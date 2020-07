Günün öne çıkan şirket haberleri ve tavsiyeleri 08/07/2020

Koza Altın (KOZAL, Nötr): Gübre Fabrikaları (GUBRF, Nötr) ile Şirket arasında Bilecik ili Söğüt ilçesinde bulunan maden sahası ile ilgili olarak tüm know how bilgilerinin satışı konusunda Gübre Fabrikaları T.A.Ş. yetkilileriyle görüşmeler yapıldığı ve tüm know how haklarının KDV dahil 33.040.000 TL bedelle satılmasına yönelik bir satış sözleşmesi imzalanması hususunda mutabık kalınmış olunduğu 06.06.2020 tarihinde KAP'ta duyurulmuştu. Gelinen noktada Gübre Fabrikaları T.A.Ş ile Şirketarasında tüm know how haklarının KDV dahil 33.040.000 TL bedelle satılmasına ilişkin olarak ilgili satış sözleşmesi 07.07.2020 itibariyle imzalanmıştır.

Ziraat Yatırım