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Giriş Tarihi: 15.04.2021 12:31 Güncelleme Tarihi: 15.04.2021 12:35

online araba pazarında en çok satan otomobiller belli oldu! En hızlı satan araçlar ve markalar...

otomobil pazarı ne durumda? İkinci el araçlarda en çok satan markalar nedir? Fiyatlar ne kadar oldu? Bunlar gibi benzeri sorular araç sahibi olmak isteyen vatandaşlar tarafından araştırılıyor. En çok satan markalar ve modeller, bir otomobilin hızlıca alıcı bulması veya satılması konusunda insanlara fikir veriyor. Bu yüzden ikinci el oto pazarında satılan markalar ve modeller önemli. İkinci el online oto pazarı için yeni bir rapor yayınlandı. Bu rapor en çok satan markaların neler olduğunu içeriyor. Lafı daha fazla uzatmadan detaylara birlikte bakalım.

AA
İkinci el online araba pazarında en çok satan otomobiller belli oldu! En hızlı satan araçlar ve markalar...

online otomobil pazarı hakkında yeni bir rapor yayınlandı. Bu raporda online pazarda en çok satan otomobil markaları yer alıyor. Türkiye ikinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında geçen ayki satışlar, şubat ayına kıyasla yüzde 48 artarak 182 bin 731 (ilandan tamamen kaldırılan araçlar satılmış kabul edildiğinde) oldu. Araç fiyatları ise bu dönemde ortalama yüzde 0,4 yükseldi.

İkinci el online araba pazarında en çok satan otomobiller belli oldu! En hızlı satan araçlar ve markalar...

Bu dönemde online satışlar içinde binek araçların payı yüzde 81, hafif ticari araçların payı yüzde 19 seviyesinde kayıtlara geçti.

Türkiye ikinci el online binek ve hafif ticari pazarı motor tipine göre değerlendirildiğinde, martta en yüksek payı yüzde 68,80'le dizel otomobiller alırken bunu, yüzde 30,22 ile benzinli, yüzde 0,73 otogazlı otomobiller takip etti. Elektrikli otomobillerin payı yüzde 0,21 ve hibrit otomobillerin payı da yüzde 0,03 olarak belirlendi.

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İkinci el online araba pazarında en çok satan otomobiller belli oldu! En hızlı satan araçlar ve markalar...

EN ÇOK SATAN 10 MARKANIN SATIŞLARI PAZARI YÜZDE 78'İNİ OLUŞTURDU

Bu yılın mart ayında online binek ve hafif ticari araç pazarında, en çok tercih edilen otomotiv markası 29 bin 655 satışla Volkswagen oldu. Renault, 23 bin 953 satışla ikinci ve Ford da 19 bin 242 satışla üçüncü sırada yer aldı.

Bunları 18 bin 457 adetle Fiat, 9 bin 523 adetle Opel, 9 bin 283 adetle Mercedes-Benz, 9 bin 161'le Hyundai, 8 bin 746 ile BMW, 7 bin 152 adetle Peugeot ve 6 bin 623 adetle de Audi izledi.

Audi böylece ilk kez ilk 10'a girmiş oldu.

Söz konusu 10 markanın mart satışları, ikinci el online araç pazarının yüzde 78'ini oluşturdu.

İkinci el online araba pazarında en çok satan otomobiller belli oldu! En hızlı satan araçlar ve markalar...

PASSAT TERCİHİ DEVAM EDİYOR

Mart ayında 2.el online binek araç pazarında toplam 147 bin 271 adet satış gerçekleşti.

VW Passat 8 bin 613 adetle mart ayının en çok satılan modeli oldu.

İkinci el online araba pazarında en çok satan otomobiller belli oldu! En hızlı satan araçlar ve markalar...

Bunu 6 bin 401 adetle Renault Clio, 6 bin 53 adetle Ford Focus, 5 bin 502 adetle Renault Megane, 4 bin 906 adetle Renault Fluence, 4 bin 579 adetle VW Polo, 4 bin 554 adetle Opel Astra, 4 bin 368 adetle Fiat Egea, 3 bin 987 adetle VW Golf ve 3 bin 932 adetle de Toyota Corolla izledi.

Bu 10 model toplam binek satışlarının yüzde 36'sını oluşturdu.

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