Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri İş dünyası temsilcilerinden faiz kararı değerlendirmesi
Giriş Tarihi: 22.06.2023 17:38 Güncelleme Tarihi: 22.06.2023 17:38

İş dünyası temsilcilerinden faiz kararı değerlendirmesi

Merkez Bankası, Haziran ayı toplantısında 27 ay sonra ilk kez faiz artırımına giderek politika faizini 650 baz puan artırdı. Faiz seviyesi yüzde 8,5'den yüzde 15'e yükseldi. Bu faiz artırımı Mart 2021'den beri ilk oldu. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in ardından iş dünyası temsilcilerinden de faiz değerlendirmeleri geldi.

İş dünyası temsilcilerinden faiz kararı değerlendirmesi

TCMB 27 ay sonra ilk kez faiz artırımına gitti. Politika faizi yüzde 15 seviyesine yükselirken, kademeli faiz artışı için mesaj verildi. İş dünyası temsilcilerinden de yeni faiz kararı hakkında yorumlar geldi.

İş dünyası temsilcilerinden faiz kararı değerlendirmesi

MÜSİAD BAŞKANI ASMALI: İŞ DÜNYASI ADINA OLDUKÇA SEVİNDİRİCİ VE GÜVEN VERİCİ OLMUŞTUR

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Mahmut Asmalı, yaptığı yazılı açıklamada, TCMB Para Politikası Kurulu'nun (PPK), politika faizini 650 baz puan artırarak yüzde 15'e çıkarmasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye'nin orta ve uzun vadeli mali yükümlülüklerine işaret eden Asmalı, bu yükümlülükler göz önünde bulundurulduğunda, TCMB'nin bugün aldığı faiz kararının, fiyat istikrarının sağlanmasında oldukça kritik bir rol oynayacağına inandıklarını anlattı.

Asmalı, politika faizinin, fiyat istikrarının sağlanmasında tek çözüm olmadığı gerçeğinin de unutulmaması gerektiğini belirterek, şu açıklamalarda bulundu:

"Enflasyonla mücadelede topyekun bir politika uygulanması ve para politikasını tamamlayıcı diğer unsurların da hızlı bir şekilde hayata geçirilmesi, piyasaların iştahını ve motivasyonunu artıracaktır. İlaveten, politika faizinin seviyesi kadar, para politikasının öngörülebilir ve tutarlı olması da oldukça önemlidir. Bu noktada başta Hazine ve Maliye Bakanımız Mehmet Şimşek olmak üzere tüm yeni ekonomi yönetiminin, piyasalarla kurduğu doğru ve sağlıklı iletişim yöntemi, iş dünyası adına oldukça sevindirici ve güven verici olmuştur."

Asmalı, ekonomi politikalarında planlı ve koordineli biçimde hareket edilen bu dönemde, Türkiye'nin uzun vadeli hedeflerine daha kararlı ve sağlam adımlarla yürüdüğüne yürekten inandıklarını bildirdi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
İş dünyası temsilcilerinden faiz kararı değerlendirmesi

İSTİB BAŞKANI KOPUZ: SÜREÇ SONUNDA NİHAİ HEDEFİMİZ KALİTELİ BÜYÜME OLMALIDIR

İstanbul Ticaret Borsası (İSTİB) Başkanı Ali Kopuz, yaptığı yazılı açıklamada, TCMB Para Politikası Kurulu'nun (PPK), politika faizini 650 baz puan artırarak yüzde 15'e çıkarmasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Faizlerin yüksek seviyelerde seyretmesinin ekonomik aktivite açısından çok istenilen bir durum olmadığını kaydeden Kopuz, enflasyonun makul bir orana gerilemesi adına bu artışın yapıldığını vurguladı.

Kopuz, "Dolayısıyla bu parasal sıkılaştırma adımını olağanüstü koşullarda atılmış bir adım olarak değerlendiriyor, fiyat istikrarındaki bozulma sebebiyle ortaya çıkan olumsuzluğu ortadan kaldırmaya yönelik olduğunu düşünüyorum" değerlendirmesinde bulundu.

Kredilerin maliyetinin artmasının ekonomileri bir noktadan sonra durgunluğa götürdüğünden bahseden Kopuz, şu ifadeleri kullandı:

"Bu noktada, bankalar ile ticari krediler arasında bir denge oluşturulmasını finansmana erişim noktasında hayati buluyorum. Bugünkü kararla, bazı yerli ve yabancı çevrelerin çok daha yüksek faiz beklentisinin aksine nispeten makul bir oranda bir sıkılaştırma tercih edilmiş görünüyor. Bu artışlar tedrici olarak devam edebilir. Ancak bu süreç sonunda nihai hedefimiz düşük enflasyon, düşük faiz, katma değerli üretim ve ihracatla kaliteli büyüme olmalıdır."

İş dünyası temsilcilerinden faiz kararı değerlendirmesi

İTO BAŞKANI ADVAGİÇ: KARAR, ÜRETİM VE TİCARETE YÖNELİK BİR DİZİ TEDBİRLE DESTEKLENMELİ

Avdagiç, yaptığı yazılı açıklamada, TCMB Para Politikası Kurulu'nun (PPK), politika faizini 650 baz puan artırarak yüzde 15'e çıkarmasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Faiz kararının para politikası refleksini güçlendirdiğini, artık bankaların kredi süreçlerinin rutine dönmesinin önemli olduğunu aktaran Avdagiç, TCMB'nin politika faizini piyasayı yansıtacak bir seviyeye çıkarma kararını makul ve normal karşıladıklarını vurguladı.

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, faiz, kur ve enflasyon üçlüsü ne kadar önemliyse üretim, istihdam ve ihracat üçlüsünün de en az o kadar önemli olduğunu ve bunlardan feragat edemeyeceklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Bankaların kredi süreçlerinin rutine dönmesine ihtiyaç var. Parasal sıkılaştırma, üretim bantlarını yavaşlatmamalı. Politika faizi seviyesi, üretim ve ticarete yönelik bir dizi tedbirle desteklenmeli. Merkez Bankası'nın stratejik yatırımları destekleme mesajını da değerli buluyoruz. İnanıyoruz ki ortaya konulacak öngörülebilir, kolay anlaşılır ve eş güdümlü bir politika seti, reel sektörün de önünü açacaktır."

İş dünyası temsilcilerinden faiz kararı değerlendirmesi

İSO BAŞKANI BAHÇIVAN: SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR ZEMİNE OTURTULACAĞINA İNANIYORUZ

Zorlu küresel ekonomik ortamda sanayicilere yatırım ve üretimde öngörüde bulunma imkanını veren finansal istikrar konusunu çok önemsediklerini kaydeden İstanbul Sanayi Odası (İSO) Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, bu konuda atılan adımların önemine işaret etti.

Belirsizliklerle dolu küresel dünyada finansal istikrarın daha dikkatle sürdürülmesi gereken bir dönemden geçerken, TCMB'nin bunu sağlamaya yönelik her çabasını İSO olarak desteklediklerini kaydeden Bahçıvan, şu açıklamalarda bulundu:

"O nedenle bugün alınan kararı, Türkiye ekonomisinin önündeki birçok fırsatları tamamlayıcı unsur olarak gördüğümüz finansal istikrarın oluşmasına ve istikrarlı bir şekilde sürdürülmesine dönük atılmış bir adım olarak görüyoruz. Kararı, ülkemizin en acil ekonomik sorunu haline gelen enflasyonla mücadelenin de kararlılıkla sürdürüleceğine yönelik verilen bir mesaj olarak değerlendiriyor ve değerli buluyoruz. Söz konusu mücadelenin başarıya ulaşabilmesi için, ekonominin sağlıklı işleyişi açısından hayati önem taşıyan kamu maliyesi ve bankacılık sistemi gibi alanlarda da akılcı ve tutarlı politikaların hayata geçirileceğine, böylece büyümenin yüksek olduğu kadar nitelikli ve sürdürülebilir bir zemine oturtulacağına da inanıyoruz."

Bahçıvan, alınan kararla birlikte orta vadede başta enflasyonla mücadele olmak üzere finans piyasalarının ve onun beraberinde reel sektörün arzuladığı kalıcı bir finansal istikrar döneminin başlamasını arzu ettiklerini, böylece finans kalitesinin ve finansa ulaşabilme imkanlarının artacağını bildirdi.

SON DAKİKA