Hükümetin attığı adımlar meyvesini verdi! Kira fiyatları geriledi! Düşüş devam eder mi?

Fahiş kira ve ev fiyatlarındaki artışın kalıcı çözümü için hükümetin atmış olduğu adımlar meyvesini veriyor. Kira fiyatları üç yıl sonunda geriledi. Konu ile ilgili Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Büyükşehirlerde kiralarda gerileme başladı. 2024'te konut arzı daha da artacak. Kira fiyatlarındaki katılığın azalması enflasyonu düşürme çabalarımızı destekler nitelikte" açıklamasında bulunmuştu. Peki kira fiyatları düşmeye devam eder mi? Sabah Gazetesi Yazarı Özlem Doğaner 'Sözün Özü' köşesinde bu soruya cevap aradı.