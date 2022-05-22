Son dakika haberi...Asgari ücret, 3600 ek gösterge, sözleşmeli memur yeni haklar ve emeklilikte yaşa takılanlar için EYT düzenlemesi milyonların gündeminde yer alıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlı Vedat Bilgin yapılacak olan düzenlemelerin adım adım ele alınarak çözüme kavuşturulduğuna dikkat çekerek, 'Hepsinin dosyası önümüzde' açıklamasında bulundu. Özellikle Temmuz ayından sonra öncelikli gündeme girmesi beklenen EYT çalışması için hangi formüller masada? EYT'liler ne zaman, nasıl, hangi şartlarla emekli olacak? İşte EYT'de son durum...