EYT’liye fark ödemesi: Hem milli gelir artışı hem Temmuz zammı

Son dakika EYT maaş zammı haberleri: Emeklilikte yaşa takılanların ilk aylıklarının bağlanmasının eylülü bulacağı yalanı boşa çıktı. Mart ayında emeklilik başvurusunu yapanların aylıkları 1 Nisan'dan geçerli olmak üzere bağlanmaya ve farkları yatırılmaya başladı. Sosyal Güvenlik Kurumu'nca 15 Nisan'a kadar başvuru yapan 1.6 milyon aşkın vatandaşın büyük çoğunluğunun emekli aylıkları bağlanacak. EYT kapsamında işlemleri tamamlananların aylıkları hesaplara yatırılmaya başladı.