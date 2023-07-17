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Haberler Galeri 'Fahiş fiyat'a geçit verilmeyecek! Ticaret Bakanlığı denetimleri sıklaştırdı: Tek tek böyle tespit ediliyor
Giriş Tarihi: 17.07.2023 16:38 Güncelleme Tarihi: 17.07.2023 16:38

'Fahiş fiyat'a geçit verilmeyecek! Ticaret Bakanlığı denetimleri sıklaştırdı: Tek tek böyle tespit ediliyor

Yaz aylarının gelmesiyle hareketlenen turizm ile fahiş fiyat uygulamaları arttı. Ticaret Bakanlığı'ndan ise müdahele geldi. Bakanlık, fahiş fiyat, stokçuluk ve tüketicilere aldatıcı uygulamalarda bulunanların tespiti için denetim çalışmalarına hız verdi. Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Samsun Ticaret Müdürü Kürşat Turpçu, "Sebze fiyatlarında fahiş fiyat artışı olup olmadığını kontrol ediyoruz. Haksız fiyat artışı varsa Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulunda değerlendirilmek üzere Bakanlığa gönderiyoruz" dedi.

’Fahiş fiyat’a geçit verilmeyecek! Ticaret Bakanlığı denetimleri sıklaştırdı: Tek tek böyle tespit ediliyor

Ticaret Bakanlığı ekipleri, Samsun, Antalya ve Kocaeli'de marketlerde temel gıda ve ihtiyaç ürünlerine yönelik fahiş fiyat ile etiket denetimi gerçekleştirdi.

’Fahiş fiyat’a geçit verilmeyecek! Ticaret Bakanlığı denetimleri sıklaştırdı: Tek tek böyle tespit ediliyor

Bakanlığın yurt genelinde çeşitli illerde market denetimleri sürerken Samsun, Antalya ve Kocaeli'deki marketlerde yaptığı temel gıda ve ihtiyaç ürünlerine yönelik fahiş fiyat ile etiket denetimlerini Anadolu Ajansı (AA) ekipleri de izledi.

Türkiye çapında denetimlerine devam eden Ticaret Bakanlığı, akaryakıttaki fiyat düzenlemeleri ve bazı mevsimsel fiyat dalgalanmalarını bahane ederek fahiş fiyat, stokçuluk ve tüketicileri aldatıcı uygulamalarda bulunanların tespiti için denetim çalışmalarına hız verdi.

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’Fahiş fiyat’a geçit verilmeyecek! Ticaret Bakanlığı denetimleri sıklaştırdı: Tek tek böyle tespit ediliyor

Bakanlık, turizm ve ticarette hareketliliğin yoğunlaştığı bu dönemde vatandaşlardan gelen şikayetleri daha sıkı takip edebilmek için sahadaki personel sayısını artırdı.

Denetimlerde ekipler, marketlerde sebze, meyve, bakliyat, makarna, şarküteri, sıvı yağ, temizlik malzemesi gibi temel gıda ve ihtiyaç maddelerine yönelik fiyatları inceledi.

’Fahiş fiyat’a geçit verilmeyecek! Ticaret Bakanlığı denetimleri sıklaştırdı: Tek tek böyle tespit ediliyor

Ürünün etiket fiyatı ile kasa fiyatı arasında fark bulunup bulunmadığı, fahiş fiyat olup olmadığı, etiketlerdeki ürün fiyatının son değişim tarihi ve önceki fiyatı gibi bilgilere bakılan denetimlerde, meyve-sebzelerin menşei ve geliş fiyat bilgisi de Hal Kayıt Sistemi (HKS) üzerinden kontrol edildi.

Samsun Ticaret Müdürü Kürşat Turpçu, kent genelinde yaygın denetim yaptıklarını söyledi.

’Fahiş fiyat’a geçit verilmeyecek! Ticaret Bakanlığı denetimleri sıklaştırdı: Tek tek böyle tespit ediliyor

Fahiş fiyat denetimi yanında raf ve kasa fiyatı arasında fark olup olmadığını kontrol ettiklerini aktaran Turpçu, "Denetimlerimiz sadece bunlarla kalmıyor, sebze reyonlarımızda ürün künye denetimleri üzerinden sebze fiyatlarında fahiş fiyat artışı olup olmadığını kontrol ediyoruz. Haksız fiyat artışı varsa Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulunda değerlendirilmek üzere Bakanlığa gönderiyoruz." dedi.

Turpçu, denetim ekiplerinin burada tespit ettikleri ürünlerle ilgili gerekli envanter çalışmasını yaptığını ifade ederek, "Akabinde konu değerlendirilip Bakanlığımıza gönderilecek. Fiyat Etiketi Yönetmeliği'ne göre aykırılık varsa Ticaret il Müdürlüğü olarak gerekli cezai işlem tarafımızca uygulanıyor." diye konuştu.

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