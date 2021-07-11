HİSAR sisteminden iki müjde birden: Seri üretim başlıyor

Savunmada kendi başını kendi kaşıma anlayışıyla destan yazan Türkiye, hava savunma sistemlerini de yerli imkanlarla geliştirmeye başladı. Stratejik ve kritik tesislere sahip ülkemizde mevcut ihtiyaç ve tehditlere uygun olarak tasarlanan HİSAR sistemleri, ülke hava savunmasında ciddi bir güç çarpanı olarak yerini alıyor.