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Haberler Galeri Enflasyon rakamları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, hangi gün? TÜİK 2022 mayıs ayı enflasyon beklentisi açıklandı!
Giriş Tarihi: 31.05.2022 21:04 Güncelleme Tarihi: 31.05.2022 21:05

Enflasyon rakamları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, hangi gün? TÜİK 2022 mayıs ayı enflasyon beklentisi açıklandı!

Mayıs ayı enflasyon beklentisi açıklandı. Buna göre TÜİK'in açıklayacağı enflasyon rakamları için belli bir beklenti oluşmuş durumda. Enflasyon; hem kira artışlarını hem de emekli ve memur zamlarını ciddi oranda etkilemekte. Temmuz ayında gelecek olan emekli ve memur zammından önce önem farz eden iki ay kaldı. Bu sebeple mayıs ayı enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak sorusu sorulmakta. Rakamlara göre temmuz ayı zamları direkt olarak belli olacak. Peki, 2022 TÜİK enflasyon rakamları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte detaylar…

Enflasyon rakamları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, hangi gün? TÜİK 2022 mayıs ayı enflasyon beklentisi açıklandı!

TÜİK enflasyon rakamları yakında açıklanacak. Açıklanacak rakamlarla birlikte memur ve emekli zamları belli olacağı gibi kira artış oranı da gelecek ay için belirlenecek. Dolaylı ve dolaysız 10 milyondan fazla kişiyi etkileyen enflasyon rakamları, bu sebeple hayati önem taşıyor. Vatandaş da TÜİK enflasyon rakamlarını açıkladı mı, ne zaman açıklayacak diye soruyor. Peki, enflasyon beklentisi nasıl? İşte detaylar…

Enflasyon rakamları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, hangi gün? TÜİK 2022 mayıs ayı enflasyon beklentisi açıklandı!

TÜİK MAYIS AYI ENFLASYON ORANLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Mayıs ayı enflasyon oranları TÜİK tarafından 3 Haziran 2022 tarihinde saat 10.00'da açıklanacak.

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Enflasyon rakamları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, hangi gün? TÜİK 2022 mayıs ayı enflasyon beklentisi açıklandı!

MAYIS AYI ENFLASYON TAHMİNLERİ BELLİ OLDU

Cari yıl sonu döviz kuru beklentisi bir önceki anket döneminde 16,85 TL iken, Mayıs ayı anket döneminde 17,57 TL oldu.

Buna göre, katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 46,44 iken, Mayıs ayı anket döneminde yüzde 57,92 oldu. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 28,41 iken, Mayıs ayı anket döneminde yüzde 33,28 oldu. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 17,68 ve yüzde 19,54 olarak gerçekleşti.

Enflasyon rakamları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, hangi gün? TÜİK 2022 mayıs ayı enflasyon beklentisi açıklandı!

Enflasyon rakamları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, hangi gün? TÜİK 2022 mayıs ayı enflasyon beklentisi açıklandı!
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