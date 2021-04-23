HaberlerGaleriHobi olarak başladı: Yılda 40 ton üretiyor! İstanbul, İzmir, Muğla'dan yoğun talep...
Giriş Tarihi: 23.04.2021 12:48Güncelleme Tarihi: 23.04.2021 12:50
Hobi olarak başladı: Yılda 40 ton üretiyor! İstanbul, İzmir, Muğla'dan yoğun talep...
Aydın'ın Efeler ilçesine emekli astsubay Tolga Kapar (41), hobi olarak başladığı istiridye mantarında tesis kurup yılda 40 ton mantar üretiyor. Sezonda 5 kez üretim yaptıklarını belirten Kapar, "Mantar 60- 70 gün arasında yetişiyor. Ham madde olan kompos bulunduğunuz bölgenin hava durumu ve sizin oda yönetimine göre değişiyor." dedi. Aydın genelinde kilosu 10 ila 13 lira arasında değişen fiyatlarla pazarcılara satışa sunan Kapar, bir kısmını da İzmir, İstanbul, Muğla ve Bordum gibi birçok kente yolluyor.