’Fahiş fiyat’a geçit verilmeyecek! Ticaret Bakanlığı denetimleri sıklaştırdı: Tek tek böyle tespit ediliyor

Yaz aylarının gelmesiyle hareketlenen turizm ile fahiş fiyat uygulamaları arttı. Ticaret Bakanlığı'ndan ise müdahele geldi. Bakanlık, fahiş fiyat, stokçuluk ve tüketicilere aldatıcı uygulamalarda bulunanların tespiti için denetim çalışmalarına hız verdi. Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Samsun Ticaret Müdürü Kürşat Turpçu, "Sebze fiyatlarında fahiş fiyat artışı olup olmadığını kontrol ediyoruz. Haksız fiyat artışı varsa Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulunda değerlendirilmek üzere Bakanlığa gönderiyoruz" dedi.