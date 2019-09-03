İstanbul'da bu ilçelerde ev sahibi olanlar dikkat! İşte ilçe ilçe en yüksek ve en düşük kiralık daireler

İstanbul'un ilçelerine göre 2+1 (85-110 metrekare arası) konut kiralarını ele alan araştırması sonucunda kirası en yüksek ve en düşük yerler belli oldu. Ortalama metrekare üzerinden yapılan araştırmada, metrekaresi en düşük ilçenin bedeli 8 TL olarak saptanırken en yüksek kira bedeli ise metrekaresi 25 TL olarak belirlendi. Eğer siz de haberimizden belirtilen ilçelerden birisinde ev sahibi iseniz, adeta başınıza talih kuşu vurmuş gibi düşünebilirsiniz. İşte, ev sahiplerini sevindiren; kiracıları ise yakından ilgilendiren habere ilişkin detaylar...
Giriş Tarihi: 03.09.2019
12:17
Güncelleme Tarihi: 03.09.2019
12:34