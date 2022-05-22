Giriş Tarihi: 22.05.2022 13:03 Güncelleme Tarihi: 22.05.2022 13:03

EYT SON DAKİKA: Emeklilikte yaşa takılanlar için yeni hesaplar: 9000 ve 7200 gün formülü! İşte EYT'de son durum

Son dakika haberi...Asgari ücret, 3600 ek gösterge, sözleşmeli memur yeni haklar ve emeklilikte yaşa takılanlar için EYT düzenlemesi milyonların gündeminde yer alıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlı Vedat Bilgin yapılacak olan düzenlemelerin adım adım ele alınarak çözüme kavuşturulduğuna dikkat çekerek, 'Hepsinin dosyası önümüzde' açıklamasında bulundu. Özellikle Temmuz ayından sonra öncelikli gündeme girmesi beklenen EYT çalışması için hangi formüller masada? EYT'liler ne zaman, nasıl, hangi şartlarla emekli olacak? İşte EYT'de son durum...