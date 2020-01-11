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  • Hangi otomobil kaç adet sattı! İşte 2019 rakamları...

Hangi kaç adet sattı! İşte 2019 rakamları...

Son dakika yeni rakamlar geldi. Hangi markası 2019'da kaç adet sattı? 'nin en fazla otomobil satışı yapan markası hangisi? Merak edilen sorunun cevabı belli oldu. Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) verilerine göre, Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2019 yılında 479.060 adet olarak gerçekleşti. Bazı spor otomobil markaları seneyi sadece 9 ya da 10 adet satışla kapatarak şaşırttı. İşte 2019 ocak ayından aralık ayına kadarki süreçte otomobil markalarının tek tek satış rakamları...

Giriş Tarihi: 11.01.2020 10:47 Güncelleme Tarihi: 11.01.2020 10:56
Hangi otomobil kaç adet sattı! İşte 2019 rakamları...

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) verilerine göre, 'de 479.060 ve hafif ticari araç satıldı.

Hangi otomobil kaç adet sattı! İşte 2019 rakamları...

Peki marka marka satış rakamları ne oldu? Hani marka ne kadar araç sattı?

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Hangi otomobil kaç adet sattı! İşte 2019 rakamları...

Listenin sonunda yer alan spor markaları satış rakamlarıyla herkesi şaşırttı. Zirvede ise yine tanıdık markalar yer aldı.

Hangi otomobil kaç adet sattı! İşte 2019 rakamları...

BENTLEY
9 adet

Hangi otomobil kaç adet sattı! İşte 2019 rakamları...

LAMBORGHINI
9 adet

Hangi otomobil kaç adet sattı! İşte 2019 rakamları...

ASTON MARTIN
18 adet

Hangi otomobil kaç adet sattı! İşte 2019 rakamları...

FERRARI
20 adet

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