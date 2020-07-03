Günün öne çıkan şirket haberleri ve tavsiyeleri 03/07/2020

Piyasada son dakika gelişmeleri... Günün önemli şirket haberleri neler? 3 Temmuz 2020 aracı kurumların raporlarına göre günün öne çıkan şirket haberleri ve tavsiyeleri haberin detayında! 3 Temmuz 2020 aracı kurumların raporlarına göre günün öne çıkan şirket haberleri ve tavsiyeleri belli oldu. Safkar Ege Soğutmacılık (SAFKR): Şirket yurt dışına ihraç edilecek Midibüslerin iklimlendirilmesi ile ilgili 2mn TL tutarında yeni sipariş bağlantısı yapmıştır. Teslimatlar 2020 yılında tamamlanacaktır. Ziraat Yatırım A.V.O.D. Kurutulmuş Gıda (AVOD): Şirket bağlı ortaklığı bünyesinde bulunan maden ruhsatları ile ilgili açıklama yapmıştır. Buna göre Çorum ili Boğazkale ilçesinde bulunan maden ruhsatı ile alakalı çalışmalar devam etmektedir. Gerek izin işlemleri gerek raporlama işlemleri ile ilgili gelişmeler yatırımcıların bilgisine sunulacaktır. Muğla ili Köyceğiz ilçesindeki maden ruhsatında stokta bulunan Krom cevherinden satış başlamıştır. Ziraat Yatırım TSKB (TSKB, Nötr): Bankanın Asya Altyapı Yatırım Bankası'ndan (AAYB) T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın geri ödeme garantisi altında temin etmeyi planladığı 200mn USD tutarındaki 'Covid-19'un Ekonomiye Olumsuz Etkilerini Azaltmaya Yönelik AAYB Kredisi' Asya Altyapı Yatırım Bankası Yönetim Kurulunca onaylanmıştır. Ziraat Yatırım Türk Telekomünikasyon (TTKOM, Sınırlı Pozitif): Şirket brüt 0,1719000 TL (Net 0,1461150 TL) kar payı ödemesi teklifini Şirket 2019 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda onaya sunulmasına karar vermiştir. Teklif edilen nakit kar payı hak kullanım tarihi 28.07.2020'dir. Dünkü kapanışa göre temettü verimliliği %2,1'dir. Ayrıca, şirketin 25 Temmuz'da gerçekleştirilecek Genel Kurul'unda şirket tarafından gerçekleştirilebilecek pay geri alım işlemleri için Yönetim Kurulu'nun yetkilendirilmesi de Kurul onayına sunulacak. Ziraat Yatırım İş GYO (ISGYO, Nötr): İstanbul İli, Çekmeköy İlçesi, Ömerli Mahallesi, 115 ada, 5 no.lu parsel üzerinde kayıtlı 15.313,76 m2 alana sahip arsadaki yaklaşık %67,2 oranındaki mülkiyet payının satın alınmasına ilişkin tapu işlemleri tamamlanmış ve taşınmazın mülkiyeti Şirkete geçmiştir. Ziraat Yatırım Türk Hava Yolları (THYAO, Sınırlı Negatif): ABD'de son günlerde vaka artışının yükselme trendini devamlı şekilde devam ettirmesi sonucunda Türk Hava Yolları'nın Miami ve Los Angeles uçuşlarını 8 Temmuz'a kadar iptal ettiğini belirtti. (Kaynak: NTV)