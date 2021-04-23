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Haberler Galeri Hobi olarak başladı: Yılda 40 ton üretiyor! İstanbul, İzmir, Muğla'dan yoğun talep...
Giriş Tarihi: 23.04.2021 12:48 Güncelleme Tarihi: 23.04.2021 12:50

Hobi olarak başladı: Yılda 40 ton üretiyor! , , Muğla'dan yoğun talep...

'ın Efeler ilçesine emekli astsubay Tolga Kapar (41), hobi olarak başladığı istiridye mantarında tesis kurup yılda 40 ton üretiyor. Sezonda 5 kez üretim yaptıklarını belirten Kapar, "Mantar 60- 70 gün arasında yetişiyor. Ham madde olan kompos bulunduğunuz bölgenin hava durumu ve sizin oda yönetimine göre değişiyor." dedi. Aydın genelinde kilosu 10 ila 13 lira arasında değişen fiyatlarla pazarcılara satışa sunan Kapar, bir kısmını da , , Muğla ve Bordum gibi birçok kente yolluyor.

Hobi olarak başladı: Yılda 40 ton üretiyor! İstanbul, İzmir, Muğla'dan yoğun talep...

Türkiye'nin çeşitli illerinde 23 yıl görev yapan emekli astsubay evli ve 2 çocuk babası Tolga Kapar, son olarak çalıştığı Edirne'de hobi olarak istiridye mantarı işine başladı. Yaptığı işten zevk alan Kapar, 2 yıl önce emekli olarak memleketi 'a döndü.

Hobi olarak başladı: Yılda 40 ton üretiyor! İstanbul, İzmir, Muğla'dan yoğun talep...

3 TESİS KURDU

Kapar, Zeybek Mahallesi'nde 500 metrekare arsa kiralayarak üzerine 100'er metrekarelik 3 istiridye mantarı üretim tesisi ve yanında da mantarları koruyabileceği soğuk hava deposu yaptı. Kendi imkanlarıyla 200 bin lira harcayarak yılda 40 ton istiridye mantarı üretimi yapan Kapar, 3 tesis kurdu.

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Hobi olarak başladı: Yılda 40 ton üretiyor! İstanbul, İzmir, Muğla'dan yoğun talep...

Tesiste toptancılardan aldığı pamuk komposlarıyla 70 günde ürettiği mantarları önce genelinde kilosu 10 ila 13 lira arasında değişen fiyatlarla pazarcılara satışa sunan Kapar, bir kısmını da , , Muğla ve Bordum gibi birçok kente yolluyor.

Hobi olarak başladı: Yılda 40 ton üretiyor! İstanbul, İzmir, Muğla'dan yoğun talep...

Sezonda 5 kez üretim yaptıklarını belirten Tolga Kapar şunları söyledi:

"Memleketime yerleşerek istiridye sektörüne adım attım. İstiridye mantar üretimi çok risklidir. Öncelikle yeterli teknik bilgiye ve tecrübeye sahip olmanız gerekiyor. İyi bir tesisinizin olması gerekiyor. Merdiven altı ve depolarda yapmak isteyen arkadaşlarımız var.

Hobi olarak başladı: Yılda 40 ton üretiyor! İstanbul, İzmir, Muğla'dan yoğun talep...

KİLOSUNU 10-13 LİRADAN SATIYOR

Ama süreklilik arz etmeleri çok zordur. 60- 70 gün arasında yetişiyor. Hammadde olan kompos bulunduğunuz bölgenin hava durumu ve sizin oda yönetimine göre değişiyor. Mantarın kilosu toptan 10 ila 13 lira arasında değişebiliyor. İstiridye mantarı üreticiliğinde üretici olarak bizim hedefimiz yüzde 25 verim ve üzerine çıkabilmektir. 10 ton kompos koyulan bir tesiste 2 defada 2.5 ton ve üzeri mantar elde edinilebilir.

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