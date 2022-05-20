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Haberler Galeri FED faiz kararı açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, ne olacak? 2022 FED faizleri arttırırsa ne olur?
Giriş Tarihi: 20.05.2022 11:44 Güncelleme Tarihi: 20.05.2022 11:44

FED faiz kararı açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, ne olacak? 2022 FED faizleri arttırırsa ne olur?

ABD Merkez Bankası FED faiz kararı mesajı sonrası toplantı tarihiyle gündemdeki yerini aldı. The Wall Street Journal tarafından düzenlenen etkinlikte Başkan Powell, faizlerde arttırım mesajı verirken bu açıklamanın piyasalarda etkileri görülmeye başlandı. Hal böyleyken "FED faiz kararı açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, ne olacak?" soruları yanıt aramaya başladı. Enflasyonu düşürecek araçlara ve kararlılığa sahip olduklarını söyleyen Powell, konuşmasında para politikasına ilişkin değerlendirmelerde de bulundu. Peki, Haziran ayı 2022 ABD merkez bankası FED faiz kararı açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, ne olacak? İşte tüm detaylar...

FED faiz kararı açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, ne olacak? 2022 FED faizleri arttırırsa ne olur?

FED faiz kararı açıklaması için gözler ABD Merkez Bankası tarafından gelecek açıklamaya çevrildi. Yılda 9 kez düzenlenen toplantıya geri sayım sürerken özellikle kripto para, altın, petrol gibi tüm piyasalarda hareketlilik başladı. "FED faiz kararı açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, ne olacak?" soruları bu noktada yanıt aramaya başladı. Son açıklamada bankanın, son olarak 50 baz puanlık Faiz artışına gittiğini hatırlatan Powell, devam eden faiz artırımlarının uygun olacağını düşündüklerini dile getirdi. Peki, FED faiz kararı açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, ne olacak? İşte tüm detaylar...

FED faiz kararı açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, ne olacak? 2022 FED faizleri arttırırsa ne olur?

FED FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

FED'in ilk toplantısı 25 – 26 Ocak 2022 tarihinde yapıldı.

İkinci toplantı tarihi 15 – 16 Mart arasında gerçekleşti.

Son olarak üçüncü toplantı da 3 – 4 Mayıs tarihinde yapıldı.

2022 Haziran Fed toplantısı ise 14 – 15 Haziran tarihinde yapılacak.

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FED faiz kararı açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, ne olacak? 2022 FED faizleri arttırırsa ne olur?

FED FAİZ ARTTIRIMI MESAJINI VERDİ!

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, The Wall Street Journal tarafından düzenlenen etkinlikte konuştu.

Enflasyonu düşürecek araçlara ve kararlılığa sahip olduklarını söyleyen Powell, konuşmasında para politikasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Enflasyon düşene kadar para politikasını sıkılaştırmaya devam edeceklerini söyleyen Fed Başkanı, enflasyonun düştüğüne dair net ve ikna edici kanıtlar görmemeleri halinde daha agresif hareket etmeyi düşünmelerinin gerekeceğini ifade etti.

FED faiz kararı açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, ne olacak? 2022 FED faizleri arttırırsa ne olur?

Bankanın, son olarak 50 baz puanlık Faiz artışına gittiğini hatırlatan Powell, devam eden faiz artırımlarının uygun olacağını düşündüklerini dile getirdi. Gelecek iki toplantıda 50 baz puanlık faiz artırımına gitme fikrinin de Federal Açık Piyasa Komitesi'nde (FOMC) geniş destek bulduğuna dikkat çeken Powell, şunları söyledi:

FED faiz kararı açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, ne olacak? 2022 FED faizleri arttırırsa ne olur?

"Fed, enflasyon düşene kadar faiz oranlarını daha kısıtlayıcı seviyelere yükseltmekten çekinmeyecek. 'Finansal koşullar uygun, enflasyonun düştüğünü görüyoruz' diyebileceğimiz bir noktada olduğumuzu hissedene kadar gideceğiz." Rusya'nın Ukrayna'yı işgali ve Çin'deki karantinalar gibi ABD dışındaki gelişmelerin de ekonomide belirsizliğe neden olduğuna işaret eden Powell, bunların büyümeyi aşağı, enflasyonu ise yukarı yönlü baskılayabileceğini söyledi. Fed son toplantısında beklentiler dahilinde politika faizini 50 baz puan arttırmıştı.

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