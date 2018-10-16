Gören herkes telefonuna sarıldı... Ardı ardına geldiler!

Bu sezon Bodrum'a 2. kez gelen 'Mein Schiff 4' isimli gemi, çoğunluğu Alman 2 bin 740 yolcusuyla sabah saatlerinde Gemi Yanaşma İskelesi'ne demir attı. Limasol'dan ilçeye gelen 293 metre uzunluğundaki 8 katlı dev yolcu gemisin bin 19 mürettebatıyla geldi.