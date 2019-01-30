Havadaki tehditleri tek tek etkisiz hale getirecek! ASELSAN'dan müthiş silah!

Kolay erişilebilir olması, özel yetenek gerektirmeden herkes tarafından kullanılabilmesi ve modifikasyon uygulamalarının rahatlıkla yapılabilmesi bu tür cihazların terör örgütlerince de tercih edilmesine neden oluyor. Drone ve mini İHA'lar, düşman unsurlar tarafından keşif, casusluk, taciz, silahlı saldırı ve bombalama amaçlı kullanılabiliyor.