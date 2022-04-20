Giriş Tarihi: 20.04.2022 08:48
Güncelleme Tarihi: 20.04.2022
09:04
Ev sahibi ve emlakçılara kötü haber: Cezası 3 yıla kadar çıkıyor
Kiralık ev arayan vatandaşların en büyük şikayeti, fahiş kira fiyatları. Ev sahibi ve emlakçılar normalin üzerinde kazanç sağlamak adına türlü bahaneler ile kira fiyatlarını artırıyor. Sabah Gazetesi Yazarı Dilek Güngör de, bugünkü yazısında bu konuya değindi. "Ev sahibi ve emlakçılara kötü haber vereceğim" diyen Dilek Güngör, emlak sitelerindeki ayrımcı ilanlara vurgu yaparak cezaların 3 yıla kadar çıktığını ifade etti.