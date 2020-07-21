Haberi alan telefonuna sarıldı! Müşteriler büyük şok yaşadı

'İSTEYENLERE İADELERİNİ YAPACAĞIZ'

Tesisin bir otel değil, tatil köyü olduğunu savunan Tesis Müdürü Mehmet Çağlar ise yaptığı açıklamada, bu yıl Türkiye genelindeki turistik tesislerde Covid-19 pandemisi nedeniyle sıkıntılar yaşandığını söyleyerek, ''Bu yıl koronavirüs nedeniyle yaşanılan pandemi sürecinde erken rezervasyonlar da alındı. Bu erken rezervasyonlara da ilgi yoğun oldu. Hepimiz sezondan çok ümitliydik. Ancak Covid-19 sürecinde turizmin ne olacağı belli değildi. Bunun üzerine otel yönetimi toplandı ve yeni bir şirketle anlaşma yapıldı ve 1 Ağustos'a kadar tesisimizin kapalı kalmasına karar verildi. Bugüne kadar olan süreçte de hiçbir personel işten çıkarılmayacak. Bu konuyla alakalı bütün departmanlar şu ana kadar mağdur olan müşterilerin hepsiyle birebir iletişime geçerek, müşteriler arasında isteyenleri yeniden açılacak olan otelimize davet edecek. Eğer bizden paralarını iade almak isteyenler de olursa, nakit ödemelerini kendi hesaplarına iade edeceğiz'' dedi.