Giriş Tarihi: 31.05.2022 21:04 Güncelleme Tarihi: 31.05.2022 21:05

Enflasyon rakamları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, hangi gün? TÜİK 2022 mayıs ayı enflasyon beklentisi açıklandı!

Mayıs ayı enflasyon beklentisi açıklandı. Buna göre TÜİK'in açıklayacağı enflasyon rakamları için belli bir beklenti oluşmuş durumda. Enflasyon; hem kira artışlarını hem de emekli ve memur zamlarını ciddi oranda etkilemekte. Temmuz ayında gelecek olan emekli ve memur zammından önce önem farz eden iki ay kaldı. Bu sebeple mayıs ayı enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak sorusu sorulmakta. Rakamlara göre temmuz ayı zamları direkt olarak belli olacak. Peki, 2022 TÜİK enflasyon rakamları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte detaylar…