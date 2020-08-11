Günün öne çıkan şirket haberleri ve tavsiyeleri 11/08/2020

Akçansa (AKCNS, Sınırlı Pozitif): Akçansa 2Ç2020'de 33,4mn TL ana ortaklık net dönem karı kaydetmiştir. Bizim beklentimiz Şirket'in bu çeyrekte 32mn TL kar elde etmesi yönündeyken, piyasanın ortalama kar beklentisi 31mn TL idi. Akçansa 2Ç2019'da 5,9mn TL ana ortaklık karı elde etmişti. Şirket'in satış gelirleri, ihracatın önemli desteğine karşın düşen yurtiçi satışlarla yıllık %5,7 oranında azalarak 455,3mn TL'ye gerilemiştir. Maliyetler ise %9,4 oranında gerilemiş ve 366,6mn TL olmuştur. Bu çerçevede, brüt kar yıllık %12,9 oranında artmış ve 2Ç2020'de 88,7mn TL'ye yükselmiştir. Brüt kar marjı ise 320 baz puan artarak %19,5 olmuştur. Düşen operasyonel giderlerle birlikte FAVÖK de yıllık %21 oranında artarak 90,2mn TL'ye (ortalama piyasa beklentisi 76mn TL) yükselirken, FAVÖK marjı 440 baz puan artarak %19,8 olarak gerçekleşmiştir. Diğer yandan, Şirket'in net finansman gideri 16,3mn TL (2Ç2019: 39,4mn TL) olarak gerçekleşmiştir.
İkinci çeyrek karı sonrasında Akçansa'nın 2020 Ocak - Haziran dönemi ana ortaklık net dönem karı 8,7mn TL olmuştur. Bir önceki yılın aynı döneminde 25,6mn TL ana ortaklık net dönem karı açıklanmıştı.
Ziraat Yatırım