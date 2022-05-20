FED faiz kararı açıklaması için gözler ABD Merkez Bankası tarafından gelecek açıklamaya çevrildi. Yılda 9 kez düzenlenen toplantıya geri sayım sürerken özellikle kripto para, altın, petrol gibi tüm piyasalarda hareketlilik başladı. "FED faiz kararı açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, ne olacak?" soruları bu noktada yanıt aramaya başladı. Son açıklamada bankanın, son olarak 50 baz puanlık Faiz artışına gittiğini hatırlatan Powell, devam eden faiz artırımlarının uygun olacağını düşündüklerini dile getirdi. Peki, FED faiz kararı açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, ne olacak? İşte tüm detaylar...