İhtiyaç kredisi faizleri düştü! İşte çekeceğiniz tutara göre ödeyeceğiniz taksitler
İhtiyaç kredisi faizleri düştü! İşte çekeceğiniz tutara göre ödeyeceğiniz taksitler
Kredi kullanacaklar dikkat! Peş peşe açıklanan faiz indirimlerinin ardından tüketici kredileri de hayli dikkat çekmeye başladı. Merkez Bankası'nın faiz indirimlerinin ardından ihtiyaç kredisi faiz oranlarında da gerileme yaşandı. Toplu paraya ihtiyacı olanlar çekecekleri tutarların geri ödemelerini merak eder oldu. İşte çekilen kredilerin aylık ödeme tutarları...
Giriş Tarihi: 07.10.2019
08:23
Güncelleme Tarihi: 07.10.2019
09:09