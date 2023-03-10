Giriş Tarihi: 10.03.2023 07:34
Güncelleme Tarihi: 10.03.2023
07:40
EYT'de prim ödemeden esnaflık desteği; İşte şartlar ve ödeme süreci
Son dakika EYT işe dönüş haberleri: Emeklilikte yaşa takılan milyonlarca vatandaşın emeklilik başvurusu, çalışmaya devam edecekler için çıkış ve giriş işlemleri de yoğun bir şekilde sürüyor. EYT yasası kapsamında memur veya SSK emeklileri prim ödemeden esnaflık yapabilecek. EYT yasasından, 8 Eylül 1999 öncesi sigortalı olan, Sosyal Sigortalar Kanunu kapsamında kurulan sandık veya vakıflara tabi çalışanlar da yararlanacak.