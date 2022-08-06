Giriş Tarihi: 06.08.2022 10:45
Güncelleme Tarihi: 06.08.2022
10:50
EYT SON DAKİKA: Emeklilikte yaşa takılanlar için 8 hesap! Çalışma Grubunun masasındaki EYT formülleri netleşti: İşte EYT’de Son Durum
Son dakika EYT haberleri...Milyonlarca vatandaşın beklediği EYT'de geri sayım başladı. Emeklilikte yaşa takılanlar için formüller merak edilirken, Çalışma Grubunun masasındaki EYT formülleri netleşti. Peki, emekli aylığı nasıl hesaplanacak? Masadaki formüller hangileri? İşte konuya ilişkin merak edilen tüm detaylar...