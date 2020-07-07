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Günün öne çıkan ve tavsiyeleri 07/07/2020

Piyasada son dakika gelişmeleri... Günün önemli neler? 7 Temmuz 2020 aracı kurumların raporlarına göre günün öne çıkan şirket haberleri ve tavsiyeleri haberin detayında!

Giriş Tarihi: 07.07.2020 09:07 Güncelleme Tarihi: 07.07.2020 09:10
Günün öne çıkan şirket haberleri ve tavsiyeleri 07/07/2020

7 Temmuz 2020 aracı kurumların raporlarına göre günün öne çıkan ve tavsiyeleri belli oldu.

Günün öne çıkan şirket haberleri ve tavsiyeleri 07/07/2020

Vakıfbank (VAKBN, Nötr): Banka mülkiyetindeki Ankara - Çankaya ilçesinde geliştirilmekte olan, 207.853 m² kapalı inşaat alanına haiz, konut, ofis, ticari alanlar ve sosyal donatı alanlarından oluşan karma kullanımlı "Cubes Ankara Projesi"nin 252,5mn TL bedelle 6 aylık 4 eşit taksitle satılması konusunda Vakıf Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (VKGYO, Nötr) ile sözleşme imzalandığı duyurulmuştu. Bu kapsamda, 'Cubes Ankara Projesi'nin tapu devir işlemi gerçekleştirilmiştir.

Ziraat Yatırım

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Günün öne çıkan şirket haberleri ve tavsiyeleri 07/07/2020

Doğan Şirketler Grubu Holding (DOHOL, Sınırlı Pozitif): Şirket, sermayesinin tamamına sahip olduğu doğrudan bağlı ortaklığı Değer Merkezi Hizmetler ve Yönetim Danışmanlığı A.Ş.'nin temsil ile ilgili hususların yanı sıra; İzmir'de esnek ambalaj üretimi ve satışı ile iştigal eden Sesa Ambalaj ve Plastik Sanayi Ticaret A.Ş.'nin tamamı ödenmiş 850bin TL sermayesini temsil eden tamamı nama yazılı, 25 TL'si nominal değerde 34bin adet paydan, ödenmiş sermayenin %70'ini temsil eden 23,8bin adet payın, yapılan pazarlıklar neticesinde SESA'nın Hissedarlar'ından, bazı şarta bağlı bedel uyarlaması ve/veya performans ödemesi konuları saklı olmak kaydıyla, tamamı nakden ve peşin olarak ödenmek suretiyle toplam 57,8mn Avro bedel üzerinden, satın ve devir alınması işlemlerinin başlatılmasına;

Bu kapsamda, SESA'nın paylarının tamamını devralmak üzere yeni bir anonim şirket kurulması çalışmalarının başlatılmasına, yeni kurulacak anonim şirketin sermayesinde %70 oranında paya sahip olunmasına, kalan %30 oranındaki payın ise SESA'nın mevcut pay sahiplerinden Selim Şavul ile Sabi Şavul'a ait olmasına sözleşmelerin imzasından kapanışa kadar geçen süre zarfında, SESA'nın paylarının tamamını devralmak üzere kurulacak söz konusu yeni anonim şirkette sahip olduğu payların, hakim ortağı Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş.'nin doğrudan bağlı ortaklığı konumunda olan Öncü Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. veya Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş.'nin doğrudan veya dolaylı olarak sermayesinde kontrol hakimiyetine sahip olduğu başka bir bağlı ortaklığa devredilebilmesine karar verilmiştir.

Ziraat Yatırım

Günün öne çıkan şirket haberleri ve tavsiyeleri 07/07/2020

Tuğçelik Alüminyum (TUCLK): Firmanın Satış Proje ve Mühendislik birimi tarafından Çamaşır Makinelerinin Tambur yıldızı ve Kasnak üretimleri ile alakalı anlaşma tamamlanmış olup siparişler alınmıştır. 2021 Ocak ayında Seri İmalata başlanacak olup; yılda 500.000 adet Kasnak ve Tambur yıldız parçası üretilecektir. Yılda 4,5mn Euro gelir elde edilecek projede, parçalar Cezayir'e sevk edilecektir. Yatırım ekipmanlarının siparişinin tedarikçilere verilmiş olduğu; toplamda 232bin Euro Proje bütçesi elde edileceği belirtilmiştir. Şirket dün günü %5,9 oranında yükselişle kapattı.

Ziraat Yatırım

Günün öne çıkan şirket haberleri ve tavsiyeleri 07/07/2020

Işıklar Enerji ve Yapı Holding (IEYHO): Şirket bağlı ortaklığı Işıklar İnşaat ve Turizm A.Ş.'nin sermayesinin 34,6mn TL'den 78,8mn TL'ye yükseltilme işlemi tamamlanmış olup, sermaye artırımı öncesinde %98,22 olan sermayedeki pay, sermaye artırımı sonrasında %99,22'e yükselmiştir.

Ziraat Yatırım

Günün öne çıkan şirket haberleri ve tavsiyeleri 07/07/2020

Halk GYO (HLGYO, Sınırlı Pozitif): Şirket portföyündeki projelere ait, 2020 yılı 2. çeyrek (01.04.2020-30.06.2020) dönemine ilişkin satış rakamları aşağıdaki şekilde gerçekleşmiştir.

Bizimtepe Aydos Projesi'nde (Halk GYO - Vakıf GYO Adi Ortaklığı %50-50), toplamda 11.806 m² satılabilir alana sahip, 80 adet bağımsız bölüm, tapu devri ile KDV hariç 54,88 milyon TL tutarla satılmıştır.

Eskişehir Panorama Plus Projesi'nde, toplamda 322 m² satılabilir alana sahip, 1 adet bağımsız bölüm, tapu devri ile KDV hariç 720 bin TL tutarla satılmıştır.

Erzurum Şehristan Projesi'nde (Halk GYO - Erkonut Adi Ortaklığı %50-50), toplamda 2.881 m² satılabilir alana sahip, 18 adet bağımsız bölüm, tapu devri ile KDV hariç 6,27 milyon TL tutarla satılmıştır.

Ziraat Yatırım

Günün öne çıkan şirket haberleri ve tavsiyeleri 07/07/2020

Emlak Konut GYO (EKGYO, Nötr): Şirket projelerinden "İzmir Konak 1. Etap Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi" (Evora İzmir) kapsamında, 195 adet konut ve 65 adet ticari üniteden oluşan toplam 260 adet bağımsız bölüm ve 2 ticari üniteye ait Yapı Ruhsatları 30.06.2020 tarihinde alınmıştır. Proje kapsamında Yapı Ruhsatı düzenlenmiş toplam bağımsız bölüm sayısı 1.034 olmuştur.

Ziraat Yatırım

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