Havadaki tehditleri tek tek etkisiz hale getirecek! ASELSAN'dan müthiş silah!

İHASAVAR'lar Savunma Sanayii Başkanlığının koordinasyonunda güvenlik güçlerinin envanterine dahil edilmeye başlandı. İlk teslimatı Kasım 2017'de gerçekleştirilen İHASAVAR sistemine yönelik geçen yıl yurt içi ve dışı müşterilerle imzalanan sözleşmeler kapsamında 500 teslimat yapıldı.
100'den fazla karıştırma profiline sahip
İHASAVAR Anti-Drone RF Karıştırma ve Köreltme Sistemi, askeri tesislerin/üslerin, devlet kurum binalarının, üst düzey yetkili konutlarının, tören alanlarının, nizamiye ve kontrol noktalarının yakınlarında drone ve mini İHA uçurulmasını aktif karıştırma uygulamasıyla engelleyerek koruma sağlıyor.