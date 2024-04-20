Fahiş fiyata karşı 3’lü mekanizma! İşte şikayet etmenin yolları

ŞİKAYET İÇİN 3 İLETİŞİM KANALI BULUNUYOR



Daha önceleri, kira artışlarını, seçim sürecini, döviz kurundaki dengesizliği bahane ederek fiyatlarını artıran bazı işletmeler şimdi tüm süreçlerin dengelenmesine rağmen hala fiyatlarında artış üstüne artışa gidiyor. Bu hafta sonu işletmeleri boykot edecek vatandaşların, boykot kadar fahiş fiyat uygulayan işletmeleri şikayet etmeleri de büyük önem taşıyor.



