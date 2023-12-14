Hükümetin attığı adımlar meyvesini verdi! Kira fiyatları geriledi! Düşüş devam eder mi?

BAKAN MEHMET ŞİMŞEK: 2024'TE KONUT ARZI DAHA DA ARTACAK

2023 yılının en büyük sorunlarından biri şüphesiz kira fiyatlarıydı. Depremin de hızlandırdığı göçle birlikte özellikle İstanbul ve Ankara'da gözü doymayan evsahibi, vatandaşa enflasyonla birlikte barınma sorunu da çıkardı. Ve bu ay gördük ki nihayet kira fiyatları düşmeye başladı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Büyükşehirlerde kiralarda gerileme başladı. 2024'te konut arzı daha da artacak. Kira fiyatlarındaki katılığın azalması enflasyonu düşürme çabalarımızı destekler nitelikte" açıklamasıyla durumu tespit etti.