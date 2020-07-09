Günün öne çıkan şirket haberleri ve tavsiyeleri 09/07/2020

Kimya Sektörü: Kimya sektörü 2019 yılında 20.6 milyar dolarlık rekor bir ihracat gerçekleştirdi. Türkiye'nin toplam ihracatından yüzde 11.44'lük bir pay alan sektör geçen yıl yüzde 18.54 büyüdü. Ortalama 7 bin ihracatçı firmayı temsil eden İKMİB, önceki gün beşincisi düzenlenen İhracatın Yıldızları Ödül Töreni'ni online gerçekleştirdi. Törene Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ile Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle ve İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Adil Pelister katıldı. Törende kimyanın alt sektör ve ürün gruplarında toplam 28 kategoride ilk beşe girerek ödül almaya hak kazanan 140 firma açıklandı. 2019 yılında kimya sektöründe ihracat şampiyonu ilk üç firma; Socar Türkiye Rafineri ve Petrokimya, Ciner İç ve Dış Ticaret A.Ş ve Eti Maden İşletmeleri oldu. Kaynak: Dünya

