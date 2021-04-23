Hobi olarak başladı: Yılda 40 ton üretiyor! İstanbul, İzmir, Muğla'dan yoğun talep...

KİLOSUNU 10-13 LİRADAN SATIYOR

Ama süreklilik arz etmeleri çok zordur. Mantar 60- 70 gün arasında yetişiyor. Hammadde olan kompos bulunduğunuz bölgenin hava durumu ve sizin oda yönetimine göre değişiyor. Mantarın kilosu toptan 10 ila 13 lira arasında değişebiliyor. İstiridye mantarı üreticiliğinde üretici olarak bizim hedefimiz yüzde 25 verim ve üzerine çıkabilmektir. 10 ton kompos koyulan bir tesiste 2 defada 2.5 ton ve üzeri mantar elde edinilebilir.