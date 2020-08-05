Günün öne çıkan şirket haberleri ve tavsiyeleri 05/08/2020

Avivasa Emeklilik (AVISA, Sınırlı Pozitif): Şirket'in 2Ç2020'deki net dönem karı (konsolide) 77,5mn TL gerçekleşerek yıllık %24,3 oranında artış göstermiştir. Piyasanın ikinci çeyrek ortalama kar beklentisi 63mn TL idi. Diğer yandan, Şirket'in genel teknik bölüm dengesi de yıllık %81,1 oranında artış göstererek 70,9mn TL'ye yükselmiştir. İkinci çeyrek karı sonrasında ise Şirket'in 2020 yılının ilk yarısındaki net dönem karı 119,1mn TL olarak gerçekleşmiş ve yıllık olarak %5,0 oranında artış göstermiştir.

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