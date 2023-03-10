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Haberler Galeri EYT'de prim ödemeden esnaflık desteği; İşte şartlar ve ödeme süreci
Giriş Tarihi: 10.03.2023 07:34 Güncelleme Tarihi: 10.03.2023 07:40

EYT'de prim ödemeden esnaflık desteği; İşte şartlar ve ödeme süreci

Son dakika EYT işe dönüş haberleri: Emeklilikte yaşa takılan milyonlarca vatandaşın emeklilik başvurusu, çalışmaya devam edecekler için çıkış ve giriş işlemleri de yoğun bir şekilde sürüyor. EYT yasası kapsamında memur veya SSK emeklileri prim ödemeden esnaflık yapabilecek. EYT yasasından, 8 Eylül 1999 öncesi sigortalı olan, Sosyal Sigortalar Kanunu kapsamında kurulan sandık veya vakıflara tabi çalışanlar da yararlanacak.

HAZAL ATEŞ
EYT’de prim ödemeden esnaflık desteği; İşte şartlar ve ödeme süreci

EYT'nin tüm aşamalarında emeklilikte yaşa takılan vatandaşların en doğru bilgiyi SABAH Gazetesi ve SABAH.com.tr'den takip ettiği gibi yasa sonrası tüm meslek gruplarının şart, süreç ve ödemeleriyle ilgili en güncel haberler aynı adreste. Bu kapsamda EYT'de başvurularını gerçekleştiren ve çalışma hayatına dönenler için desteklerle ilgili önemli detaylar söz konusu. Prim ödemeden ekonomiye katkı sağlayabilecek EYT'lilere esnaflık müjdesi de bunların içinde.

EYT süreci ve başvurulara ilişkin bazı önemli başlıklar şöyle:

EYT’de prim ödemeden esnaflık desteği; İşte şartlar ve ödeme süreci

EMEKLİ AYLIĞI DÜŞMEYECEK

EYT'lilerin emekli olduktan sonra aynı işyerinde otuz gün içinde yeniden işe başlaması durumunda destek priminde 5 puanlık indirim yapılacak. Emeklilik talebinde bulunulan tarihin ertesi günü destek primi ile yeniden işe giriş yapılabilecek. Emeklilik sonrası sosyal güvenlik destek primi ile çalışanların emekli aylığında kesinti olmayacak.

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EYT’de prim ödemeden esnaflık desteği; İşte şartlar ve ödeme süreci

Bu indirim, çalışanın brüt ücreti üzerinden uygulanacak. Asgari ücretle çalışan bir personel için 500 lira, kazancı tavandan bildirilen çalışan için de 3 bin 753 lira prim indirimi yapılacak. Prim indiriminden yararlanabilmek için öngörülen 30 günlük süre işten çıkışın yapıldığı günden itibaren başlayacak.

EYT’de prim ödemeden esnaflık desteği; İşte şartlar ve ödeme süreci

İŞİNİ KURANDAN KESİLMİYOR

Emekli olup emekli aylığı bağlananların yaşlılık aylığı kesilmeden yeniden çalışmaya başlamaları durumunda yapılan kesintiye Sosyal Güvenlik Destek Primi adı veriliyor. Bu kesinti hem işveren hem çalışandan yapılıyor. Emekli olduktan sonra işçi statüsünde bir işverene bağlı olarak çalışanlardan SGDP kesintisi yapılıyor.

EYT’de prim ödemeden esnaflık desteği; İşte şartlar ve ödeme süreci

Kendi adına tarımsal faaliyette bulunanlardan, işçi olarak ya da devlet memuru olarak çalışıp emekli olduktan sonra kendi işini kuranlardan, eğitim kurumlarında ücret karşılığı ders verenlerden, vakıf üniversitelerinde görev alanlardan SGDP kesintisi yapılmıyor.

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