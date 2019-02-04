İnternetten alışveriş yapanlar dikkat! Siparişleriniz gecikebilir...

ÜRÜNLER GEMİYLE GELİYOR

Çin'den yapılan alışverişlerde ücretsiz teslimat seçeneği seçildiğinde ürünler gemiyle yola çıkıyor. Ortalama olarak 15 gün içinde alınan ürünler teslim ediliyor. Bazı seçeneklerde ise uçakla kargoyla da gönderim sağlanıyor ancak bu alışverişlerin kargo ücreti yüksek oluyor.