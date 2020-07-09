Günün öne çıkan şirket haberleri ve tavsiyeleri 09/07/2020

Anadolu ISUZU (ASUZU, Nötr): Şirketin 16.04.2018 tarihinde "8x8,10x10,12x12 Tekerlekli Tank Taşıyıcı, Konteyner Taşıyıcı ve Kurtarıcı Araç Projesi" ile ilgili olarak T.C. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı'na sunduğu teklife ilişkin değerlendirme çalışmaları devam etmektedir. Teklifin geçerlilik tarihinin 31.12.2020 tarihine uzatılmasına ilişkin T.C. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı yazısı şirkete ulaşmış olup, şirket ilgili yazı kapsamında teklifini uzatmıştır.
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