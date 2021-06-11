İstanbul ve Çanakkale boğazlarına yerli göz Sistem bu yıl devreye girecek...

TBMM KİT Komisyonu, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ile Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş'nin, 2017-2018 yıllarına ilişkin bilanço ve netice hesapları görüştü.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürü Durmuş Ünüvar yaptığı sunumda önemli çalışmalarını paylaştı ve şöyle dedi:

"2003'te yurt dışı kaynaklı olarak kurulan Türk Boğazları Gemi Trafik Hizmetleri Sistemi, 2017'de HAVELSAN ile radar ve elektro optik sistemlerini sağlayan alt yüklenicisi ASELSAN'a ihale edilen Türk Boğazları Gemi Trafik Hizmetleri Sistemi Yükseltme Projesi'yle kuruluşumuzun katkılarıyla yerli ve milli olarak yenilenerek, 2021 yılı içinde faaliyete geçirilmesi planlanmaktadır."