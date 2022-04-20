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Haberler Galeri Ev sahibi ve emlakçılara kötü haber: Cezası 3 yıla kadar çıkıyor
Giriş Tarihi: 20.04.2022 08:48 Güncelleme Tarihi: 20.04.2022 09:04

Ev sahibi ve emlakçılara kötü haber: Cezası 3 yıla kadar çıkıyor

Kiralık ev arayan vatandaşların en büyük şikayeti, fahiş kira fiyatları. Ev sahibi ve emlakçılar normalin üzerinde kazanç sağlamak adına türlü bahaneler ile kira fiyatlarını artırıyor. Sabah Gazetesi Yazarı Dilek Güngör de, bugünkü yazısında bu konuya değindi. "Ev sahibi ve emlakçılara kötü haber vereceğim" diyen Dilek Güngör, emlak sitelerindeki ayrımcı ilanlara vurgu yaparak cezaların 3 yıla kadar çıktığını ifade etti.

Ev sahibi ve emlakçılara kötü haber: Cezası 3 yıla kadar çıkıyor

Türkiye'nin birçok ilinde kira fiyatları fırladı. Sabah Gazetesi Yazarı Dilek Güngör de yazısında bu konuyu kaleme aldı. Dilek Güngör, "Vatandaşın en önemli gündemi fahiş kira fiyatları" dedi ve "İstanbul'da artık 3 bin TL'nin altında ev bulmak zor... Keza Ankara'da, İzmir'de de... Samsun'da, Konya'da, Kayseri'de de geçen yıl bin TL'ye kiralanan daireler üç katına çıktı." ifadelerini kullandı.

Ev sahibi ve emlakçılara kötü haber: Cezası 3 yıla kadar çıkıyor

İşte Dilek Güngör'ün 'Kirada ayrımcılık suç' başlık yazısı

Vatandaşın en önemli gündemi fahiş kira fiyatları...

İstanbul'da artık 3 bin TL'nin altında ev bulmak zor... Keza Ankara'da, İzmir'de de... Samsun'da, Konya'da, Kayseri'de de geçen yıl bin TL'ye kiralanan daireler üç katına çıktı.

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Ev sahibi ve emlakçılara kötü haber: Cezası 3 yıla kadar çıkıyor

Kira bedelleri nedeniyle özellikle büyük şehirlerde görev yapan kamu çalışanları, asgari ücretliler ve öğrenciler bütçelerine göre ev bulamıyor. Çoğu ortak ev tutma yoluna gidiyor. Mesele, saydığım illerle sınırlı değil...

Neredeyse tüm Türkiye'de benzer bir durum var.

Bunun elbette birçok sebebi var.

Ev sahibi ve emlakçılara kötü haber: Cezası 3 yıla kadar çıkıyor

YÜKSEK KAR ETME HIRSI

Koronavirüs sonrasında artan maliyetlerle inşaatçıların yatırım yapma iştahı azaldı. Konut arzı azalınca fiyatlar iyice fırladı. Üstüne bir de ev sahiplerinin yüksek kar hırsı eklendi. Çoğu kişi evini yabancıya kiralama derdinde...

Ev sahibi ve emlakçılara kötü haber: Cezası 3 yıla kadar çıkıyor

Eee, hepsi bir araya gelince de vatandaşı isyan ettiren afaki rakamlar havada uçuşuyor.

Son dönemde emlak sitelerinde özellikle İstanbul, Bursa, Gaziantep'te 'sadece yabancıya kiralık, Türkler aramasın' yazılarını görmüşsünüzdür. Tabii, ev sahibi ve emlakçı fırsatçılık yapıyor. Yüksek fiyatlı ilanlar ile piyasayı bozuyorlar. Düşünsenize, eskiden 'bekara ev yok, aileye uygun, sadece bayan kiracı arasın' denilirdi. Nereden nereye geldik!

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