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Günün öne çıkan ve tavsiyeleri 30/07/2020

Piyasada son dakika gelişmeleri... 'da günün önemli neler? 30 Temmuz 2020 aracı kurumların raporlarına göre borsada günün öne çıkan şirket haberleri ve tavsiyeleri haberin detayında!

Giriş Tarihi: 30.07.2020 09:32 Güncelleme Tarihi: 30.07.2020 09:35
Günün öne çıkan şirket haberleri ve tavsiyeleri 30/07/2020

30 Temmuz 2020 aracı kurumların raporlarına göre 'da günün öne çıkan ve tavsiyeleri belli oldu.

Günün öne çıkan şirket haberleri ve tavsiyeleri 30/07/2020

Aselsan Elektronik (ASELS, Sınırlı Pozitif): Şirket ile uluslararası bir müşterisi arasında; komuta ve kontrol sistemi, anti-tank füze fırlatma sistemleri, uzaktan komutalı silah sistemleri, radyolink sistemleri, ataletselnavigasyon sistemleri ve atış yeri tespit sistemlerinin ihracatı ile ilgili olarak, toplam bedeli 93,3mn ABD Doları tutarında bir yurt dışı satış sözleşmesi imzalanmıştır. Söz konusu sözleşme kapsamında teslimatlar 2020-2021 yıllarında gerçekleştirilecektir.

Ziraat Yatırım

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Günün öne çıkan şirket haberleri ve tavsiyeleri 30/07/2020

Karsan Otomotiv (KARSN, Nötr): Şirket 2Ç2020'de 4,4mn TL ana ortaklık net dönem karı kaydetmiştir. Bir önceki yılın aynı döneminde Karsan 40,2mn TL ana ortaklık net dönem karı açıklamıştı. Satış gelirleri ikinci çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre %31 oranında azalan şirketin maliyetleri ise %35,2 oranında azalmış ve buna bağlı olarak da brüt kar sadece %8,7 oranında azalarak 79,2mn TL olarak gerçekleşmiştir. Aynı dönemde operasyonel giderler %15,7 oranında azalırken, diğer faaliyetlerden gelirler ise 22,4mn TL'den 52,7mn TL'ye yükselmiştir. Böylece faaliyet karı %36,3 oranında artarak 105,6mn TL'ye yükselmiştir. Diğer taraftan şirket 2Ç2019'daki 80mn TL'lik yatırım faaliyetlerinden gelire karşın, 2Ç2020'de 50bin TL gider kaydetmesi dönem karındaki düşüşte ana etken olmuştur. 99,2mn TL'lik (2Ç2019 94,4mn TL) finansman gideri sonrasında vergi öncesi kar 6,3mn TL olurken, ana ortaklık net dönem karı da 4,4mn TL olarak gerçekleşmiştir. İkinci çeyrek kar rakamına karşın ilk çeyrek zarar rakamının etkisiyle Ocak-Haziran döneminde 4mn TL'lik ana ortaklık net dönem zararı oluşmuştur. Bir önceki yılın aynı döneminde 8,3mn TL ana ortaklık net dönem karı kaydedilmişti.

Ziraat Yatırım

Günün öne çıkan şirket haberleri ve tavsiyeleri 30/07/2020

Otokar (OTKAR, Sınırlı Pozitif): Otokar'ın 2020 yılı ikinci çeyrek ana ortaklık net dönem karı 150mn TL ile hem bizim beklentimiz olan 116mn TL'nin hem de piyasa beklentisi olan 139mn TL'nin üzerinde gerçekleşmiştir. Tahminimizdeki sapmada satış gelirleri ve brüt kar marjının beklentimizden daha iyi gelmesi etkili olmuştur. Şirket bir önceki yılın aynı döneminde 206,3mn TL ana ortaklık net dönem karı kaydetmişti. Otokar'ın 2Ç2020'de satış gelirleri, toplam satış adedinin %37 oranında gerilemesinin etkisiyle, %21,7 oranında azalarak 677,5mn TL'ye gerilemiştir. Diğer taraftan satışların maliyeti ise aynı dönemde %20,7 oranında azalmış ve buna bağlı olarak brüt kar da %22,9 oranında azalarak 288,6mn TL'ye inmiştir. Brüt kar marjı da %43,3'ten %42,6'ya gerilemiştir. Operasyonel giderler aynı dönemde %36,4 oranında gerileyerek karlılığı desteklerken, diğer faaliyetlerden gelirler ise 43,1mn TL'den 17,4mn TL'ye düşmüştür. Otokar'ın net faaliyet karı da %19,9 oranında azalarak 196,2mn TL olmuştur. Şirket'in iştiraklerden gelirleri 2Ç2020'de 14,9mn TL'den 30,5mn TL'ye yükselirken, finansman tarafında ise 35,5mn TL'lik gider kaydedilmiştir. Böylece vergi öncesi net dönem karı %7,8 oranında azalarak 191,3mn TL olurken, vergi gideri ise 2Ç2019'daki 1,2mn TL'den 2Ç2020'de 41,3mn TL'ye yükselmiş ve dönem karındaki düşüşte önemli etken olmuştur.

İkinci çeyrek kar rakamıyla birlikte Şirket'in Ocak- Haziran dönemi net dönem karı 172,3mn TL olarak gerçekleşmiştir. Bir önceki yılın aynı döneminde 195,3mn TL net dönem karı kaydedilmişti.

Ziraat Yatırım

Günün öne çıkan şirket haberleri ve tavsiyeleri 30/07/2020

Anadolu Sigorta (ANSGR, Nötr): Şirket'in 2Ç2020'deki net dönem karı (konsolide) yıllık %28,4 oranında artarak 153,7mn TL'ye yükselmiştir. Diğer yandan, Şirket'in genel teknik bölüm dengesi de yıllık %2,5 oranında artış göstererek 191,1mn TL'ye yükselmiştir. İkinci çeyrek dönem karıyla birlikte Şirket'in 2020 yılının ilk yarısındaki net dönem karı 272,6mn TL olarak gerçekleşmiş ve yıllık olarak %17,3 oranında artış göstermiştir.

Ziraat Yatırım

Günün öne çıkan şirket haberleri ve tavsiyeleri 30/07/2020

Akiş GYO (AKSGY, Nötr): Akbatı ve Akasya Alışveriş Merkezlerindeki kiracılara, Ağustos ayı kira ödemelerine yönelik olarak yalnızca bu ayla sınırlı kalmak üzere, ciro düşüşü ve çeşitli kriterlere bağlı olacak şekilde kira desteği sağlanmasına karar verilmiştir.

Ziraat Yatırım

Günün öne çıkan şirket haberleri ve tavsiyeleri 30/07/2020

Albaraka Türk Katılım Bankası (ALBRK, Nötr): Aktif rasyosunun Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun belirlediği oranın altında kalması sebebiyle, Bankaya 20,6mn TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir. Söz konusu İdari para cezası yasal haklar saklı kalmak kaydıyla, ilgili mevzuat uyarınca %25 peşin ödeme indiriminden yararlanılarak ödenecektir. Söz konusu ceza Bankanın 2020/2.Dönem finansal tablolarına yansıtılacaktır.

Ziraat Yatırım

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