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Haberler Galeri Fahiş fiyata karşı 3’lü mekanizma! İşte şikayet etmenin yolları
Giriş Tarihi: 20.04.2024 08:03 Güncelleme Tarihi: 20.04.2024 08:05

Fahiş fiyata karşı 3’lü mekanizma! İşte şikayet etmenin yolları

Yiyecek sektöründeki fahiş fiyat artışlarına karşı vatandaşlar bu hafta sonu boykot kampanyası başlatırken, fahiş fiyatlarla mücadele için yine vatandaşların şikayette bulunması büyük önem taşıyor. Bu kapsamda vatandaş 3 farklı iletişim kanalından istediğine şikayette bulunarak fahiş fiyat uyguladığını düşündüğü işletmenin denetlenmesini ve bir fahiş fiyat tespit edilmesi halinde ise restoranlara cezai yaptırım uygulanmasını sağlayabilir.

BARIŞ ŞİMŞEK
Fahiş fiyata karşı 3’lü mekanizma! İşte şikayet etmenin yolları

Türkiye'de yiyecek içecek fiyatlarına hemen her gün zam gelmesi vatandaşların tepkisine sebep olurken, kafe ve restoranlarda uygulanan fahiş fiyatlar da vatandaşları çileden çıkardı. Sosyal medyadan örgütlenerek bu hafta sonu yurt genelinde kafe ve restoranları boykot etme kararı alanlara destek çığ gibi büyüdü.

Fahiş fiyata karşı 3’lü mekanizma! İşte şikayet etmenin yolları

ŞİKAYET İÇİN 3 İLETİŞİM KANALI BULUNUYOR

Daha önceleri, kira artışlarını, seçim sürecini, döviz kurundaki dengesizliği bahane ederek fiyatlarını artıran bazı işletmeler şimdi tüm süreçlerin dengelenmesine rağmen hala fiyatlarında artış üstüne artışa gidiyor. Bu hafta sonu işletmeleri boykot edecek vatandaşların, boykot kadar fahiş fiyat uygulayan işletmeleri şikayet etmeleri de büyük önem taşıyor.

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Fahiş fiyata karşı 3’lü mekanizma! İşte şikayet etmenin yolları

Vatandaşlar bunun için Ticaret Bakanlığı'nın E-devlet üzerinden uygulamaya aldığı "Haksız Fiyat Artışı Şikayet Bildirimi" formunu doldurarak şikayetlerini bakanlığa iletebilecekleri gibi yine Ticaret Bakanlığı'na ait Alo 175 Tüketici Danışma Hattı'nı arayarak şikayet oluşturabiliyorlar.

Fahiş fiyata karşı 3’lü mekanizma! İşte şikayet etmenin yolları

Vatandaşlar ayrıca şikayetlerini Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) üzerinden de iletebileceği gibi CİMER gelen başvuruları yapay zeka teknolojisi ile anında ilgili birimlere ulaştırarak hızlı bir aksiyon alınmasını sağlıyor.

Fahiş fiyata karşı 3’lü mekanizma! İşte şikayet etmenin yolları

FAHİŞ FİYAT BELİRLENİRKEN BÖLGESEL FİYATLAR BAZ ALINIYOR

Gelen başvurular Ticaret Bakanlığı müfettişlerince değerlendirmeye alınarak şikayetin yapıldığı kafe ve restoranlara gerçekleştirilen ziyaretlerde eğer şikayette konu edildiği gibi fahiş bir fiyat varsa işletmeye cezai yaptırım uygulanıyor. Fahiş fiyat tespiti bölgedeki restoranların genel ortalama yeme içme fiyatları dikkate alınarak hesaplanıyor.

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