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Galataport için geri sayım başladı

Karaköy sahil şeridine 200 yıl sonra erişim imkanı verecek, turizmden kültür-sanata kadar hayatın her alanına dokunacak bir dünya projesi olan Galataport , 2020'nin mayıs ayında açılmaya hazırlanıyor.

AA Ekonomi galerileri
Giriş Tarihi: 26.08.2019 14:56 Güncelleme Tarihi: 26.08.2019 14:59
Galataport İstanbul için geri sayım başladı

"İLK GEMİ 5 NİSAN 2020'DE YANAŞACAK"

Doğuş Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Vekili Hüsnü Akhan da 2014 yılında çıktıkları bu yolculukta artık geri sayıma başladıklarını belirterek, 1,2 kilometrelik sahil şeridinde yer alan Galataport'un bir zamanlar 'un ticaret merkezi olan Karaköy'e eski ruhunu tekrar kazandıracağını ifade etti.

Projenin yaklaşık yüzde 70'inin tamamlandığını aktaran Akhan, "Bu projeye, Doğuş ve Bilgili ortaklığıyla imza atmak bizler için bir gurur vesilesidir. , kültür-sanattan gastronomiye, turizmden alışverişe kadar pek çok farklı fonksiyona sahip olacak. Galataport İstanbul, Türkiye'nin dünyaya denizden açılan kapısı olmasının yanın sıra İstanbullular ve şehrin tüm ziyaretçileri için yepyeni bir yaşam alanı olacak." diye konuştu.

Galataport İstanbul için geri sayım başladı

Galataport 'a ilk geminin 5 Nisan 2020'de yanaşacağını dile getiren Akhan, 30 Mayıs 2020'de Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda gerçekleştirilecek Şampiyonlar Ligi final karşılaşmasından önce projenin açılmış olacağını sözlerine ekledi.

1,7 MİLYAR DOLARLIK YATIRIM

Doğuş Grubu'nun Özelleştirme İdaresi tarafından 16 Mayıs 2013'te gerçekleştirilen Salıpazarı Limanı İhalesi'ni 702 milyon dolar teklifle kazanmasının ardından, grup, Ocak 2014'te Bilgili Holding'e bağlı BLG Capital ile ortaklık gerçekleştirdi ve bu ortaklıkla alanın geliştirme ve işletmesinden sorumlu Salıpazarı Liman İşletmeciliği ve Yatırımları AŞ kuruldu.

Türkiye Denizcilik İşletmeleri AŞ ile yapılan devir sözleşmesini takiben, Şubat 2014'te liman sahası devralındı ve faaliyetlere başlandı. Şirketin unvanı, Şubat 2018 itibarıyla Liman İşletmeciliği ve Yatırımları AŞ olarak değiştirildi.

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Galataport İstanbul için geri sayım başladı

İhale bedeli dahil toplam 1,7 milyar dolarlık yatırımla hayata geçirilen proje, boğaz kenarında 1,2 kilometrelik sahil şeridini kapsıyor. Galataport ile birlikte şehir, bölgenin doğal dokusuna uyumlu, kültür-sanat kurumlarının, dünya standartlarında bir kruvaziyer terminalinin, seçkin bir otel zincirinin, farklı segmentlere hitap eden markaların, kafelerin, restoranların ve ofis alanlarının yer alacağı, yerli ve yabancı turistlerle İstanbulluların bir arada olacağı önemli bir yaşam alanına kavuşacak. Yeni terminal binası ise zemin altında yenilikçi bir teknoloji ve eşsiz bir tasarımla planlandı.

YILDA 25 MİLYON ZİYARETÇİ ÇEKECEK

Yenilenen tarihi liman, İstanbul'un dünyaya denizden açılan kapısı olacak. Liman, 3 geminin bağlanmasıyla günde 15 bin yolcuya ve mürettebata hizmet verebilecek kapasiteye göre planlandı. Proje tamamlandıktan sonra da yılda mürettebat dahil yaklaşık 1,5 milyon kruvaziyer yolcusunun İstanbul'u ziyaret edeceği öngörülüyor. , 7 milyonu yabancı olmak üzere yılda toplam 25 milyon ziyaretçiyi ağırlayacak. Bu ziyaretçilerin Türkiye'nin turizm gelirine tahmini katkısının ise 1 milyar dolar civarında olacağı hesaplanıyor.

Projede yaklaşık 250 adet perakende ve yeme-içme noktası planlanıyor. Mağaza ve yeme-içme birimleri için ayrılan kiralanabilir alan toplamı yaklaşık 52 bin metrekare, kiralanabilir ofis alanı ise yaklaşık 43 bin metrekareden oluşuyor. Proje kapsamında peyzaj düzenlemesi hayata geçirilen tarihi Tophane Meydanı da yeniden İstanbul'un en önemli meydanlarından birine dönüştürülüyor. Galataport İstanbul, sahasında barındırdığı 2 müze ve ortalarında yer alan 14 bin metrekarelik rekreasyon alanı ile beraber kültür-sanat hayatı için de yeni bir merkez haline gelecek. Bu alan İstanbul'un ilk müze meydanı olmakla birlikte, sene boyunca özel bir etkinlik planlamasıyla sürekli yaşayan bir alan olacak.

Galataport İstanbul için geri sayım başladı

1928'de kurulan ve dünyada sadece 10 seçkin lokasyonda yer alan Hong Kong menşeli Peninsula Grubu, adıyla örtüşen bir şekilde 'da tarihi yarımadanın tam karşısında yeni otelini açacak. Peninsula Grubu sadece işletmeci olarak değil aynı zamanda yüzde 50 oranında yatırımcı olarak girdiği Peninsula İstanbul projesiyle 'a ve Türkiye turizmine katkı sağlayacak.

5 BİN KİŞİYE İSTİHDAM İMKANI

İçeriğinde barındırdığı pek çok farklı faaliyet alanı ve yatırım ile ülke turizmine de önemli katkıları olacak bir proje olan Galataport İstanbul, en yoğun döneminde, inşaat yüklenicileri ile birlikte 5 bin kişiye istihdam sağlıyor.

Projenin hayata geçmesinin ardından ise planlama kapsamında bulunan kruvaziyer terminalinin, yerel ve dünya lezzetleri sunan kafelerin ve restoranların, ulusal ve uluslararası birçok markaya ev sahipliği yapacak mağazaların, otelin, ofislerin ve yüksek kapasitedeki otoparkın açılmasından sonra ise yaklaşık 4 bin 500 kişiye istihdam sağlanması hedefleniyor.

Galataport İstanbul için geri sayım başladı

YER ALTINDA 29 BİN METREKARELİK TERMİNAL HİZMETE GİRECEK

Galataport Kruvaziyer Limanı, ana liman ve transit sefer olarak İstanbul'u ziyaret eden kruvaziyer gemilerini ağırlayacak. Dünyada ilk kez kurgulanan kapak sistemi ve buna bağlı yer altında 29 bin metrekarelik terminal hizmete sokularak modern bir liman inşa ediliyor. Limanda gemi olmadığı zamanlarda ise gümrüklü alanı ve güvenlik (ISPS) alanını ayıran kapak sistemi sayesinde sahanın yer üstü alanının tamamı, halkın hizmetine sunulacak.

Galataport İstanbul için geri sayım başladı

2020 yılında toplam 64 sefer, 2021 yılında ise yaklaşık 140 sefer Galataport 'a rezervasyon yaparken, çoğu firmanın 'u ana liman olarak kullanması bekleniyor.

Galataport İstanbul için geri sayım başladı

Ayrıca, proje planlaması kapsamında düzenlenen 30 bin metrekarelik peyzaj alanında yüzlerce ağaç yer alacak ve 2 bin 300 araçlık yer altı otoparkı da bölgenin park sorununun çözümüne önemli bir katkı sağlayacak.

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