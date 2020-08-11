Günün öne çıkan şirket haberleri ve tavsiyeleri 11/08/2020

Çimsa (CIMSA, Pozitif): Çimsa 2Ç2020'de 46mn TL ana ortaklık net dönem karı kaydetmiştir. Bizim beklentimiz Şirket'in bu çeyrekte 14mn TL kar elde etmesi yönündeyken, piyasanın ortalama kar beklentisi 16mn TL idi. Brüt kar beklentimizin üzerinde gelmesi tahminimizdeki sapmada ana faktör olmuştur. Çimsa'nın 2Ç19'daki ana ortaklık net karı ise 5mn TL idi. Şirket'in satış gelirleri, yurtiçi satışların desteğiyle yıllık %17,7 oranında artmış ve 2Ç2020'de 560,1mn TL'ye yükselmiştir. Diğer yandan, maliyetler ise %14,6 oranında artarak 450,7mn TL olmuştur. Buna bağlı olarak brüt kar yıllık %32,6 oranında artmış ve 109,4mn TL'ye yükselmiştir. FAVÖK de yıllık %24,6 oranında artarak 102mn TL olurken (ortalama piyasa beklentisi 81mn TL), FAVÖK ve brüt kar marjı sırasıyla %18,2 ve %19,5 olarak gerçekleşmiştir. Geçen yılın ikinci çeyreğinde bu oranlar sırasıyla %17,2 ve %17,3 idi. Diğer yandan, Şirket'in net finansman gideri yılın ikinci çeyreğinde 76,9mn TL (2Ç2019: 83,1mn TL) olarak gerçekleşmiştir.



İkinci çeyrek karı sonrasında Çimsa'nın 2020 Ocak - Haziran dönemi ana ortaklık net dönem karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %63 oranında artarak 37,8mn TL olarak gerçekleşmiştir.

Ziraat Yatırım