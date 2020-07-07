Günün öne çıkan şirket haberleri ve tavsiyeleri 07/07/2020

Doğan Şirketler Grubu Holding (DOHOL, Sınırlı Pozitif): Şirket, sermayesinin tamamına sahip olduğu doğrudan bağlı ortaklığı Değer Merkezi Hizmetler ve Yönetim Danışmanlığı A.Ş.'nin temsil ile ilgili hususların yanı sıra; İzmir'de esnek ambalaj üretimi ve satışı ile iştigal eden Sesa Ambalaj ve Plastik Sanayi Ticaret A.Ş.'nin tamamı ödenmiş 850bin TL sermayesini temsil eden tamamı nama yazılı, 25 TL'si nominal değerde 34bin adet paydan, ödenmiş sermayenin %70'ini temsil eden 23,8bin adet payın, yapılan pazarlıklar neticesinde SESA'nın Hissedarlar'ından, bazı şarta bağlı bedel uyarlaması ve/veya performans ödemesi konuları saklı olmak kaydıyla, tamamı nakden ve peşin olarak ödenmek suretiyle toplam 57,8mn Avro bedel üzerinden, satın ve devir alınması işlemlerinin başlatılmasına;



Bu kapsamda, SESA'nın paylarının tamamını devralmak üzere yeni bir anonim şirket kurulması çalışmalarının başlatılmasına, yeni kurulacak anonim şirketin sermayesinde %70 oranında paya sahip olunmasına, kalan %30 oranındaki payın ise SESA'nın mevcut pay sahiplerinden Selim Şavul ile Sabi Şavul'a ait olmasına sözleşmelerin imzasından kapanışa kadar geçen süre zarfında, SESA'nın paylarının tamamını devralmak üzere kurulacak söz konusu yeni anonim şirkette sahip olduğu payların, hakim ortağı Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş.'nin doğrudan bağlı ortaklığı konumunda olan Öncü Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. veya Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş.'nin doğrudan veya dolaylı olarak sermayesinde kontrol hakimiyetine sahip olduğu başka bir bağlı ortaklığa devredilebilmesine karar verilmiştir.

Ziraat Yatırım