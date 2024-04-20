Giriş Tarihi: 20.04.2024 08:03
Güncelleme Tarihi: 20.04.2024
08:05
Fahiş fiyata karşı 3’lü mekanizma! İşte şikayet etmenin yolları
Yiyecek sektöründeki fahiş fiyat artışlarına karşı vatandaşlar bu hafta sonu boykot kampanyası başlatırken, fahiş fiyatlarla mücadele için yine vatandaşların şikayette bulunması büyük önem taşıyor. Bu kapsamda vatandaş 3 farklı iletişim kanalından istediğine şikayette bulunarak fahiş fiyat uyguladığını düşündüğü işletmenin denetlenmesini ve bir fahiş fiyat tespit edilmesi halinde ise restoranlara cezai yaptırım uygulanmasını sağlayabilir.