulan bir meslek grubu olmasa da çalışma hayatında strese minimal seviyelerde maruz kalan mesleklerden bir diğeri. Matematikçi Genelde iş bulmalarının zor olduğu düşünülse de matematikçiler iş hayatında neredeyse hiç stres yaşamayan bir mesleğe sahip. Biyomedikal Mühendisi Bir diğer az stresli mühendislik dalı ise biyomedikal mühendislik. Geleceğin meslekleri arasında sayılan biyomedikal mühendisleri genelde tıp alanında iş sahibi oluyor. Fizikçiler Maddenin ve enerjinin yapısını, birbirleriyle etkileşimlerini inceleyen fizikçiler, iş bulma sırasında stres yaşasalar da, çalışma hayatında en stressiz mesleklerden birine sahip oluyorlar. Gök Bilimci En stressiz mesleklerden biri olan g��k bilimciler diğer bir adıyla astronomlar ise yer bilimcilerin aksine, gök cisimlerini araştırıp inceliyor, teleskop gibi aletlerle gök cisimlerini gözlemliyor.