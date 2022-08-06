EYT SON DAKİKA: Emeklilikte yaşa takılanlar için 8 hesap! Çalışma Grubunun masasındaki EYT formülleri netleşti: İşte EYT’de Son Durum

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in bakanlık bünyesinde oluşturulan bir ekiple çalışma yürütüldüğünü duyurmasının ardından emeklilikte yaşı bekleyenler için heyecan artarken, yapılacak düzenleme ve çalışmaların kapsamı için pek çok formül de konuşulmaya başladı.