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Haberler Galeri Hükümetin attığı adımlar meyvesini verdi! Kira fiyatları geriledi! Düşüş devam eder mi?
Giriş Tarihi: 14.12.2023 09:14 Güncelleme Tarihi: 14.12.2023 09:16

Hükümetin attığı adımlar meyvesini verdi! Kira fiyatları geriledi! Düşüş devam eder mi?

Fahiş kira ve ev fiyatlarındaki artışın kalıcı çözümü için hükümetin atmış olduğu adımlar meyvesini veriyor. Kira fiyatları üç yıl sonunda geriledi. Konu ile ilgili Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Büyükşehirlerde kiralarda gerileme başladı. 2024'te konut arzı daha da artacak. Kira fiyatlarındaki katılığın azalması enflasyonu düşürme çabalarımızı destekler nitelikte" açıklamasında bulunmuştu. Peki kira fiyatları düşmeye devam eder mi? Sabah Gazetesi Yazarı Özlem Doğaner 'Sözün Özü' köşesinde bu soruya cevap aradı.

ÖZLEM DOĞANER
Hükümetin attığı adımlar meyvesini verdi! Kira fiyatları geriledi! Düşüş devam eder mi?

Vatandaşların konuta ulaşımının kolaylaşması ve kiraları düşürmek için ardı ardına adımlar atıldı. Atılan adımlar sonucunda kira fiyatlarında bu ay sonunda gerileme başladı. Peki gerileme devam eder mi? Sabah Gazetesi Yazarı Özlem Doğaner köşesinde konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Hükümetin attığı adımlar meyvesini verdi! Kira fiyatları geriledi! Düşüş devam eder mi?

KİRA FİYATLARI GERİLEDİ

Son yılların en büyük problemlerinden biri haline gelen kira fiyatlarında hükümetin hayata geçirdiği uygulamalar sonucunda gerileme başladı. Peki kira fiyatları düşmeye devam eder mi? Sabah Gazetesi Yazarı Özlem Doğaner konu hakkında dikkat çeken bir yazı kaleme aldı. İşte Doğaner'in o yazısı...

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Hükümetin attığı adımlar meyvesini verdi! Kira fiyatları geriledi! Düşüş devam eder mi?

BAKAN MEHMET ŞİMŞEK: 2024'TE KONUT ARZI DAHA DA ARTACAK

2023 yılının en büyük sorunlarından biri şüphesiz kira fiyatlarıydı. Depremin de hızlandırdığı göçle birlikte özellikle İstanbul ve Ankara'da gözü doymayan evsahibi, vatandaşa enflasyonla birlikte barınma sorunu da çıkardı. Ve bu ay gördük ki nihayet kira fiyatları düşmeye başladı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Büyükşehirlerde kiralarda gerileme başladı. 2024'te konut arzı daha da artacak. Kira fiyatlarındaki katılığın azalması enflasyonu düşürme çabalarımızı destekler nitelikte" açıklamasıyla durumu tespit etti.

Hükümetin attığı adımlar meyvesini verdi! Kira fiyatları geriledi! Düşüş devam eder mi?

KİRA FİYATLARI DÜŞMEYE DEVAM EDER Mİ?

Uzmanlarla konuştum. Fiyatlar düşmeye devam eder mi? Konut satışlarında ekim ayında yaşanan düşüşün sürmesi bekleniyor. Özellikle büyük şehirlerde turizm amaçlı kiralamaların, konut kiralarını etkilediğini söyleyen uzmanlar, yılbaşından itibaren yasanın devreye girmesiyle özellikle kent merkezlerinde fiyatların daha da düşmesini beklediklerini söylüyor. Turizm amaçlı kullanılan konutların bir kısmının uzun süreli kullanıma geçmesi bekleniyor.

Hükümetin attığı adımlar meyvesini verdi! Kira fiyatları geriledi! Düşüş devam eder mi?

KENTSEL DÖNÜŞÜMÜN FİYATLARA ETKİSİ NASIL OLACAK?

Özellikle tarihi eski kent merkezlerinde yoğunlaşan bu konutların arzı arttırmasıyla fiyatların yeni yılda daha fazla düşeceği tahmin ediliyor. Kentsel dönüşümün hızlanması ve deprem bölgesinde konut teslimleriyle depremzedelerin kentlerine dönmesiyle birlikte 2024 yılı kiraların yeniden dengelendiği bir yıl olacak gibi görünüyor.

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