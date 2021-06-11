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Giriş Tarihi: 11.06.2021 09:43 Güncelleme Tarihi: 11.06.2021 09:43

ve boğazlarına "yerli göz" Sistem bu yıl devreye girecek...

ve boğazlarına "yerli göz" geliyor. Türk Boğazları Gemi Trafik Hizmetleri Sistemi yerli ve milli teknoloji ile yenilenerek bu yıl içinde hizmete sunulacak.

ZÜBEYDE YALÇIN
İstanbul ve Çanakkale boğazlarına yerli göz Sistem bu yıl devreye girecek...

TBMM KİT Komisyonu, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ile Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş'nin, 2017-2018 yıllarına ilişkin bilanço ve netice hesapları görüştü.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürü Durmuş Ünüvar yaptığı sunumda önemli çalışmalarını paylaştı ve şöyle dedi:

"2003'te yurt dışı kaynaklı olarak kurulan Türk Boğazları Gemi Trafik Hizmetleri Sistemi, 2017'de ile radar ve elektro optik sistemlerini sağlayan alt yüklenicisi 'a ihale edilen Türk Boğazları Gemi Trafik Hizmetleri Sistemi Yükseltme Projesi'yle kuruluşumuzun katkılarıyla yerli ve milli olarak yenilenerek, 2021 yılı içinde faaliyete geçirilmesi planlanmaktadır."

İstanbul ve Çanakkale boğazlarına yerli göz Sistem bu yıl devreye girecek...

KILAVUZ ALIMLARI ARTTI

Ünüvar, kılavuz kaptan alma oranının Boğazı'nda son 15 yıl ortalaması yüzde 58,9'ken, 2020'de yüzde 64,5'e, Boğazı'nda ise yüzde 46'dan 2020'de yüzde 50,4'e yükseldiğini söyledi. Ünüvar, şöyle devam etti:

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İstanbul ve Çanakkale boğazlarına yerli göz Sistem bu yıl devreye girecek...

"Kuruluşumuz acil müdahale kapasitesinin artırılmasını teminen 15 acil müdahale botu 2020 yılında teslim aldı. 2021 yılı içinde 6 kılavuzluk hizmet botu ve 1 tanesi teslim alınan 4 acil müdahale römorkörünü filomuza katarak hizmet kalitemizin ve etkinliğimizin artırılması da planlanmaktadır."

İstanbul ve Çanakkale boğazlarına yerli göz Sistem bu yıl devreye girecek...

TARİHİ FENERLERE RESTORE EDİLİYOR

Ünüvar, Türkiye'nin dört bir yanında denizcilere yol gösterip ışık tutan 41'i tarihî olmak üzere 492 deniz fenerinin belirli bir program dâhilinde restorasyon, bakım ve onarımları yapılarak yenilenmesi için çalışma başlattıklarını belirtti. Ünüvar, bunlardan 89'nun restorasyon çalışmasının bu yıl içinde tamamlanacağını bildirdi.

İstanbul ve Çanakkale boğazlarına yerli göz Sistem bu yıl devreye girecek...
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