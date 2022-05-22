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Haberler Galeri EYT SON DAKİKA: Emeklilikte yaşa takılanlar için yeni hesaplar: 9000 ve 7200 gün formülü! İşte EYT'de son durum
Giriş Tarihi: 22.05.2022 13:03 Güncelleme Tarihi: 22.05.2022 13:03

EYT SON DAKİKA: Emeklilikte yaşa takılanlar için yeni hesaplar: 9000 ve 7200 gün formülü! İşte EYT'de son durum

Son dakika haberi...Asgari ücret, 3600 ek gösterge, sözleşmeli memur yeni haklar ve emeklilikte yaşa takılanlar için EYT düzenlemesi milyonların gündeminde yer alıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlı Vedat Bilgin yapılacak olan düzenlemelerin adım adım ele alınarak çözüme kavuşturulduğuna dikkat çekerek, 'Hepsinin dosyası önümüzde' açıklamasında bulundu. Özellikle Temmuz ayından sonra öncelikli gündeme girmesi beklenen EYT çalışması için hangi formüller masada? EYT'liler ne zaman, nasıl, hangi şartlarla emekli olacak? İşte EYT'de son durum...

EYT SON DAKİKA: Emeklilikte yaşa takılanlar için yeni hesaplar: 9000 ve 7200 gün formülü! İşte EYT’de son durum

Son dakika haberleri...Memurların ek gösterge sorunun çözüme kavuşmasının ardından emeklilikte yaşa takılanlar için EYT düzenlemesi gündeme gelecek. Özellikle Temmuz ayından sonra EYT çalışması için yapılacak çalışmalar hız kazanacak. Emeklilikte yaşa takılanlar vatandaşlar için yapılacak çalışmaların 5 adımda sonuçlanması hedefleniyor.

Öte yandan kadınlarda 7200, erkeklerde ise 9000 gün formülü öne çıktı. İşte EYT son dakika gelişmeleriyle beraber tüm detaylar...

EYT SON DAKİKA: Emeklilikte yaşa takılanlar için yeni hesaplar: 9000 ve 7200 gün formülü! İşte EYT’de son durum

EYT SON DAKİKA HABERİ | YAZ DÖNEMİNDE EYT ÇALIŞMASI HIZ KAZANACAK

3600 ek gösterge bu ay Meclis'e taşınacakken, yaz döneminde sözleşmeli memurlara yeni haklar ve EYT'liler ile ilgili çalışmalar hız kazanacak.

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EYT SON DAKİKA: Emeklilikte yaşa takılanlar için yeni hesaplar: 9000 ve 7200 gün formülü! İşte EYT’de son durum

EYT ÇALIŞMASI KİMLERİ KAPSIYOR?

Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) düzenlemesi, 9 Eylül 1999'dan önce sigortalı olan, prim ve yıl şartlarını tamamlayıp yaşı bekleyenleri kapsıyor.

EYT SON DAKİKA: Emeklilikte yaşa takılanlar için yeni hesaplar: 9000 ve 7200 gün formülü! İşte EYT’de son durum

HAZIRLIKLAR NASIL İLERLEYECEK?

3600 ek gösterge çalışmalarının bu ay tamamlanmasıyla sıra sözleşmeliler ve EYT'liler ile ilgili düzenlemelere gelecek.

EYT SON DAKİKA: Emeklilikte yaşa takılanlar için yeni hesaplar: 9000 ve 7200 gün formülü! İşte EYT’de son durum

Kamudaki sözleşmeli personele ilişkin çalışmalarda sona yaklaşıldığı duyurulmuştu. Bu da gözleri EYT'ye çeviriyor. Yaz aylarına bu düzenlemelerin damgasını vurması bekleniyor.

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