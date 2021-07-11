Giriş Tarihi: 11.07.2021
07:17 Güncelleme Tarihi: 11.07.2021
07:19
HİSAR sisteminden iki müjde birden: Seri üretim başlıyor
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, HİSAR'da iki müjde birden verdi. İsmail Demir, "HİSAR A+ tüm unsurlarıyla teslim edildi. Harp başlıklı atışında yüksek hızlı hedefi uzak menzil ve yüksek irtifada imha eden HİSAR O+'nun ise seri üretimine geçiliyor" dedi.
Savunmada kendi başını kendi kaşıma anlayışıyla destan yazan Türkiye, hava savunma sistemlerini de yerli imkanlarla geliştirmeye başladı. Stratejik ve kritik tesislere sahip ülkemizde mevcut ihtiyaç ve tehditlere uygun olarak tasarlanan HİSAR sistemleri, ülke hava savunmasında ciddi bir güç çarpanı olarak yerini alıyor.
SERİ ÜRETİM BAŞLIYOR
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, HİSAR A+ Hava Savunma Füze Sisteminin tüm unsurlarıyla teslim edildiğini, harp başlıklı atışında yüksek hızlı hedefi uzak menzil ve yüksek irtifada imha eden HİSAR O+ Hava Savunma Füze Sisteminin ise seri üretime geçme aşamasına geldiğini açıkladı.
Demir, sosyal medya hesabından "HİSAR'dan iki müjde birden! HİSAR A+ sistemi tüm unsurlarıyla teslim edildi! Harp başlıklı atışında yüksek hızlı hedefi uzak menzil ve yüksek irtifada imha eden HİSAR O+ ise seri üretime geçiyor! Hayırlı olsun. Durmak Yok Yola Devam!" ifadelerini kullandı.
HİSAR A KULLANIMA HAZIR
HİSAR A+ Projesinde Atış İdare Cihazı ile koordineli çalışan Füze Fırlatma Sistemleri ve füzelerin envantere girmesinden sonra, son olarak tek başına görev yapabilmek üzere gerekli tüm alt sistemleri üzerinde bulunduran Kundağı Motorlu Otonom Alçak İrtifa Hava Savunma Füze Sisteminin (Otonom HİSAR A+) de teslimatı gerçekleşti.
Böylece HİSAR A+ Sisteminin tüm unsurları Türk Silahlı Kuvvetleri'ne teslim edildi. Otonom HİSAR A+ zırhlı mekanize ve hareketli birliklerin hava savunma görevini icra edecek. Sistem, zorlu arazi şartlarında hareket etme, hızlı mevzi değiştirme, kısa reaksiyon süresi ve tek başına görev yapabilme kabiliyeti ile ön plana çıkıyor.