Eski günlerini aratmadı: Kaputaş Plajı'nda kilometrelerce araç kuyruğu oluştu

Psikolojik danışmanlık ve rehberlik öğretmeni İrfan Kotan da turistlerin çok fazla ilgi gösterdiğini ve plajın çok ilgi gördüğünü söyledi. Plajdaki cankurtaran Ramazan Talay ise fiziki mesafeye göre şezlongları yenilediklerini ve plajın en yoğun günde dahi yalnızca 3 bin civarı tatilciyi ağırladığını söyledi. Her ilden ve yurt dışından gelenler olduğunu da anlatan Talay, tatilcilerin de bu yeni düzene kısa sürede alıştığını ifade etti.

