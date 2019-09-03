Türkiye'nin en iyi haber sitesi
  • Haberler
  • Galeri
  • İstanbul'da bu ilçelerde ev sahibi olanlar dikkat! İşte ilçe ilçe en yüksek ve en düşük kiralık daireler

'da bu ilçelerde ev sahibi olanlar dikkat! İşte ilçe ilçe en yüksek ve en düşük

'un ilçelerine göre 2+1 (85-110 metrekare arası) konut kiralarını ele alan araştırması sonucunda kirası en yüksek ve en düşük yerler belli oldu. Ortalama metrekare üzerinden yapılan araştırmada, metrekaresi en düşük ilçenin bedeli 8 TL olarak saptanırken en yüksek kira bedeli ise metrekaresi 25 TL olarak belirlendi. Eğer siz de haberimizden belirtilen ilçelerden birisinde ev sahibi iseniz, adeta başınıza talih kuşu vurmuş gibi düşünebilirsiniz. İşte, ev sahiplerini sevindiren; kiracıları ise yakından ilgilendiren habere ilişkin detaylar...

Giriş Tarihi: 03.09.2019 12:17 Güncelleme Tarihi: 03.09.2019 12:34
İstanbul'da bu ilçelerde ev sahibi olanlar dikkat! İşte ilçe ilçe en yüksek ve en düşük kiralık daireler

'un ilçelerine göre 2+1 (85-110 metrekare arası) konut kiralarını ele alan araştırması sonucunda işte kirası en yüksek ve en düşük yerler...

İstanbul'da bu ilçelerde ev sahibi olanlar dikkat! İşte ilçe ilçe en yüksek ve en düşük kiralık daireler

Arnavutköy

Metrekare kira bedeli: 8 TL

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
İstanbul'da bu ilçelerde ev sahibi olanlar dikkat! İşte ilçe ilçe en yüksek ve en düşük kiralık daireler

Çatalca

Metrekare kira bedeli: 8 TL

İstanbul'da bu ilçelerde ev sahibi olanlar dikkat! İşte ilçe ilçe en yüksek ve en düşük kiralık daireler

Esenyurt

Metrekare kira bedeli: 9 TL

İstanbul'da bu ilçelerde ev sahibi olanlar dikkat! İşte ilçe ilçe en yüksek ve en düşük kiralık daireler

Sultangazi

Metrekare kira bedeli: 9 TL

İstanbul'da bu ilçelerde ev sahibi olanlar dikkat! İşte ilçe ilçe en yüksek ve en düşük kiralık daireler

Endeksa verilerine göre Sultanbeyli

Metrekare kira bedeli: 9 TL

İstanbul'da bu ilçelerde ev sahibi olanlar dikkat! İşte ilçe ilçe en yüksek ve en düşük kiralık daireler

Sancaktepe

Metrekare kira bedeli: 9 TL

BİZE ULAŞIN