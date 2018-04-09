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En stressiz ler belli oldu! İşte o meslekler...

Giriş Tarihi: 09.04.2018 16:02 Güncelleme Tarihi: 09.04.2018 16:33
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En stressiz ler belli oldu! İşte o meslekler...
En stressiz meslekler belli oldu! İşte o meslekler...

Günümüzün baş edilmesi en zor ve insanı en çok etkileyen sorunu olan stres yaşamımızın bir parçası olmuş durumda. Gerek evde, gerek trafikte, gerekse iş yerinde stres hep bizimle. Ancak stres seviyesi diğer lere göre çok daha az olan meslekler de var. İşte bu mesleklerin listesi...

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En stressiz ler belli oldu! İşte o meslekler...
En stressiz meslekler belli oldu! İşte o meslekler...

Ekonomist

İş piyasalarındaki gelişmeleri, değişimleri yakından takip eden ekonomistler, en stressiz lerden biri.

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En stressiz ler belli oldu! İşte o meslekler...
En stressiz meslekler belli oldu! İşte o meslekler...

İstatistik Uzmanı

İstatistik uzmanlığı Türkiye'de çok ilgi gören ve kolay iş bulan bir grubu olmasa da çalışma hayatında strese minimal seviyelerde maruz kalan mesleklerden bir diğeri.

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En stressiz ler belli oldu! İşte o meslekler...
En stressiz meslekler belli oldu! İşte o meslekler...

Matematikçi

Genelde iş bulmalarının zor olduğu düşünülse de matematikçiler iş hayatında neredeyse hiç stres yaşamayan bir mesleğe sahip.

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En stressiz ler belli oldu! İşte o meslekler...
En stressiz meslekler belli oldu! İşte o meslekler...

Biyomedikal Mühendisi

Bir diğer az stresli mühendislik dalı ise biyomedikal mühendislik. Geleceğin leri arasında sayılan biyomedikal mühendisleri genelde tıp alanında iş sahibi oluyor.

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En stressiz ler belli oldu! İşte o meslekler...
En stressiz meslekler belli oldu! İşte o meslekler...

Fizikçiler

Maddenin ve enerjinin yapısını, birbirleriyle etkileşimlerini inceleyen fizikçiler, iş bulma sırasında stres yaşasalar da, çalışma hayatında en stressiz lerden birine sahip oluyorlar.

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En stressiz ler belli oldu! İşte o meslekler...
En stressiz meslekler belli oldu! İşte o meslekler...

Gök Bilimci

En stressiz lerden biri olan gök bilimciler diğer bir adıyla astronomlar ise yer bilimcilerin aksine, gök cisimlerini araştırıp inceliyor, teleskop gibi aletlerle gök cisimlerini gözlemliyor.

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