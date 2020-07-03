Günün öne çıkan şirket haberleri ve tavsiyeleri 03/07/2020

A.V.O.D. Kurutulmuş Gıda (AVOD): Şirket bağlı ortaklığı bünyesinde bulunan maden ruhsatları ile ilgili açıklama yapmıştır. Buna göre Çorum ili Boğazkale ilçesinde bulunan maden ruhsatı ile alakalı çalışmalar devam etmektedir. Gerek izin işlemleri gerek raporlama işlemleri ile ilgili gelişmeler yatırımcıların bilgisine sunulacaktır. Muğla ili Köyceğiz ilçesindeki maden ruhsatında stokta bulunan Krom cevherinden satış başlamıştır.

Ziraat Yatırım