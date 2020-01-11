Hangi otomobil kaç adet sattı! İşte 2019 rakamları...
Hangi otomobil kaç adet sattı! İşte 2019 rakamları...
Son dakika yeni rakamlar geldi. Hangi otomobil markası 2019'da kaç adet sattı? Türkiye'nin en fazla otomobil satışı yapan markası hangisi? Merak edilen sorunun cevabı belli oldu. Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) verilerine göre, Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2019 yılında 479.060 adet olarak gerçekleşti. Bazı spor otomobil markaları seneyi sadece 9 ya da 10 adet satışla kapatarak şaşırttı. İşte 2019 ocak ayından aralık ayına kadarki süreçte otomobil markalarının tek tek satış rakamları...
Giriş Tarihi: 11.01.2020
10:47
Güncelleme Tarihi: 11.01.2020
10:56
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