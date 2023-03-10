EYT'nin tüm aşamalarında emeklilikte yaşa takılan vatandaşların en doğru bilgiyi SABAH Gazetesi ve SABAH.com.tr'den takip ettiği gibi yasa sonrası tüm meslek gruplarının şart, süreç ve ödemeleriyle ilgili en güncel haberler aynı adreste. Bu kapsamda EYT'de başvurularını gerçekleştiren ve çalışma hayatına dönenler için desteklerle ilgili önemli detaylar söz konusu. Prim ödemeden ekonomiye katkı sağlayabilecek EYT'lilere esnaflık müjdesi de bunların içinde.

EYT süreci ve başvurulara ilişkin bazı önemli başlıklar şöyle: