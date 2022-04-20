Ev sahibi ve emlakçılara kötü haber: Cezası 3 yıla kadar çıkıyor

Türkiye'nin birçok ilinde kira fiyatları fırladı. Sabah Gazetesi Yazarı Dilek Güngör de yazısında bu konuyu kaleme aldı. Dilek Güngör, "Vatandaşın en önemli gündemi fahiş kira fiyatları" dedi ve "İstanbul'da artık 3 bin TL'nin altında ev bulmak zor... Keza Ankara'da, İzmir'de de... Samsun'da, Konya'da, Kayseri'de de geçen yıl bin TL'ye kiralanan daireler üç katına çıktı." ifadelerini kullandı.