Günün öne çıkan şirket haberleri ve tavsiyeleri 30/07/2020

Otokar (OTKAR, Sınırlı Pozitif): Otokar'ın 2020 yılı ikinci çeyrek ana ortaklık net dönem karı 150mn TL ile hem bizim beklentimiz olan 116mn TL'nin hem de piyasa beklentisi olan 139mn TL'nin üzerinde gerçekleşmiştir. Tahminimizdeki sapmada satış gelirleri ve brüt kar marjının beklentimizden daha iyi gelmesi etkili olmuştur. Şirket bir önceki yılın aynı döneminde 206,3mn TL ana ortaklık net dönem karı kaydetmişti. Otokar'ın 2Ç2020'de satış gelirleri, toplam satış adedinin %37 oranında gerilemesinin etkisiyle, %21,7 oranında azalarak 677,5mn TL'ye gerilemiştir. Diğer taraftan satışların maliyeti ise aynı dönemde %20,7 oranında azalmış ve buna bağlı olarak brüt kar da %22,9 oranında azalarak 288,6mn TL'ye inmiştir. Brüt kar marjı da %43,3'ten %42,6'ya gerilemiştir. Operasyonel giderler aynı dönemde %36,4 oranında gerileyerek karlılığı desteklerken, diğer faaliyetlerden gelirler ise 43,1mn TL'den 17,4mn TL'ye düşmüştür. Otokar'ın net faaliyet karı da %19,9 oranında azalarak 196,2mn TL olmuştur. Şirket'in iştiraklerden gelirleri 2Ç2020'de 14,9mn TL'den 30,5mn TL'ye yükselirken, finansman tarafında ise 35,5mn TL'lik gider kaydedilmiştir. Böylece vergi öncesi net dönem karı %7,8 oranında azalarak 191,3mn TL olurken, vergi gideri ise 2Ç2019'daki 1,2mn TL'den 2Ç2020'de 41,3mn TL'ye yükselmiş ve dönem karındaki düşüşte önemli etken olmuştur.



İkinci çeyrek kar rakamıyla birlikte Şirket'in Ocak- Haziran dönemi net dönem karı 172,3mn TL olarak gerçekleşmiştir. Bir önceki yılın aynı döneminde 195,3mn TL net dönem karı kaydedilmişti.

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