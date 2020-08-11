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Günün öne çıkan ve tavsiyeleri 11/08/2020

gelişmeleri... 'da günün önemli neler? 11 Ağustos 2020 aracı kurumların raporlarına göre borsada günün öne çıkan şirket haberleri ve tavsiyeleri haberin detayında!

Giriş Tarihi: 11.08.2020 10:03 Güncelleme Tarihi: 11.08.2020 10:06
Günün öne çıkan şirket haberleri ve tavsiyeleri 11/08/2020

11 Ağustos 2020 aracı kurumların raporlarına göre 'da günün öne çıkan ve tavsiyeleri belli oldu.

Günün öne çıkan şirket haberleri ve tavsiyeleri 11/08/2020

Akçansa (AKCNS, Sınırlı Pozitif): Akçansa 2Ç2020'de 33,4mn TL ana ortaklık net dönem karı kaydetmiştir. Bizim beklentimiz Şirket'in bu çeyrekte 32mn TL kar elde etmesi yönündeyken, piyasanın ortalama kar beklentisi 31mn TL idi. Akçansa 2Ç2019'da 5,9mn TL ana ortaklık karı elde etmişti. Şirket'in satış gelirleri, ihracatın önemli desteğine karşın düşen yurtiçi satışlarla yıllık %5,7 oranında azalarak 455,3mn TL'ye gerilemiştir. Maliyetler ise %9,4 oranında gerilemiş ve 366,6mn TL olmuştur. Bu çerçevede, brüt kar yıllık %12,9 oranında artmış ve 2Ç2020'de 88,7mn TL'ye yükselmiştir. Brüt kar marjı ise 320 baz puan artarak %19,5 olmuştur. Düşen operasyonel giderlerle birlikte FAVÖK de yıllık %21 oranında artarak 90,2mn TL'ye (ortalama piyasa beklentisi 76mn TL) yükselirken, FAVÖK marjı 440 baz puan artarak %19,8 olarak gerçekleşmiştir. Diğer yandan, Şirket'in net finansman gideri 16,3mn TL (2Ç2019: 39,4mn TL) olarak gerçekleşmiştir.

İkinci çeyrek karı sonrasında Akçansa'nın 2020 Ocak - Haziran dönemi ana ortaklık net dönem karı 8,7mn TL olmuştur. Bir önceki yılın aynı döneminde 25,6mn TL ana ortaklık net dönem karı açıklanmıştı.

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Günün öne çıkan şirket haberleri ve tavsiyeleri 11/08/2020

Çimsa (CIMSA, Pozitif): Çimsa 2Ç2020'de 46mn TL ana ortaklık net dönem karı kaydetmiştir. Bizim beklentimiz Şirket'in bu çeyrekte 14mn TL kar elde etmesi yönündeyken, piyasanın ortalama kar beklentisi 16mn TL idi. Brüt kar beklentimizin üzerinde gelmesi tahminimizdeki sapmada ana faktör olmuştur. Çimsa'nın 2Ç19'daki ana ortaklık net karı ise 5mn TL idi. Şirket'in satış gelirleri, yurtiçi satışların desteğiyle yıllık %17,7 oranında artmış ve 2Ç2020'de 560,1mn TL'ye yükselmiştir. Diğer yandan, maliyetler ise %14,6 oranında artarak 450,7mn TL olmuştur. Buna bağlı olarak brüt kar yıllık %32,6 oranında artmış ve 109,4mn TL'ye yükselmiştir. FAVÖK de yıllık %24,6 oranında artarak 102mn TL olurken (ortalama piyasa beklentisi 81mn TL), FAVÖK ve brüt kar marjı sırasıyla %18,2 ve %19,5 olarak gerçekleşmiştir. Geçen yılın ikinci çeyreğinde bu oranlar sırasıyla %17,2 ve %17,3 idi. Diğer yandan, Şirket'in net finansman gideri yılın ikinci çeyreğinde 76,9mn TL (2Ç2019: 83,1mn TL) olarak gerçekleşmiştir.

İkinci çeyrek karı sonrasında Çimsa'nın 2020 Ocak - Haziran dönemi ana ortaklık net dönem karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %63 oranında artarak 37,8mn TL olarak gerçekleşmiştir.

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Günün öne çıkan şirket haberleri ve tavsiyeleri 11/08/2020

Demir Çelik: 24 milyar Euro'luk Avrupa çelik sektöründe 2019'da başlayan gerileme COVID-19 kriziyle şiddetlendi. Yılın ilk çeyreğinde görünür çelik tüketimi yüzde 12 gerileyerek 37.6 milyon ton oldu. İhracatta da keskin bir düşüş var. Sektör olağanüstü hal durumunda. Kaynak: Dünya

Günün öne çıkan şirket haberleri ve tavsiyeleri 11/08/2020

Enerjisa Enerji (ENJSA, Sınırlı Pozitif): Enerjisa'nın 2020 yılının ikinci çeyreğinde net dönem karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %127,5 oranında artarak 367,2mn TL'ye ulaşmış ve piyasa beklentisi olan 357mn TL'nin hafif üzerinde gerçekleşmiştir. Satış gelirleri ikinci çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre %10 oranında artan şirketin brüt karı ise %5,4 oranında yükselerek 1.491,5mn TL olmuştur. Operasyonel giderler de aynı dönemde %16,1 oranında artarken, diğer faaliyetlerden giderler 178,7mn TL'den 93,8mn TL'ye gerilemiş ve böylece faaliyet karı %11 oranında artarak 834,6mn TL'ye yükselmiştir. Finansman gideri de aynı dönemde 497,7mn TL'den 349,9mn TL'ye gerileyerek karlılığı desteklemiştir. Böylece vergi öncesi kar %90,8 oranında artışla 484,8mn TL olurken, 117,5mn TL'lik vergi gideri sonrasında net dönem karı 367,2mn TL olarak gerçekleşmiştir.

İkinci çeyrek kar rakamıyla birlikte Şirket'in Ocak -Haziran dönemi net dönem karı 708,3mn TL'ye ulaşmış ve bir önceki yılın aynı dönemine göre %54,4 oranında artış kaydetmiştir.

Ziraat Yatırım

Günün öne çıkan şirket haberleri ve tavsiyeleri 11/08/2020

Vakıfbank (VAKBN, Sınırlı Pozitif):Vakıfbank'ın 2020 yılının ikinci çeyreğindeki net dönem karı bir önceki çeyreğe göre %11,1, oranında azalarak 1.525mn TL'ye gerilemiş ve beklentimiz olan 1.564mn TL'nin altında, piyasa beklentisi olan 1.477mn TL'nin ise biraz üzerinde gerçekleşmiştir. Tahminimizdeki sapmada vergi giderinin beklentimizin üzerinde gerçekleşmesi etkili olmuştur. Banka 2Ç2019'da ise 367,6mn TL kar elde etmişti.

Ziraat Yatırım

Günün öne çıkan şirket haberleri ve tavsiyeleri 11/08/2020

Aksigorta (AKGRT, Pozitif): Şirket'in 2020 Temmuz ayındaki toplam prim üretimi bir önceki yılın aynı ayına göre %46 oranında artarak 464,7mn TL'ye yükselmiştir. Kara araçları sorumluluk hariç toplam üretim ise aynı dönemler itibarıyla %66 oranında artarak 325,8mn TL'ye yükselmiştir. Diğer yandan, temmuz ayı prim üretimi ile beraber Şirket'in 2020 Ocak - Temmuz dönemi prim üretimi bir önceki yılın aynı dönemine göre %11 oranında artarak 2.724mn TL'ye yükselmiştir. Kara araçları sorumluluk hariç toplam üretim ise yıllık olarak %10 oranında artmış ve 1.838mn TL olmuştur.

Ziraat Yatırım

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