Heyecanla beklenen Yusufeli Barajı projesinden yeni haber! Son 7 metreye girildi

Ülkemizin vizyon projelerinden biri olan Yusufeli Barajı ve HES Projesinde elektromekanik teçhizat işlerinin baraj inşaatına paralel olarak yürütülmekte olduğunu açıklayan DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, "Bugüne kadar atölye imalatı olarak tüm ünitelerde 1.faz gömülü parçalar, türbin salyangozu, emme tübü ve türbin çukuru imalatları tamamlanmıştır. Santral 1., 2., ve 3. ünitelerinde emme borusu ve gömülü parçaları, salyangoz ve türbin muhafazaları yerleştirilmiştir. Tüm ünitelerde 2. faz betonu gömülü parçalarının montajları beton dökümü ile koordineli olarak devam etmektedir. Ayrıca Ünite-3 ve Ünite-2 stator parçaları daimi yerlerine alınmıştır" dedi.



