Galataport İstanbul için geri sayım başladı

İhale bedeli dahil toplam 1,7 milyar dolarlık yatırımla hayata geçirilen proje, boğaz kenarında 1,2 kilometrelik sahil şeridini kapsıyor. Galataport İstanbul ile birlikte şehir, bölgenin doğal dokusuna uyumlu, kültür-sanat kurumlarının, dünya standartlarında bir kruvaziyer terminalinin, seçkin bir otel zincirinin, farklı segmentlere hitap eden markaların, kafelerin, restoranların ve ofis alanlarının yer alacağı, yerli ve yabancı turistlerle İstanbulluların bir arada olacağı önemli bir yaşam alanına kavuşacak. Yeni terminal binası ise zemin altında yenilikçi bir teknoloji ve eşsiz bir tasarımla planlandı.



YILDA 25 MİLYON ZİYARETÇİ ÇEKECEK



Yenilenen tarihi liman, İstanbul'un dünyaya denizden açılan kapısı olacak. Liman, 3 geminin bağlanmasıyla günde 15 bin yolcuya ve mürettebata hizmet verebilecek kapasiteye göre planlandı. Proje tamamlandıktan sonra da yılda mürettebat dahil yaklaşık 1,5 milyon kruvaziyer yolcusunun İstanbul'u ziyaret edeceği öngörülüyor. Galataport İstanbul, 7 milyonu yabancı olmak üzere yılda toplam 25 milyon ziyaretçiyi ağırlayacak. Bu ziyaretçilerin Türkiye'nin turizm gelirine tahmini katkısının ise 1 milyar dolar civarında olacağı hesaplanıyor.



Projede yaklaşık 250 adet perakende ve yeme-içme noktası planlanıyor. Mağaza ve yeme-içme birimleri için ayrılan kiralanabilir alan toplamı yaklaşık 52 bin metrekare, kiralanabilir ofis alanı ise yaklaşık 43 bin metrekareden oluşuyor. Proje kapsamında peyzaj düzenlemesi hayata geçirilen tarihi Tophane Meydanı da yeniden İstanbul'un en önemli meydanlarından birine dönüştürülüyor. Galataport İstanbul, sahasında barındırdığı 2 müze ve ortalarında yer alan 14 bin metrekarelik rekreasyon alanı ile beraber kültür-sanat hayatı için de yeni bir merkez haline gelecek. Bu alan İstanbul'un ilk müze meydanı olmakla birlikte, sene boyunca özel bir etkinlik planlamasıyla sürekli yaşayan bir alan olacak.