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Gören herkes telefonuna sarıldı... ardına geldiler!

'a gelen 2 yolcu gemisi ilçeye toplamda 4 bin kişi getirdi. ardına yanaşan gemiler nedeniyle Bodrum esnafı bayram etti.

İHA Ekonomi galerileri
Giriş Tarihi: 16.10.2018 17:16 Güncelleme Tarihi: 16.10.2018 17:30
Gören herkes telefonuna sarıldı... Ardı ardına geldiler!

Bu sezon 'a 2. kez gelen 'Mein Schiff 4' isimli gemi, çoğunluğu Alman 2 bin 740 yolcusuyla sabah saatlerinde Gemi Yanaşma İskelesi'ne demir attı. Limasol'dan ilçeye gelen 293 metre uzunluğundaki 8 katlı dev yolcu gemisin bin 19 mürettebatıyla geldi.

Gören herkes telefonuna sarıldı... Ardı ardına geldiler!

İlçeye Simi'den gelen diğer gemi Fransa Bayraklı 'Le Laperouse' ise 115 yolcu, 111 mürettebatıyla 'a demirledi. Gemilerden inen yolcular gümrük işlemlerinin ndan Bodrum'u gezdi.

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Gören herkes telefonuna sarıldı... Ardı ardına geldiler!

Paşatarlası, Kumbahçe, Barlar Sokağı ve Kale Caddesi'ne hareketlilik getiren yolcular, alışveriş yaptı. Gemiyi gören vatandaşlar ise cep telefonlarına sarılarak fotoğraf çekti.

Gören herkes telefonuna sarıldı... Ardı ardına geldiler!

2 geminin ardına iskeleye yanaşması esnafında yüzünü güldürdü.

Gören herkes telefonuna sarıldı... Ardı ardına geldiler!

Akşam saatlerinde ilçeden ayrılacak gemilerden 'Mein Schiff 4'ün Santorini'ye, 'Le Laperouse'nin ise Mykonos'a gideceği öğrenildi.

Gören herkes telefonuna sarıldı... Ardı ardına geldiler!
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Gören herkes telefonuna sarıldı... Ardı ardına geldiler!
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