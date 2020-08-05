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Günün öne çıkan ve tavsiyeleri 05/08/2020

Piyasada gelişmeleri... 'da günün önemli neler? 5 Ağustos 2020 aracı kurumların raporlarına göre borsada günün öne çıkan şirket haberleri ve tavsiyeleri haberin detayında!

Giriş Tarihi: 05.08.2020 09:47 Güncelleme Tarihi: 05.08.2020 09:50
Günün öne çıkan şirket haberleri ve tavsiyeleri 05/08/2020

5 Ağustos 2020 aracı kurumların raporlarına göre 'da günün öne çıkan ve tavsiyeleri belli oldu.

Günün öne çıkan şirket haberleri ve tavsiyeleri 05/08/2020

Avivasa Emeklilik (AVISA, Sınırlı Pozitif): Şirket'in 2Ç2020'deki net dönem karı (konsolide) 77,5mn TL gerçekleşerek yıllık %24,3 oranında artış göstermiştir. Piyasanın ikinci çeyrek ortalama kar beklentisi 63mn TL idi. Diğer yandan, Şirket'in genel teknik bölüm dengesi de yıllık %81,1 oranında artış göstererek 70,9mn TL'ye yükselmiştir. İkinci çeyrek karı sonrasında ise Şirket'in 2020 yılının ilk yarısındaki net dönem karı 119,1mn TL olarak gerçekleşmiş ve yıllık olarak %5,0 oranında artış göstermiştir.

Ziraat Yatırım

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Günün öne çıkan şirket haberleri ve tavsiyeleri 05/08/2020

Borsa İstanbul: Sermaye Piyasası Kurulunun 23/07/2020 tarihinde onayladığı izahname çerçevesinde Borsa Birincil Piyasa'da halka arzı gerçekleştirilen Fade Gıda Yatırım Sanayi Ticaret A.Ş.'nin, 66mn TL nominal değerli sermayesini temsil eden payları Kotasyon Yönergesinin 8'inci maddesi uyarınca kota alınmış olup, halka arz edilen 18mn TL nominal değerli payları 06/08/2020 tarihinden itibaren 2,40 TL/pay baz fiyat ve "FADE.E" kodu ile Borsamız Ana Pazar'da (Grup 1) sürekli işlem yöntemiyle işlem görmeye başlayacaktır. İlgili sırada maksimum emir değeri 500binTL olarak belirlenmiştir.

Günün öne çıkan şirket haberleri ve tavsiyeleri 05/08/2020

Avivasa Emeklilik (AVISA, Sınırlı Pozitif): Şirket'in 2Ç2020'deki net dönem karı (konsolide) 77,5mn TL gerçekleşerek yıllık %24,3 oranında artış göstermiştir. Piyasanın ikinci çeyrek ortalama kar beklentisi 63mn TL idi. Diğer yandan, Şirket'in genel teknik bölüm dengesi de yıllık %81,1 oranında artış göstererek 70,9mn TL'ye yükselmiştir. İkinci çeyrek karı sonrasında ise Şirket'in 2020 yılının ilk yarısındaki net dönem karı 119,1mn TL olarak gerçekleşmiş ve yıllık olarak %5,0 oranında artış göstermiştir.

Ziraat Yatırım

Günün öne çıkan şirket haberleri ve tavsiyeleri 05/08/2020

İş Bankası (ISCTR, Nötr): 04.08.2020 tarihinde Şişe Cam (SISE, Pozitif) payları ile ilgili olarak 5,51-5,63 TL fiyat aralığından 6.524.760 TL toplam nominal tutarlı alış işlemi Ortaklıkça gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte Şişe Cam sermayesindeki Banka payları %69,34 sınırına ulaşmıştır.

Ziraat Yatırım

Günün öne çıkan şirket haberleri ve tavsiyeleri 05/08/2020

Migros (MGROS, Nötr): Şirketin 8 adet Migros ve 2 adet Migros Jet formatında toplam 10 satış mağazası Temmuz ayı içerisinde hizmete açılmıştır.31 Temmuz 2020 itibariyle Şirketin mağaza sayısı, yurtiçinde 2.242 ve yurtdışında ise iştirakleri vasıtasıyla 42 olmak üzere toplam 2.284'tür.

Ziraat Yatırım

Günün öne çıkan şirket haberleri ve tavsiyeleri 05/08/2020

Türk Hava Yolları (THYAO, Nötr): THY'de örgütlü Hava-İş Sendikası şirketin çalışan ücretlerinde %30-50 indirim teklifini reddetti. Sendika, THY'nin toplu iş sözleşmesi (TİS) maddelerininuygulanmaması talebinin de sendikanın kırmızı çizgisi olduğunubelirtiyor. (Kaynak: Reuters)

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