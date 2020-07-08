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Haberler Galeri Günün öne çıkan şirket haberleri ve tavsiyeleri 08/07/2020

Günün öne çıkan ve tavsiyeleri 08/07/2020

Piyasada son dakika gelişmeleri... Günün önemli neler? 8 2020 aracı kurumların raporlarına göre günün öne çıkan şirket haberleri ve tavsiyeleri haberin detayında!

Giriş Tarihi: 08.07.2020 09:28 Güncelleme Tarihi: 08.07.2020 09:30
Günün öne çıkan şirket haberleri ve tavsiyeleri 08/07/2020

8 2020 aracı kurumların raporlarına göre günün öne çıkan ve tavsiyeleri belli oldu.

Günün öne çıkan şirket haberleri ve tavsiyeleri 08/07/2020

Bankacılık: Merkez Bankası, Türk Lirası zorunlu karşılıklara uygulanan faiz oranını (Nema Oranı) 10 Temmuz'dan itibaren uygulanmak üzere indirdi. Merkez Bankasının internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 20.03.2020-09.07.2020 arasında yüzde 6,00 olarak uygulanan faiz oranı 10 Temmuz'dan itibaren yüzde 5,00 olarak uygulanmaya başlayacak. Ayrıca 26.06.2020 (dahil) zorunlu karşılık yükümlülük tarihinden itibaren 2020/6 sayılı Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ ile belirlenen koşulları sağlayan reel kredi büyümesine sahip bankalara yüzde 7, diğer bankalara yüzde 0 uygulanacak. Daha önce bu oranlar sırasıyla yüzde 8 ve yüzde 0 şeklindeydi. Kaynak: Dünya

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Günün öne çıkan şirket haberleri ve tavsiyeleri 08/07/2020

Tekfen Holding (TKFEN, Pozitif): Şirket bağlı ortaklıklarından Tekfen İnşaat ve Tesisat A.Ş.'nin %40 oranında iştiraki olan Azfen JV, Haydar Aliyev Rafinerisi'nin Modernizasyon ve Yenileme Projesi B Paketi kapsamında Tecnicas Reunidas şirketinin alt yüklenicisi olarak, inşaat ve montaj işlerini toplam yaklaşık 237mn ABD Doları sözleşme bedeli ile üstlenmiştir.

Ziraat Yatırım

Günün öne çıkan şirket haberleri ve tavsiyeleri 08/07/2020

RTA Laboratuvarları (RATLB): Şirketin iştiraki, A1 Yaşam Bilimleri A.Ş. tarafından, GENZ Biyo Teknoloji A.Ş.'ne, tahsisli sermaye artırımı ile %10 oranında ortak olunmasına Şirketin 1mn USD ile değerlenmesi nedeni ile 100bin USD dolar tutarında yatırım yapılmasına karar verilmiştir. Bu kapsamda Şirket ve mevcut ortaklar ile, Genz Biyo Teknoloji Anonim Şirketi Katılım Taahhütnamesi ve sermayeye dönüştürülebilir borç protokolü akdedilerek, Şirkete 685bin TL ödeme yapılmıştır.

Ziraat Yatırım

Günün öne çıkan şirket haberleri ve tavsiyeleri 08/07/2020

Gersan Elektrik (GEREL): Şirket Yönetim Kurulu Başkanı Yüksel Kardeş'in Weiser Asset Management Limited aracı kurumunda olan 6,5mn adet hissesi rehin gösterilerek, Şirket ile Silo Equity Partners SPC arasında 18 ay ödemesiz 84 Ay vadeli ve %8 Türk Lirasına sabit basit faizli 23,2mn TL anapara tutarında kredi kullanımı için kredi sözleşmesi imzalanmıştır. Bu itibarla, 18 ay anapara ödemesiz dönem olmak üzere 84 ay vadeli kredinin, üçer aylık dönemlerde faiz ödemeleri olacaktır.

Ziraat Yatırım

Günün öne çıkan şirket haberleri ve tavsiyeleri 08/07/2020

Ditaş Doğan (DITAS): Şirket, Amerika ve çevre ülkelerde uygulanmaya başlanan doğrudan satış modelinin daha başarılı olması nedeniyle Amerika'da faaliyet gösteren Bağlı Ortaklığı Ditaş America LLC şirketinin tasfiye sürecinin başlatılmasına karar verildiğini duyurmuştur.

Ziraat Yatırım

Günün öne çıkan şirket haberleri ve tavsiyeleri 08/07/2020

Koza Altın (KOZAL, Nötr): Gübre Fabrikaları (GUBRF, Nötr) ile Şirket arasında Bilecik ili Söğüt ilçesinde bulunan maden sahası ile ilgili olarak tüm know how bilgilerinin satışı konusunda Gübre Fabrikaları T.A.Ş. yetkilileriyle görüşmeler yapıldığı ve tüm know how haklarının KDV dahil 33.040.000 TL bedelle satılmasına yönelik bir satış sözleşmesi imzalanması hususunda mutabık kalınmış olunduğu 06.06.2020 tarihinde KAP'ta duyurulmuştu. Gelinen noktada Gübre Fabrikaları T.A.Ş ile Şirketarasında tüm know how haklarının KDV dahil 33.040.000 TL bedelle satılmasına ilişkin olarak ilgili satış sözleşmesi 07.07.2020 itibariyle imzalanmıştır.

Ziraat Yatırım

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