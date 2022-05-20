ABD Merkez Bankası FED faiz kararı mesajı sonrası toplantı tarihiyle gündemdeki yerini aldı. The Wall Street Journal tarafından düzenlenen etkinlikte Başkan Powell, faizlerde arttırım mesajı verirken bu açıklamanın piyasalarda etkileri görülmeye başlandı. Hal böyleyken "FED faiz kararı açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, ne olacak?" soruları yanıt aramaya başladı. Enflasyonu düşürecek araçlara ve kararlılığa sahip olduklarını söyleyen Powell, konuşmasında para politikasına ilişkin değerlendirmelerde de bulundu. Peki, Haziran ayı 2022 ABD merkez bankası FED faiz kararı açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, ne olacak? İşte tüm detaylar...