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İhtiyaç kredisi faizleri düştü! İşte çekeceğiniz tutara göre ödeyeceğiniz taksitler

Kredi kullanacaklar dikkat! Peş peşe açıklanan indirimlerinin ardından tüketici kredileri de hayli dikkat çekmeye başladı. Merkez Bankası'nın faiz indirimlerinin ardından ihtiyaç kredisi faiz oranlarında da gerileme yaşandı. Toplu paraya ihtiyacı olanlar çekecekleri tutarların geri ödemelerini merak eder oldu. İşte çekilen kredilerin aylık ödeme tutarları...

Giriş Tarihi: 07.10.2019 08:23 Güncelleme Tarihi: 07.10.2019 09:09
İhtiyaç kredisi faizleri düştü! İşte çekeceğiniz tutara göre ödeyeceğiniz taksitler

Tüketici kredisi çekerek mevcut borçlarını kapatmak isteyenler için indirimleri fırsat oluşturdu.

İhtiyaç kredisi faizleri düştü! İşte çekeceğiniz tutara göre ödeyeceğiniz taksitler

Kredi kartı borcu ya da bir başkasına olan borcu tek seferde kapatmak için tüketici kredisi kullanmak uygun hale geliyor.

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İhtiyaç kredisi faizleri düştü! İşte çekeceğiniz tutara göre ödeyeceğiniz taksitler

Bazı bankalarda tüketici kredisinde oranı yüzde 1.18'e kadar düştü.

İhtiyaç kredisi faizleri düştü! İşte çekeceğiniz tutara göre ödeyeceğiniz taksitler

İşte çekeceğiniz krediye göre ödeyeceğiniz taksitler:

(Not: Faiz yüzde 1.18 üzerinden hesaplanmıştır.)

10 bin lira kredi

12 ay vade

Aylık ödeme: 912 lira

Toplam ödeme: 10.944 lira

İhtiyaç kredisi faizleri düştü! İşte çekeceğiniz tutara göre ödeyeceğiniz taksitler

10 bin lira kredi

18 ay vade

Aylık ödeme: 633 lira

Toplam ödeme: 11.398 lira

İhtiyaç kredisi faizleri düştü! İşte çekeceğiniz tutara göre ödeyeceğiniz taksitler

10 bin lira kredi

24 ay vade

Aylık ödeme: 494 lira

Toplam ödeme: 11.865 lira

İhtiyaç kredisi faizleri düştü! İşte çekeceğiniz tutara göre ödeyeceğiniz taksitler

10 bin lira kredi

36 ay vade

Aylık ödeme: 356 lira

Toplam ödeme: 12.833 lira

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