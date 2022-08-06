Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri EYT SON DAKİKA: Emeklilikte yaşa takılanlar için 8 hesap! Çalışma Grubunun masasındaki EYT formülleri netleşti: İşte EYT’de Son Durum
Giriş Tarihi: 06.08.2022 10:45 Güncelleme Tarihi: 06.08.2022 10:50

EYT SON DAKİKA: Emeklilikte yaşa takılanlar için 8 hesap! Çalışma Grubunun masasındaki EYT formülleri netleşti: İşte EYT’de Son Durum

Son dakika EYT haberleri...Milyonlarca vatandaşın beklediği EYT'de geri sayım başladı. Emeklilikte yaşa takılanlar için formüller merak edilirken, Çalışma Grubunun masasındaki EYT formülleri netleşti. Peki, emekli aylığı nasıl hesaplanacak? Masadaki formüller hangileri? İşte konuya ilişkin merak edilen tüm detaylar...

EYT SON DAKİKA: Emeklilikte yaşa takılanlar için 8 hesap! Çalışma Grubunun masasındaki EYT formülleri netleşti: İşte EYT’de Son Durum

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in bakanlık bünyesinde oluşturulan bir ekiple çalışma yürütüldüğünü duyurmasının ardından emeklilikte yaşı bekleyenler için heyecan artarken, yapılacak düzenleme ve çalışmaların kapsamı için pek çok formül de konuşulmaya başladı.

EYT SON DAKİKA: Emeklilikte yaşa takılanlar için 8 hesap! Çalışma Grubunun masasındaki EYT formülleri netleşti: İşte EYT’de Son Durum

Peki hangi formüller gündemde? İşte yaşa takılanlara emeklilik imkanı için konuşulan formüller:

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
EYT SON DAKİKA: Emeklilikte yaşa takılanlar için 8 hesap! Çalışma Grubunun masasındaki EYT formülleri netleşti: İşte EYT’de Son Durum

PRİM VE SÜRE KRİTERİ
Takvim Gazetesi'nden Çığıl Ön Yener'in haberie göre; 9 Eylül 1999 öncesinde işe girenlerin, emeklilik için ilk sigortalı oldukları tarihe göre 5000 ile 5975 arası prim gününü, kadınlarda 20, erkeklerde 25 yılı tamamlaması gerekiyor.

EYT SON DAKİKA: Emeklilikte yaşa takılanlar için 8 hesap! Çalışma Grubunun masasındaki EYT formülleri netleşti: İşte EYT’de Son Durum

İlk formülde, bu 2 şartı tamamlayanlar yaşı dikkate alınmadan emekli olabilir

EYT SON DAKİKA: Emeklilikte yaşa takılanlar için 8 hesap! Çalışma Grubunun masasındaki EYT formülleri netleşti: İşte EYT’de Son Durum

Burada primi eksik kalanların bu süreleri askerlik ya da doğum borçlanmasıyla tamamlaması da mümkün olabilirken, bu formül hayata geçerse yıl ve prim şartını tamamlamış herkese düzenleme çıkar çıkmaz emeklilik yolu açılacak

SON DAKİKA