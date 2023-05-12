İstanbul-Antalya hızlı tren hattı 7 şehirden geçecek! Seyahat süresi 4,5 saate düşecek

ANKARA - İZMİR HATTI AFYONKARAHİSAR DURAĞINDA ENTEGRE OLACAK

İstanbul - Eskişehir arasında hali hazırda mevcut olan hat ile Eskişehir'den Kütahya, Afyonkarahisar, Isparta, Burdur ve Antalya'ya seyahat edilebilecek. Ayrıca inşaatı devam eden Ankara - İzmir hattına Afyonkarahisar durağından entegre olunacak.