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Haberler Galeri EYT'liye fark ödemesi: Hem milli gelir artışı hem Temmuz zammı
Giriş Tarihi: 07.04.2023 07:52 Güncelleme Tarihi: 07.04.2023 07:52

EYT'liye fark ödemesi: Hem milli gelir artışı hem Temmuz zammı

Son dakika EYT haberleri: Milyonlarca emeklinin ardından EYT'liler, gaziler ve emekli güvenlik korucularına yeni bir müjdeli haber daha geldi. Muharip gazilerin asgari ücret seviyesine çıkarılan aylıkları ile güvenlik korucularının 7500 liraya yükseltilen aylık farkları bugün hesaplara yatıyor. EYT kapsamında emeklilik bağlama işlemi tamamlananlara fark ödemesi de yapılıyor. SSK'dan emekli olanlar, 1 Nisan-17 Nisan arasındaki farkları, Bağ-Kur'lular da 25 Nisan'a kadar olan farkı alacak. Emekli olacakların aylığına milli gelirdeki artışla birlikte temmuz zammı da yansıyacak.

EYT’liye fark ödemesi: Hem milli gelir artışı hem Temmuz zammı

Son dakika EYT maaş zammı haberleri: Emeklilikte yaşa takılanların ilk aylıklarının bağlanmasının eylülü bulacağı yalanı boşa çıktı. Mart ayında emeklilik başvurusunu yapanların aylıkları 1 Nisan'dan geçerli olmak üzere bağlanmaya ve farkları yatırılmaya başladı. Sosyal Güvenlik Kurumu'nca 15 Nisan'a kadar başvuru yapan 1.6 milyon aşkın vatandaşın büyük çoğunluğunun emekli aylıkları bağlanacak. EYT kapsamında işlemleri tamamlananların aylıkları hesaplara yatırılmaya başladı.

EYT’liye fark ödemesi: Hem milli gelir artışı hem Temmuz zammı

1 NİSAN İTİBARIYLA EMEKLİ SAYILIYORLAR

Aylık bağlama işlemi tamamlananlara birikmiş tutar ödemesi de yapılıyor. Mevzuata göre mart ayında başvuranlar 1 Nisan'dan itibaren emekli sayılıyor.

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EYT’liye fark ödemesi: Hem milli gelir artışı hem Temmuz zammı

SON TARİH 25 NİSAN

EYT kapsamında SSK'dan emekli olanlar 1 Nisan-17 Nisan arasındaki farkları, Bağ-Kur'lular da 25 Nisan'a kadar olan farkı birikmiş olarak alacak.

EYT’liye fark ödemesi: Hem milli gelir artışı hem Temmuz zammı

MUHARİP GAZİLERE 8 BİN 847 LİRA YATACAK

İstiklal madalyası verilen, Kore Savaşı ve Kıbrıs Barış Harekâtı Gazileri ile üstün başarı ve gayretle vatana hizmet edenlerle hak sahiplerinin asgari ücret seviyesine çıkarılan aylıklarının tamamı ve 7500 liraya çıkarılan güvenlik korucularının emekli aylıkları bugün hesaplara yatıyor. Aylıklar 1 Nisan 2023 tarihinden geçerli olacak.

EYT’liye fark ödemesi: Hem milli gelir artışı hem Temmuz zammı

Vatani hizmet tertibinden bağlanan aylıkların sosyal güvencelerinin olup olmadığına bakılmaksızın, tüm gazilere asgari ücretin net tutarı ödenecek. Bu kapsamdaki gaziler ile dul eşine ödenen aylıklar net asgari ücret esas alınarak hesaplanacak.

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