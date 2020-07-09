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Günün öne çıkan ve tavsiyeleri 09/07/2020

Piyasada son dakika gelişmeleri... Günün önemli neler? 9 Temmuz 2020 aracı kurumların raporlarına göre günün öne çıkan şirket haberleri ve tavsiyeleri haberin detayında!

Giriş Tarihi: 09.07.2020 09:34 Güncelleme Tarihi: 09.07.2020 09:37
Günün öne çıkan şirket haberleri ve tavsiyeleri 09/07/2020

9 Temmuz 2020 aracı kurumların raporlarına göre günün öne çıkan ve tavsiyeleri belli oldu.

Günün öne çıkan şirket haberleri ve tavsiyeleri 09/07/2020

TSKB GYO (TSGYO): Şirket portföyünde yer alan Pendorya Alışveriş Merkezi'nde, Şirket Genel Müdürlüğü tarafından belirlenecek koşullar çerçevesinde kiracıların normalleşme sürecindeki faaliyetlerine destek olunmasını teminen Temmuz 2020 dönemine ilişkin sabit kira bedellerine %40 oranında indirim uygulanmasına karar verilmiştir.

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Günün öne çıkan şirket haberleri ve tavsiyeleri 09/07/2020

Reysaş GYO (RYGYO): Şirket'in Düzce ili Merkez İlçesi portföyündeki 15,3bin m2'lik arsa üzerinde 3,8bin m2'lik üç bloktan oluşacak yeni depo yapımı için İnşaat Yapı Ruhsatı alınmıştır.

Ziraat Yatırım

Günün öne çıkan şirket haberleri ve tavsiyeleri 09/07/2020

Kafein Yazılım (KFEIN): 08.07.2020 tarihinde Smartiks Yazılım (SMART) payları ile ilgili olarak beher pay başına 17,74 TL fiyatla toplam 982.500 TL nominal değerli 982.500 adet A Grubu halka kapalı statüde imtiyazlı pay alış işlemi (Alper Utkan Şanda 354.166 adet, Nurettin Şendoğan 354.167 adet; Serkan Karahanoğlu 274.167 adet) Borsa dışında gerçekleştirilmiştir. Bu işlem ile birlikte Şirket sermayesindeki payları 08.07.2020 tarihi itibariyle %6,43'e; oy oranı ise %49,80'e yükselmiştir.

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Günün öne çıkan şirket haberleri ve tavsiyeleri 09/07/2020

Kimya Sektörü: Kimya sektörü 2019 yılında 20.6 milyar dolarlık rekor bir ihracat gerçekleştirdi. Türkiye'nin toplam ihracatından yüzde 11.44'lük bir pay alan sektör geçen yıl yüzde 18.54 büyüdü. Ortalama 7 bin ihracatçı firmayı temsil eden İKMİB, önceki gün beşincisi düzenlenen İhracatın Yıldızları Ödül Töreni'ni online gerçekleştirdi. Törene Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ile Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle ve İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Adil Pelister katıldı. Törende kimyanın alt sektör ve ürün gruplarında toplam 28 kategoride ilk beşe girerek ödül almaya hak kazanan 140 firma açıklandı. 2019 yılında kimya sektöründe ihracat şampiyonu ilk üç firma; Socar Türkiye Rafineri ve Petrokimya, Ciner İç ve Dış Ticaret A.Ş ve Eti Maden İşletmeleri oldu. Kaynak: Dünya

Günün öne çıkan şirket haberleri ve tavsiyeleri 09/07/2020

Anadolu ISUZU (ASUZU, Nötr): Şirketin 16.04.2018 tarihinde "8x8,10x10,12x12 Tekerlekli Tank Taşıyıcı, Konteyner Taşıyıcı ve Kurtarıcı Araç Projesi" ile ilgili olarak T.C. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı'na sunduğu teklife ilişkin değerlendirme çalışmaları devam etmektedir. Teklifin geçerlilik tarihinin 31.12.2020 tarihine uzatılmasına ilişkin T.C. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı yazısı şirkete ulaşmış olup, şirket ilgili yazı kapsamında teklifini uzatmıştır.

Ziraat Yatırım

Günün öne çıkan şirket haberleri ve tavsiyeleri 09/07/2020

Aksa Akrilik (AKSA, Sınırlı Negatif): Şirket, geri alınmış olan paylardan 774.833 adet pay satışının 8,00 - 8,18 TL fiyat aralığından gerçekleştirildiğini duyurmuştur.

Ziraat Yatırım

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